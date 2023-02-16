25 интересных бытовых приборов, без которых вполне можно обойтись

Умные бытовые приборы, вроде роботов-пылесосов, покорили наши сердца и серьёзно облегчили жизнь. Однако не все они одинаково полезны: некоторые лишь загромождают пространство, а желание пользоваться ими пропадает на второй день после покупки. Особенно это касается всяческих инновационных кухонных гаджетов.
Предлагаем пройтись по списку бытовых приборов, вроде бы и прикольных, но по сути бестолковых и малополезных.
Зачем мыть руки обычной прозрачной водой, если она может светиться!
Ведь загрузить приложение в телефон и настроить параметры чайника намного проще, чем просто щелкнуть выключателем!
Если вы знаете, что такое пироговая птичка, велика вероятность, что она у вас уже есть. Для остальных небольшое пояснение: эти крошечные керамические птички помогают выпустить пар, пока пирог выпекается, и не дать начинке пузыриться.
В рекламе настольных печей для пиццы говорится, что они пропекают более равномерно и потребляют меньше энергии. Но вряд ли это компенсирует тот факт, что они занимают много места и вряд ли нужны в постоянном доступе на столешнице. А раз в неделю пиццу можно приготовить и в духовке!
Для тех, кто любит максимально агрессивный и убойный перец.
Эти устройства нужны для защиты пальцев от соприкосновения с маринадом или рассолом. Естественно, можно доставать соленья из банки обычной вилкой, но специальное приспособление — это же хорошо?
Чтобы веселее было.
Если надоели плоские вафли и хочется экспериментов.
Когда Бонд, Джеймс Бонд, просил, чтобы его Мартини взбалтывали, а не смешивали, он даже представить себе не мог в роли взбалтывателя специальную машинку.
Ассоциация с насморком никого, видимо, не смущает.
Вы можете размять авокадо этой толкушкой, которая внешне напоминает толкушку для картофеля. Хотя с таким же успехом можно воспользоваться вилкой.
Похоже, это что-то из арсенала Росомахи. Предполагается, что устройство очень поможет во время приготовления мяса на гриле. Ну, возможно. Если жарить огромными кусками или запекать туши целиком.
Благодаря этому диспенсеру для напитков больше не нужно поднимать ёмкости для сока, молока или газированных напитков, чтобы налить их в стакан.
Это самосогревающаяся ложка для мороженого, которая, как утверждается, использует некую термодинамическую магию, чтобы быстро растопить даже самое замёрзшее мороженое. Интересная концепция.
У вас нет духовки, гриля или даже плиты? Тогда мы идём к вам! С микроволновкой для приготовления жареного бекона.
Эта подставка для яиц, которая обычно находится на дверце холодильника, — автоматический счётчик яиц. Она оснащена модулем Wi-Fi, синхронизирована со смартфоном через специальное приложение и сообщает вам, сколько яиц осталось в холодильнике. А ещё у неё есть LED-индикатор, который сообщает об истечение их срока годности.
Для тех, кто любит нестандартную подачу фруктов и овощей.
Любой человек, который пытается сэкономить деньги, должен игнорировать аэраторы для вина. По мнению некоторых экспертов, нет необходимости тратиться на ещё один бесполезный барный аксессуар, если только вы не спешите аэрировать вино. В вине должно быть много кислорода после медленного взбалтывания, что поможет раскрыться аромату. Бонус: когда вы медленно достаёте аэратор, то кажетесь настоящим винным экспертом.
Для тех, кто так гордится своим умением готовить стейки, что хочет сделать их именными.
Очень красиво. А сковородка чем не устраивает?
Сегодня смартфон может делать многое, так почему бы не дать ему возможность наполнить вашу комнату запахом фиалок или жареного мяса?
Удобно и полезно. Но как же ритуал поедания аппетитного початка кукурузы и последующего выковыривания зёрен из зубов?
Банановый слайсер Hutzler 571 получил несколько остроумных отзывов на Amazon, что доказывает его бесполезность. Так что сэкономьте деньги и используйте нож, если только вы не одержимы идеально ровными ломтиками банана.
Ого, можно даже подобрать цвет этого устройства к цвету своей кухни! А можно просто сварить яйца в кастрюле.
Станция для завтрака, которая обычно сочетает в себе тостер, сковороду и кофеварку. Ну очень нужная вещь.
Источник:
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Незаменимая штука для тех, кто любит кушать или закусывать НЕ на кухне :
Он просил приготовить в шейкере, то есть взболтать. А не размешивать, как это делается обычно
>>> 1. Кран с LED-подсветкой воды
очень удобно - там не просто подсветка, а еще и по цыету можно температуру понять. Ну и можно не включать свет в ванной чтоб руки помыть. Много лет пользуюсь - доволен. Правда живут недолго - год от силы. На Али стоят копейки.
>>> 24. Пароварка для яиц
Пользую подобную лет 12-15. Отличная хрень для старого холостяка. Яйца варятся ровно в такую проварку, как захотел. Никогда не лопаются и не вытекают.
А отложенная стирка есть во всех современных моделях, даже самых дешёвых наверное.