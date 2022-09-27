А вы знали? 20+ фактов из разных сфер нашей жизни

Утечка ядовитого газа была обнаружена 2 декабря в 23:45 - тогда руководству завода и сообщили об этом. Однако, решение что-то предпринять было принято только после перерыва на чай, днём в 12:15. В результате катастрофы погибло около 18 тысяч человек.