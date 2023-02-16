25 интересных бытовых приборов, без которых вполне можно обойтись

В рекламе настольных печей для пиццы говорится, что они пропекают более равномерно и потребляют меньше энергии. Но вряд ли это компенсирует тот факт, что они занимают много места и вряд ли нужны в постоянном доступе на столешнице. А раз в неделю пиццу можно приготовить и в духовке!