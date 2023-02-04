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15 женщин устроили драку в самолете из-за места у иллюминатора

15 женщин устроили драку в самолете из-за места у иллюминатора

Автор:
04 февраля 2023 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бразилия   видео   драка   женщины   иллюминатор   самолет   
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Всем известно, что места у иллюминатора являются наиболее желательными местами в самолете, порой на столько, что за право посидеть у окна происходят настоящие баталии.

Началось все с того, что пассажирка рейса Gol, который должен был лететь из Сальвадора в аэропорт Конгоньяс на юге Сан-Паулу, посадила своего сына-аутиста на место у окна. Но вот незадача, место было выкуплено другой пассажиркой, которая, естественно, попросила его освободить. На что мать оперативно разъярилась и полезла в драку, громко возмущаясь, что её дитя обижают.


За считанные секунды к выяснению отношений присоединились еще 14 женщин и побоище приобрело массовый характер.

Оказывается на рейсе должны были лететь бабушки, тети и прочие родственницы с обеих сторон. В порыве драки с одной особо рьяной мадам сорвали кофточку, но даже это ее не остановило.



Почти час потребовалось, что бы успокоить разбушевавшихся женщин. Рейс, естественно, задержали, дебоширок во главе с буйной матерью высадили. Компания принесла свои извинения за доставленные неудобства и незабываемые впечатления остальным пассажирам.

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Метки: Бразилия   видео   драка   женщины   иллюминатор   самолет   
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13k
котегRUS 20 минут назад
тема сисег раскрыта не полностью..))
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2k
Дмитрий 3 минуты назад
Блин, с специально смотрел видео из-за сорванной кофточки..и что же в итоге??? Ничего толком не показали..кругом сплошной обман..
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2k
· · 3 минуты назад
Смотрел на бешеных обезьян в клетке, только ради "...сорванной кофточки..." и ничего толком не увидел !
Автор, как вам не стыдно людей обманывать !
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17k
Вася 9 минут назад
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22k
Слепой Пью Полчаса назад
Жаль, бабья битва не во время полета случилась - во самолет колбасило бы!
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