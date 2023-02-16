Факты о лекарствах, которые вы, возможно, не знали

Где было бы человечество, если бы не медицина и фармацевтика. Лекарства помогают нам, спасают жизни и облегчают существование. Но с парой оговорок...
Если пренебрегать инструкциями, то медикаменты могут не только не помочь, но даже и навредить, вплоть до летального исхода. Очень важно знать особенности лекарств, чтобы безопасно и эффективно их использовать.
Многие лекарства происходят из растительного мира. Например, аспирин был изначально извлечен из коры ивы, а морфин - из опия, получаемого из мака.
Пенициллин был открыт случайно. Александр Флеминг, работавший в лаборатории в 1928 году, заметил, что на одной из чашек петри, оставленной на столе на несколько дней, выросла плесень. Он обнаружил, что эта плесень убивает бактерии, и вот так был открыт первый антибиотик.
В процессе разработки лекарств используются очень неожиданные ингредиенты, например, черви. Некоторые медикаменты содержат их экстракты, которые и помогают бороться с инфекциями.
Ботокс, используемый сейчас для уменьшения морщин на лице, было первоначально разработан как лекарство от мышечных спазмов.
Существует лекарственное средство под названием "кетамин", которое используется в качестве анестезии, но также может быть использовано для лечения тяжелой депрессии. Но строго по назначению врача!
Возможно, наши предки использовали лекарства уже 60 000 лет назад. В 1960-х годах исследователи нашли доказательства использования растительных лекарств примерно 60 000 лет назад в пещерах на территории Израиля.
Некоторые лекарства могут оказывать влияние на восприятие цвета. В некоторых случаях, "Виагра" может временно изменить восприятие цвета, заставляя всё вокруг казаться более синими.
Статистика говорит, что примерно 50% всех лекарств, которые продаются сегодня, производятся из всего-то 15 основных растениях и животных.
Лекарства могут иметь самые разные неожиданные побочные эффекты. Многие лекарства от аллергии могут вызвать сонливость и усталость, а некоторые антидепрессанты могут даже ухудшить симптомы депрессии.
Китайская медицина использует традиционные растительные лекарства, некоторые из которых были открыты более двух тысяч лет назад. Например, корни дерева гинкго используют для улучшения памяти и снижения стресса.
Лекарства могут быть произведены из животных. Один из ярких примеров - инсулин, который был изначально извлечен из поджелудочной железы собак, а гепарин извлекли из свиных лёгких.
Некоторые лекарства могут изменять метаболизм человека, влияя на его аппетит и вес. Ряд антидепрессантов могут вызывать прибавку в весе, а определённые лекарства для лечения диабета могут наоборот уменьшать аппетит.
Существует множество лекарственных растений, которые могут быть смертельно ядовитыми в больших дозах. Белладонна, используемая для лечения бронхиальной астмы, может вызвать при неверном применении галлюцинации и судороги.
Источник:
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