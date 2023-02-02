"Пещерная глупость. Ничему его жизнь не учит": Василий Уткин раскритиковал Кокорина, считающего, что "каждый нормальный парень должен отсидеть"

Футболист пооткровенничал о своём тюремном прошлом и посоветовал мужчинам последовать его примеру. Оказалось, что мнение спортсмена разделяют не все.
31-летний Александр Кокорин ничуть не жалеет о том, что ему пришлось отсидеть за решёткой. Более того, он считает проведенное в местах заключения время отличной школой жизни. Кокорин советует "каждому нормальному парню и мужчине" получить такой опыт.
С мнением футболиста не согласен Василий Уткин. Комментатор уверен, что Кокорин так и не поумнел. Ведь для того, чтобы сесть в тюрьму, нужно совершить преступление. «Так что „настоящему мужику“ надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же еще попасть надо! Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще», - возмущается Уткин.
Телеведущий вспоминает, что раньше школой жизни считали армию. "Когда еще 2 года служили. И из институтов забирали. Но таков был закон. Ты просто дорастал до восемнадцати, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть," — недоумевает он.
Напомним, что Александр Кокорин получил 1, 5 года колонии общего режима за драку в спортивном баре. Вместе со своим приятелем Павлом Мамаевым спортсмен избил стулом посетителя "Кофемании", в тот же день они сломали нос водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Источник:
Он не нормальный - он тридварас.
А такие там ценятся