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Как скелеты лекарствами торговали

Как скелеты лекарствами торговали

Автор:
26 августа 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Фармацевтика   забавно   история   реклама   скелеты   таблетки   факты   фармкомпании   
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В 1890-х годах фармацевтические компании свободно использовали скелеты для продажи своих препаратов. Использование темы смерти для продажи медицинских препаратов, призванных отсрочить смерть, было идеей Antikamnia Chemical Company, которая показывала скелеты, занятые в различных профессиях, в рекламе своих лекарств.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фармацевтика   забавно   история   реклама   скелеты   таблетки   факты   фармкомпании   
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2  комментария
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6k
Duckk 50 минут назад
Живопырненько!
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300
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Маркетологи были, есть и будут беспощадными.
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