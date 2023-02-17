Силовики задержали мигранта, который захотел секса, а потом избил сотрудницу Wildberries

В пункт выдачи в Лыткарино заглянул нетрезвый посетитель - таджик, который приехал на заработки. Он начал «газовать» на сотрудницу Wildberries, а когда она указала ему на дверь, отвесил ей две пощёчины. Затем сверхразум посмотрел на камеру, которая всё фиксировала, и продолжил. Скорее всего, он считал себя «альфачом» - потому что стал домогаться до девушки.

А когда она отказалась, жёстко избил её уже в холле и сбежал.