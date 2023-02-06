Планшет для профессиональной диагностики автомобиля

Капитальные промашки с дизайном

Татухи, которые не удались

У этих людей день сегодня явно не задался!

Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии"

Когда мастерство зашкаливает, а вот вкус - подводит