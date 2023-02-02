FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6054 поста • 2656 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Пещерная глупость. Ничему его жизнь не учит": Василий Уткин раскритиковал Кокорина, считающего, что "каждый нормальный парень должен отсидеть"

"Пещерная глупость. Ничему его жизнь не учит": Василий Уткин раскритиковал Кокорина, считающего, что "каждый нормальный парень должен отсидеть"

Автор:
02 февраля 2023 09:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Уткин   видео   драка   кокорин   мнение   тюрьма   
663
2
1

Футболист пооткровенничал о своём тюремном прошлом и посоветовал мужчинам последовать его примеру. Оказалось, что мнение спортсмена разделяют не все.

31-летний Александр Кокорин ничуть не жалеет о том, что ему пришлось отсидеть за решёткой. Более того, он считает проведенное в местах заключения время отличной школой жизни. Кокорин советует "каждому нормальному парню и мужчине" получить такой опыт.




С мнением футболиста не согласен Василий Уткин. Комментатор уверен, что Кокорин так и не поумнел. Ведь для того, чтобы сесть в тюрьму, нужно совершить преступление. «Так что „настоящему мужику“ надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же еще попасть надо! Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще»,  - возмущается Уткин.


Телеведущий вспоминает, что раньше школой жизни считали армию. "Когда еще 2 года служили. И из институтов забирали. Но таков был закон. Ты просто дорастал до восемнадцати, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть," — недоумевает он.



Напомним, что Александр Кокорин получил 1, 5 года колонии общего режима за драку в спортивном баре. Вместе со своим приятелем Павлом Мамаевым спортсмен избил стулом посетителя "Кофемании", в тот же день они сломали нос водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Источник:

подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Уткин   видео   драка   кокорин   мнение   тюрьма   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
КолдурасЪ 44 минуты назад
Видимо понравилось за мылом нагибаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
ЦСКА 5 минут назад
О, уже блондинчик! Я знаю почему ему в тюряге пондравилось.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ 6 минут назад
У него на лице написано, что он не обременен умственными способностями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leonid 7 минут назад
Уткин завтра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Владимир 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Мистер Фикс 18 минут назад
Хм, ошибочка.
Он не нормальный - он тридварас.
А такие там ценятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Hugo_RnD 20 минут назад
кокорина критикует, а сам три года за пыжика сидел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
PsyDoza Frankenschpökel Полчаса назад
Ага-ага, не он первый)
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 Полчаса назад
А по-моему, нужно быть очень недалёким человеком, чтобы на серьезных щах и тем более буквально воспринимать слова Кокорина. Вы на него посмотрите. У него же IQ отрицательный... ) Для себя я его слова так перевел: "Когда человека начинает заносить (плыть по его словам), нужно поместить его в экстремальные условия... вывести из зоны комфорта, чтобы поставить мозги на место". Как-то так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Полчаса назад
Вообще насрать на мнение либераста-уткина и уголовника кокорина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pinbalist 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor 46 минут назад
Одно слово - Ко-ко!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KarabasBarabas 48 минут назад
У Кокорина башка только для того, чтобы в нее есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110296



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Почему у советских самолетов двери открывались внутрь
Почему у советских самолетов двери открывались внутрь
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите, как Ferrari Testarossa скользит по заснеженным дорогам
Посмотрите, как Ferrari Testarossa скользит по заснеженным дорогам
За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?
За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жду не дождусь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#в мире#люди#забавно#новости#автомир#дтп#США#познавательно
#интересно#животные#факты#история#картинки#Приколы#суд#истории#Фотографии#Россия
#Юмор#Прикол#подборка#аварии#кино#смешно#автомобили#позитив#авто аварии#находка

На что жалуетесь?

Вернуться