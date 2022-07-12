Занимательные факты о врачевании и лекарствах

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Медицина может быть не просто странной, а пугающей. В ход шло всё: от измельчённых мумий до алкоголя. Кстати, до недавнего времени было нормой лечить сифилис при помощи малярии.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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