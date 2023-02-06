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Татухи, которые не удались

Татухи, которые не удались

Автор:
06 февраля 2023 19:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   неудача   смешно   странные картинки   тату   тату-халтурщики   татуировки   
1853
32
Задумав сделать тату, выбирайте мастера тщательнее! Иначе вместо законной гордости только и будете думать о том, как прикрыть "шедевр" - такой, как у героев этих снимков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   неудача   смешно   странные картинки   тату   тату-халтурщики   татуировки   
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6  комментариев
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25k
Егор 2 часа назад
Собака очень даже удалась, по-моему.
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5k
5 копеек 13 минут назад
Надо же, ...кадры типа тату в тему: параллельно смотрю «Вампиры средней полосы. Серия 07. Сезон 02.». Пардон за чёрный коммент…
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5k
BenderRodriguez Час назад
Не удалась тату может только в паре случаев. Во всех остальных так и было задумано.
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Белая Муха

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