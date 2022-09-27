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А вы знали? 20+ фактов из разных сфер нашей жизни

А вы знали? 20+ фактов из разных сфер нашей жизни

Автор:
27 сентября 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Разное   знания   интересное   интересные факты   информация   подборка   полезное   факты   фото   
1807
30
В суете дней наша голова всегда чем-то занята. Особенно сейчас - многие активно подсели на ежедневное чтение новостей. Но иногда стоит отвлечься от этого - и например, узнать что-то новое из разных сфер жизни. Посмотрим на несколько любопытных фактов из сообщества "Сегодня я узнал, что..." (Today I Learned).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   знания   интересное   интересные факты   информация   подборка   полезное   факты   фото   
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5  комментариев
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Бесполезные знания.
Зачем мне информация о индийском прелюбодее-электрике?
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16k
Dobryi_KOT 5 минут назад
Особенно понравилась фотография 1783 года британского естествоиспытателя и геолога Джона Мичелла. Мюллер с костями младенцев тоже доставляет. Мададэц, автор, сразу видно - старался.
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4k
Алекс Таворотов 24 минуты назад
3 факта о фишках.
1. Самый неинтересный пост хранится на fishki.net, как и самый бесполезный то же.
2. на fishki.net сотни тысяч унылых постов.
3. вы только что потратили 10 минут своей жизни, просмотрев очередное УГ
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mercure

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