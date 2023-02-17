FISHKINET
Сообщество Криминал 1643 поста • 330 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Силовики задержали мигранта, который захотел секса, а потом избил сотрудницу Wildberries

Силовики задержали мигранта, который захотел секса, а потом избил сотрудницу Wildberries

Автор:
17 февраля 2023 15:11
Сообщество : Криминал
Метки: Wildberries   Подмосковье   видео   драка   лыткарино   мигрант   пункт выдачи   силовики   таджик   
1752
1
2

Теперь у него совсем не такой боевой и дерзкий вид.

В пункт выдачи в Лыткарино заглянул нетрезвый посетитель - таджик, который приехал на заработки. Он начал «газовать» на сотрудницу Wildberries, а когда она указала ему на дверь, отвесил ей две пощёчины. Затем сверхразум посмотрел на камеру, которая всё фиксировала, и продолжил. Скорее всего, он считал себя «альфачом» - потому что стал домогаться до девушки.

А когда она отказалась, жёстко избил её уже в холле и сбежал.

Приехавшие полицейские посмотрели записи с камер и спустя некоторое время задержали «альфача». Его приняли в Брянской области - там у «бойца» живут супруга и ребёнок. Как он утверждает: «Был сильно пьян, ничего не помню».

Но на суде это вряд ли поможет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Wildberries   Подмосковье   видео   драка   лыткарино   мигрант   пункт выдачи   силовики   таджик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Александр Ломовицкий Час назад
животное вонючее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Владимир 5 минут назад
гнида!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 11 минут назад
О, уже не такой геройский вид!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
стеклоВАТА 20 минут назад
почему скрыто лицо? эту мразь надо просто отпидо...ть до полусметри. отрезать яйца и засунуть ему же в рот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Пётровыч 24 минуты назад
В тюрьму его, пусть вспоминает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi Полчаса назад
<<Как он утверждает: «Был сильно пьян, ничего не помню».>>
-----------
Все по шаблону прям. Я не я и жопа не моя.
P.S. эти таджики вродеж все муслимы там, так какого йуха они все тут "синие" бродят и преступления совершают? Полезные "люди", б_ять!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 36 минут назад
Чего вменяют интересно, если даже задержали?......Хотя могли и по административке закрыть для начала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mixalych 48 минут назад
Хочет секса, пусть сядет на бутылку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
albedo 51 минуту назад
Идиот. Система распознавания лиц работает в России на отлично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kostick 52 минуты назад
чебурека на кичу, его бабу и опарыша - на историческую родину. не забыть захватить несколько тысяч его зоотечественников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Dobry vojak Svejk 59 минут назад
А морду этого животного зачем замазали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8k
Борис Карабанов Час назад
Я сейчас испытал настоящий шок! Мне показалось, что я сейчас увидел сотрудницу госучреждения, которая общается с компьютерной клавиатурой более, чем одним пальцем каждой руки. Показалось. Отлегло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200537



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Былое
Былое
"На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей побеседовать о политике
"На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей...
Набирающие популярность в сообществах
Биография Котляренко Сергея Федоровича
Биография Котляренко Сергея Федоровича
Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики
Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как понять, с кем дружить в новом коллективе

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#интересное#позитив#подборка#Приколы#улыбнуло#комментарии#путешествия
#Юмор#факты#забавно#люди#США#Россия#дети#автомобили#кошки#шоу бизнес
#интересно#Прикол#история#наука#познавательно#картинки#кино#Еда#Питомцы#автомир
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку "Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно "Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно "Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа сверстников "Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа... "Пещерная глупость. Ничему его жизнь не учит": Василий Уткин раскритиковал Кокорина, считающего, что "каждый нормальный парень должен отсидеть" "Пещерная глупость. Ничему его жизнь не учит": Василий Уткин раскритиковал Кокорина, считающего,...

На что жалуетесь?

Вернуться