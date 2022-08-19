FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 10883 поста • 1181 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино 
17 фильмов с небольшим бюджетом, которые после выпуска в прокат сорвали настоящий куш

17 фильмов с небольшим бюджетом, которые после выпуска в прокат сорвали настоящий куш

Автор:
19 августа 2022 09:28
Сообщество : Кино
Метки: актеры   бюджет   кино   съемка   факты   фильм   фото   
3157
18

Предлагаю вам взглянуть на список киноработ, которые смогли заявить о себе, несмотря на то, что в них были сделаны скромные вложения. Возможно, какой-то из них приглянется вам, и вы выделите ближайший свободный вечерок, чтобы насладиться его просмотром.

Фильмы с маленьким бюджетом редко могут претендовать на признание в мире кино. Конечно, графика, костюмы для актёров, декорации — всё это стоит баснословных денег. Однако некоторые гении кинематографического искусства умудряются даже при наличии минимальных средств создать захватывающий шедевр, который не только оставит зрителей под впечатлением, но и прилично заработает благодаря кассовым сборам.


Пила: игра на выживание (2004)

×
×

Бюджет: 1,2 миллиона долларов

Сборы: 103 миллиона долларов

Рейтинг фильма: 7,8


Сплит (2016)

Бюджет: 9 миллионов долларов

Сборы: 278 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7


Прочь (2017)

Бюджет: 4,5 миллионов долларов

Сборы: 255 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7,1


Ночь живых мертвецов (1968)

Бюджет: 114 тысяч долларов

Сборы: 40 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7,2


Маленькая мисс Счастье (2006)

Бюджет: 8 миллионов долларов

Сборы: 100 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7,5


Лунный свет (2016)

Бюджет: 4 миллиона долларов

Сборы: 65 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 6,2


Пятница 13-ое (1980)

Бюджет: 550 тысяч долларов

Сборы: 39 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 6,3


Открытое море (2003)

Бюджет: 120 тысяч долларов

Сборы: 54 миллиона долларов

Рейтинг фильма: 6,2


Терминатор (1984)

Бюджет: 6,4 миллиона долларов

Сборы: 78 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 8


Карты, деньги, два ствола (1998)

Бюджет: 1,35 миллиона долларов

Сборы: 25 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 8,6


Судная ночь (2013)

Бюджет: 3 миллиона долларов

Сборы: 89 миллионов долларов

Рейтинг: 6


Криминальное чтиво (1994)

Бюджет: 8 миллионов долларов

Сборы: 213 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 8,6


Миллионер из трущоб (2008)

Бюджет: 15 миллионов долларов

Сборы: 378 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7,7


Восставший из ада (1987)

Бюджет: 1 миллион долларов

Сборы: 14, 5 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7,1


Грязные танцы (1987)

Бюджет: 6 миллионов долларов

Сборы: 214 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 8


Детонатор (2004)

Бюджет: 7 тысяч долларов

Сборы: 841 тысяча долларов

Рейтинг: 6


Астрал (2010)

Бюджет: 1,5 миллиона долларов

Сборы: 99,5 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 6,8

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   бюджет   кино   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Мафусаил Час назад
Ведьма из Блэр, там чёт до миллиона баксов бюджет или даже 0,25млн а выхлоп был колоссальный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Alexander 10 минут назад
Зловещие мертвецы (1981) - Бюджет $350 000, Сборы в мире $2 661 944
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
991
beshh 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
RIZ deadening Полчаса назад
Клерки - Кевина Смита бюджет 25000 долларов, сборы более 3 000 0000 .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Spanki Полчаса назад
Все фильмы из списка рекомендуемы к просмотру!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
RIZ deadening Полчаса назад
А где El mariachi, Родригеса, он 7000 баксов стоил, а собрал больше 2000000 ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
эмосурикат прямоползающий 37 минут назад
15 лямов это уже нифига не бюджетный фильм, а вообще были бы бюджеты до 1к, было бы интеренсее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
Человек Наблюдающий 51 минуту назад
Как то у Тарантино спросили: "Квентин, вам так и не удалось снять что то лучше чем Криминальное Чтиво..." Квентин перебил журналиста и спросил " А кому то удалось?")
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Василенко Татьяна 53 минуты назад
При всей моей любви к таким фильмам (в основном, ужасы) - я считаю, что "Открытое море" - один из самых нудных...
И по поводу поста - хотелось бы пару строк про содержание почитать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Rediskin1977 Василенко Татьяна 40 минут назад
Просто вы не понимаете, какую опасность таит большая вода. Фильм шикарный и страшный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 2 часа назад
Безумный Макс, бюджет 350к, сборы 8.750кк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

475833



Другие посты автора
Популярное в сообществах
14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку
14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку
«Комбинация»: что стало с участницами самой популярной девичьей группы 90-х
«Комбинация»: что стало с участницами самой популярной девичьей группы 90-х
Набирающие популярность в сообществах
«Ты на моей земле, на моей территории»: в Казахстане местный житель в прямом эфире оскорбил россиянина и угрожал его избить
«Ты на моей земле, на моей территории»: в Казахстане местный житель в прямом эфире...
Её называли "фурия красного террора"
Её называли "фурия красного террора"
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Б - безответственность

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#позитив#фотографии#аварии#картинки#факты#красота#криминал
#Юмор#в мире#подборка#автомобили#автомир#дети#кино#улыбнуло#искусство#Мемы
#люди#животные#дтп#сарказм#Жизнь#истории#новости#интересное#комментарии#США
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) Как снимали «Волшебную лампу Аладдина» Как снимали «Волшебную лампу Аладдина» Хитрость, при помощи которой удалось снять сцену с летящим гробом в фильме «Вий» Хитрость, при помощи которой удалось снять сцену с летящим гробом в фильме «Вий» 12 случаев, когда актёры играли в фильмах самих себя 12 случаев, когда актёры играли в фильмах самих себя На что пришлось пойти актерам фильма «Женитьба Бальзаминова»? На что пришлось пойти актерам фильма «Женитьба Бальзаминова»? 10 сцен из фильмов, которые были вырезаны 10 сцен из фильмов, которые были вырезаны

На что жалуетесь?

Вернуться