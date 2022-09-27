А вы знали? 20+ фактов из разных сфер нашей жизни

На древних Олимпийских играх нечестных спортсменов наказывали штрафами. На эти штрафы возводили бронзовые статуи у входа на олимпийский стадион. На каждой было написано имя "мошенника" и причина его наказания
У колибри - удивительная память благодаря их увеличенному гиппокампу. Они могут запоминать точное местоположение специальных кормушек для них на пути миграции из Северной Америки в Мексику и Центральную Америку
В 400 году до н.э. персидские инженеры освоили технику хранения льда летом в пустыне. Для этого использовали специальные хранилища, которые сейчас называют древнейшими холодильниками
Гражданский корпус охраны окружающей среды - проект для безработных, основанный президентом США Рузвельтом в 1933 году, - посадил более 3,5 миллиардов деревьев и создал более 700 государственных парков за 9 лет существования
Капля воды проводит в среднем 9 дней в атмосфере, прежде чем упасть обратно на Землю
Электрик индийской деревни Ганешпур регулярно по вечерам отключал электричество во всей деревне. Когда жители начали жаловаться, выяснилось, что мужчина делал это, чтобы его свидания с возлюбленной остались в тайне
Непосредственно перед катастрофой на химическом заводе в индийском Бхопале в 1984 году, когда была обнаружена утечка ядовитого газа, управляющий производством решил разобраться с ситуацией позже - и пошёл пить чай
Джин-тоник изначально появился как средство от малярии. До 1940 года хинин, содержащийся в тонике, был единственным известным веществом, эффективным против малярии
Острова Дезаппуэнтман ("Острова разочарования") - группа островов во Французской Полинезии. Их открыл британец Джон Байрон в 1765 году. Он назвал их так, потому что местные жители относились к нему враждебно
Миф о том, что саламандры могут пройти сквозь огонь, не получив никаких повреждений - всего лишь легенда. Возможно, миф родился из-за того, что у этих ящеров гладкая блестящая кожа, которая всегда выглядит влажной
В 1783 году британский естествоиспытатель и геолог Джон Мичелл опубликовал статью об объектах, которые он называл "темными звездами", подразумевая чёрные дыры в космосе. На его исследования никто не обращал внимания.. до 1970-х годов
Индийский фермер Лал Бихари Мритак был официально объявлен мертвым с 1975 по 1994 год. Мужчина 19 лет боролся с индийской бюрократией, чтобы доказать, что он жив
При спаривании осла и лошади получается мул. Они хоть и почти такого же размера, но сильнее своих "родителей" и более устойчивы к болезням
Кончики пальцев человека могут почувствовать разницу между гладкой поверхностью и поверхностью с узором глубиной всего 13 нанометров. Для сравнения - лист бумаги имеет толщину около 100 000 нанометров
На тутовых фермах Италии 16 века хрупкие яйца тутового шелкопряда всячески старались сохранить. Женщины носили их в маленьких мешочках рядом с кожей, иногда между грудями
USS Constitution - самый старый корабль в мире из все еще находящихся на плаву. Его построили в 1790-х годах, но он до сих пор числится в составе американского флота
"Погремушка" на конце хвоста гремучих змей состоит из частично надетых друг на друга подвижных кератиновых сегментов
Вторая конголезская война (1998-2003) была самым смертоносным конфликтом со времен Второй мировой войны. В ходе нее погибло 5,4 миллиона человек
Российская императрица (1730—1740) Анна Иоанновна была известна жестокими забавами. Одна из них - Ледяной дом для свадьбы её придворного шута и служанки
Кибер-преступники использовали поддельный голос с помощью искусственного интеллекта, чтобы обмануть банк в ОАЭ на 35 миллионов долларов
В 1940-х годах японская армия разработала специальные бомбы, наполненные живыми мышами. Их использовали для заражения жителей Китая и Кореи чумой
Генрих Мюллер - одна из самых загадочных фигур нацистской Германии. Факт его смерти, а также точное местонахождение так и не смогли установить, что породило множество спекуляций
Марино Фальеро, единственный дож Венеции в истории, был казнен за попытку государственного переворота. "Бунтаря" вычеркнули из всех официальных документов, а его портрет во дворце закрыли черной тканью
У новорожденного ребенка в теле около 300 костей. По мере роста кости срастаются, и к взрослому возрасту у нас около 206 костей
Британская королевская семья владеет коллекцией марок стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (6 миллиардов рублей)
Комары не всегда питаются кровью. В основном они питаются нектаром и соками растений. Нас кусают только самки комаров - кровь нужна им для откладывания яиц
По канонам японской кухни, суши должен готовить только мужчина. Это связывают с тем, что температурные показатели тела у женщин выше, что может повлиять на качество блюда. Раньше женщинам запрещали даже помогать мужчинам в приготовлении
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Зачем мне информация о индийском прелюбодее-электрике?
1. Самый неинтересный пост хранится на fishki.net, как и самый бесполезный то же.
2. на fishki.net сотни тысяч унылых постов.
3. вы только что потратили 10 минут своей жизни, просмотрев очередное УГ