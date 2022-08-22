15 видов рыбьей икры, которую едят в России

Икру различают в зависимости от семейства рыб, от которых она была получена, а также по способу ловли. Так, чаще всего выделяют черную, красную и частиковую икру, ее еще называют желтой или белой.

Черная икра

Культура поедания черной икры насчитывает как минимум 800 лет. Секретарь хана Батыя упомянул этот деликатес в 1240 году, а к XV веку волжскую черную икру стали поставлять к княжескому столу в Москву. Ее получают от осетровых рыб - белуги, осетра, севрюги, стерляди.

Черная икра - дорогой деликатес, которым лучше всего наслаждаться не спеша, в охлажденном виде, например, с шампанским. Ее подают на ложках или на тостах, в тарталетках, на кусочках огурца или с отварными яйцами. Традиционной является и подача на блинах.

1. Икра белуги