Факты о лекарствах, которые вы, возможно, не знали

Если пренебрегать инструкциями, то медикаменты могут не только не помочь, но даже и навредить, вплоть до летального исхода. Очень важно знать особенности лекарств, чтобы безопасно и эффективно их использовать.



Многие лекарства происходят из растительного мира. Например, аспирин был изначально извлечен из коры ивы, а морфин - из опия, получаемого из мака.



Пенициллин был открыт случайно. Александр Флеминг, работавший в лаборатории в 1928 году, заметил, что на одной из чашек петри, оставленной на столе на несколько дней, выросла плесень. Он обнаружил, что эта плесень убивает бактерии, и вот так был открыт первый антибиотик.



В процессе разработки лекарств используются очень неожиданные ингредиенты, например, черви. Некоторые медикаменты содержат их экстракты, которые и помогают бороться с инфекциями.



Ботокс, используемый сейчас для уменьшения морщин на лице, было первоначально разработан как лекарство от мышечных спазмов.



