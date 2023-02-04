15 женщин устроили драку в самолете из-за места у иллюминатора

Началось все с того, что пассажирка рейса Gol, который должен был лететь из Сальвадора в аэропорт Конгоньяс на юге Сан-Паулу, посадила своего сына-аутиста на место у окна. Но вот незадача, место было выкуплено другой пассажиркой, которая, естественно, попросила его освободить. На что мать оперативно разъярилась и полезла в драку, громко возмущаясь, что её дитя обижают.