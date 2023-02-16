"Яйцеклеточная" и "спермодонор": учёные Канады и США придумали замену словам "женщина" и "мужчина"

Кроме этого, мучеников науки более не устраивает концепция выживания наиболее приспособленных особей, т.к. они усматривают в ней дискриминацию людей с ограниченными возможностями и чуть ли не евгенику. А те, кто употребляет выражение "гражданская наука", тем самым, попирают права неграждан, которые чувствуют себя при этом отверженными. Вместо этого термина предлагается ввести новое понятие "коллективная наука". Есть претензии и к названию метода "двойное слепое исследование". В этом случае ни исследователь, ни испытуемый не знают, лекарство или плацебо получает пациент, но учёные из EEB считают, что название метода может нанести психологическую травму потерявшим зрение людям.



Выделено 24 термина, которые предлагаются к замене. Помимо уже названных, гении мысли полагают, что не стоит использовать такие слова, как «примитивный» и «продвинутый» , т.к. они уничижительны по своей сути и неточны с научной точки зрения. На их замену рекомендованы термины "наследственный" или "производный".





Этот языковой проект объединил молодых специалистов и студентов из Гарварда, Принстона, Калифорнийского университета, университета Британской Колумбии в Ванкувере и т.д, которые мечтают о реформах в языкознании и терминологии.





По счастью, среди представителей науки США есть вполне вменяемые учёные, которые не согласны с предложением свою юных и не очень опытных коллег. К примеру, профессор Фрэнк Фуреди из Кентского университета пояснил, почему считает изложенные идеи бредовыми: «Я думаю, что когда вы характеризуете такие термины, как мужчина/женщина, мать/отец, как вредные, вы отказываетесь от науки ради защиты идеологии. Независимо от намерений, проект по переизобретению языка внесет для многих путаницу, а последнее, что нужно ученым, — это отсутствие ясности в отношении значения слов, которые они используют».





Ему вторит известный британский биолог Ричард Докинз, который раскритиковал проект языковых инноваций в науке. «Некая подростковая версия миссис Гранди* не будет указывать мне, какие слова моего родного языка я могу использовать, а какие нет»,- заявил он



