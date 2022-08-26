Как заявляли скелеты, пилюли были «надежным лекарством, не содержащим никакой опасности». Выпей побольше - и ты будешь свободен от забот и боли, потому что ты будешь... мертв. Ведь пилюли содержали ацетанилид, синтетическое органическое соединение, введенное в терапию в 1886 году в качестве жаропонижающего средства. Однако чрезмерное или длительное использование подавляет функциональность гемоглобина, кислородсодержащего пигмента крови, что может привести к цианозу, когда ваша кожа или губы приобретают синевато-фиолетовый оттенок.