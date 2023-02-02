"Пещерная глупость. Ничему его жизнь не учит": Василий Уткин раскритиковал Кокорина, считающего, что "каждый нормальный парень должен отсидеть"

С мнением футболиста не согласен Василий Уткин. Комментатор уверен, что Кокорин так и не поумнел. Ведь для того, чтобы сесть в тюрьму, нужно совершить преступление. «Так что „настоящему мужику“ надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же еще попасть надо! Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще», - возмущается Уткин.

Телеведущий вспоминает, что раньше школой жизни считали армию. "Когда еще 2 года служили. И из институтов забирали. Но таков был закон. Ты просто дорастал до восемнадцати, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть," — недоумевает он.