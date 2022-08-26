Как скелеты лекарствами торговали

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В 1890-х годах фармацевтические компании свободно использовали скелеты для продажи своих препаратов. Использование темы смерти для продажи медицинских препаратов, призванных отсрочить смерть, было идеей Antikamnia Chemical Company, которая показывала скелеты, занятые в различных профессиях, в рекламе своих лекарств.
Иллюстрации, акварельные изображения скелета за работой, были созданы Луи Крузиусом (1862-1898), врачом и художником из Сент-Луиса.
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Как заявляли скелеты, пилюли были «надежным лекарством, не содержащим никакой опасности». Выпей побольше - и ты будешь свободен от забот и боли, потому что ты будешь... мертв. Ведь пилюли содержали ацетанилид, синтетическое органическое соединение, введенное в терапию в 1886 году в качестве жаропонижающего средства. Однако чрезмерное или длительное использование подавляет функциональность гемоглобина, кислородсодержащего пигмента крови, что может привести к цианозу, когда ваша кожа или губы приобретают синевато-фиолетовый оттенок.
Но кампания длилась недолго. В 1930 году Antikamnia Chemical Company была куплена Block Drug Company.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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