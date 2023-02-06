Автор:
06 февраля 2023 19:08
Задумав сделать тату, выбирайте мастера тщательнее! Иначе вместо законной гордости только и будете думать о том, как прикрыть "шедевр" - такой, как у героев этих снимков.
Тигр, растолстевший по дороге
Ты кто, загадочный зверь?
На этом месте должно быть ваше тату
Когда попросил у мастера-шутника смешное тату с японскими мотивами
Расставание с девушкой: до и после
То ли что-то неприличное, то ли что-то в зеркальном отображении
"Сделайте мне портрет моей собаки... а вот, собственно, и она"
Когда тебе нататуировали синяк
Нет денег на часы? Есть выход!
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Мужчина, у вас... ах да, простите
Когда лечить облысение - долго и дорого, есть выход
Когда хочешь тату с фазами луны, но мастер ни разу не астроном
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Источник:
— переведено специально для fishki.net
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