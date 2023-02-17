Силовики задержали мигранта, который захотел секса, а потом избил сотрудницу Wildberries

Теперь у него совсем не такой боевой и дерзкий вид.
В пункт выдачи в Лыткарино заглянул нетрезвый посетитель - таджик, который приехал на заработки. Он начал «газовать» на сотрудницу Wildberries, а когда она указала ему на дверь, отвесил ей две пощёчины. Затем сверхразум посмотрел на камеру, которая всё фиксировала, и продолжил. Скорее всего, он считал себя «альфачом» - потому что стал домогаться до девушки.
А когда она отказалась, жёстко избил её уже в холле и сбежал.
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Приехавшие полицейские посмотрели записи с камер и спустя некоторое время задержали «альфача». Его приняли в Брянской области - там у «бойца» живут супруга и ребёнок. Как он утверждает: «Был сильно пьян, ничего не помню».
Но на суде это вряд ли поможет.
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Все по шаблону прям. Я не я и жопа не моя.
P.S. эти таджики вродеж все муслимы там, так какого йуха они все тут "синие" бродят и преступления совершают? Полезные "люди", б_ять!!!