15 женщин устроили драку в самолете из-за места у иллюминатора

Всем известно, что места у иллюминатора являются наиболее желательными местами в самолете, порой на столько, что за право посидеть у окна происходят настоящие баталии.
Началось все с того, что пассажирка рейса Gol, который должен был лететь из Сальвадора в аэропорт Конгоньяс на юге Сан-Паулу, посадила своего сына-аутиста на место у окна. Но вот незадача, место было выкуплено другой пассажиркой, которая, естественно, попросила его освободить. На что мать оперативно разъярилась и полезла в драку, громко возмущаясь, что её дитя обижают.
За считанные секунды к выяснению отношений присоединились еще 14 женщин и побоище приобрело массовый характер.
Оказывается на рейсе должны были лететь бабушки, тети и прочие родственницы с обеих сторон. В порыве драки с одной особо рьяной мадам сорвали кофточку, но даже это ее не остановило.
Почти час потребовалось, что бы успокоить разбушевавшихся женщин. Рейс, естественно, задержали, дебоширок во главе с буйной матерью высадили. Компания принесла свои извинения за доставленные неудобства и незабываемые впечатления остальным пассажирам.
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Автор, как вам не стыдно людей обманывать !