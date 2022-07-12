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Занимательные факты о врачевании и лекарствах

Занимательные факты о врачевании и лекарствах

Автор:
12 июля 2022 12:13
Сообщество : Факты
Метки: Фармацевтика   здравоохранение   интересные факты   лекарства   медицина   факты   
2069
9
Медицина может быть не просто странной, а пугающей. В ход шло всё: от измельчённых мумий до алкоголя. Кстати, до недавнего времени было нормой лечить сифилис при помощи малярии.
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Источник:

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Метки: Фармацевтика   здравоохранение   интересные факты   лекарства   медицина   факты   
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3  комментария
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18k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
В Штатах до конца 90-х была своя "зеленка", красного цвета, меркурохром.
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13k
jungar 5 минут назад
Комментарий к фото
просвещенные англичане мумиями дома топили, так как те горели хорошо
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Мумии с медом были))) Так что может хотя бы мед помогал в лечении.
А на счет палачей, так по сей день. Сколько скандалов с похоронными фирмами.
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