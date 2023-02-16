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"Яйцеклеточная" и "спермодонор": учёные Канады и США придумали замену словам "женщина" и "мужчина"

"Яйцеклеточная" и "спермодонор": учёные Канады и США придумали замену словам "женщина" и "мужчина"

Автор:
16 февраля 2023 17:01
Сообщество : Наука
Метки: EEB   gender   замена терминов   мнения   наука   пол   предложение   ученые   
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"Родители" под номерами один и два довольно улыбнулись и зааплодировали..

Учёные из США и Канады, объединившиеся для языкового проекта «Экология и эволюционная биология» (EEB), бьют тревогу: в привычной миру научной терминологии полным-полно расистских и патриархальных понятий. На линии огня оказались термины "женщина", "мужчина", "отец", "мать". По мнению представителей мира науки из EEB , всю эту устаревшую и оскорбляющую. прогрессивных американцев терминологию нужно заменить на более нейтральную.


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Вот, к примеру, к слову "женщина" можно подобрать аналог "индивид, продуцирующий яйцеклетки" (или "яйцеклеточная"), а мужчины, по мнению этих самых учёных, не будут возражать против определения "спермодонор" (или "носитель сперматозоидов"). В конце концов, считают они, можно вспомнить и генетику, назвав людей "индивидуум XY/XX". А вместо устаревших "мать" и "отец" можно использовать слова "родитель", не считая всё тех же "доноров спермы" и "доноров яйцеклеток". Эксперты надеются, что такой подход поможет уйти от акцентуализации устаревшей теории о наличии двух полов.


Кроме этого, мучеников науки более не устраивает концепция выживания наиболее приспособленных особей, т.к. они усматривают в ней дискриминацию людей с ограниченными возможностями и чуть ли не евгенику. А те, кто употребляет выражение "гражданская наука", тем самым, попирают права неграждан, которые чувствуют себя при этом отверженными. Вместо этого термина предлагается ввести новое понятие "коллективная наука". Есть претензии и к названию метода "двойное слепое исследование". В этом случае ни исследователь, ни испытуемый не знают, лекарство или плацебо получает пациент, но учёные из EEB считают, что название метода может нанести психологическую травму потерявшим зрение людям.

Выделено 24 термина, которые предлагаются к замене. Помимо уже названных, гении мысли полагают, что не стоит использовать такие слова, как «примитивный» и «продвинутый» , т.к. они уничижительны по своей сути и неточны с научной точки зрения. На их замену рекомендованы термины "наследственный" или "производный".


Этот языковой проект объединил молодых специалистов и студентов из Гарварда, Принстона, Калифорнийского университета, университета Британской Колумбии в Ванкувере и т.д, которые мечтают о реформах в языкознании и терминологии.


По счастью, среди представителей науки США есть вполне вменяемые учёные, которые не согласны с предложением свою юных и не очень опытных коллег. К примеру, профессор Фрэнк Фуреди из Кентского университета пояснил, почему считает изложенные идеи бредовыми: «Я думаю, что когда вы характеризуете такие термины, как мужчина/женщина, мать/отец, как вредные, вы отказываетесь от науки ради защиты идеологии. Независимо от намерений, проект по переизобретению языка внесет для многих путаницу, а последнее, что нужно ученым, — это отсутствие ясности в отношении значения слов, которые они используют».


Ему вторит известный британский биолог Ричард Докинз, который раскритиковал проект языковых инноваций в науке. «Некая подростковая версия миссис Гранди* не будет указывать мне, какие слова моего родного языка я могу использовать, а какие нет»,- заявил он


Впрочем, наверняка инициативу EEB кто-то воспримет с энтузиазмом. В конце концов, еще некоторое время назад мы вряд ли могли представить дискуссии о количестве полов, участие в соревнованиях трансгендеров и много чего другого, что активно продвигается западом на официальном уровне.


  • Миссис Гранди - "образное название крайне заурядной или педантичной личности, олицетворяющей тиранию общепринятых приличий".

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Метки: EEB   gender   замена терминов   мнения   наука   пол   предложение   ученые   
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17  комментариев
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7k
Том Сойер Полчаса назад
Совсем сбрендили, дебилы....

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6k
Бу 15 секунд назад
просто СЮР
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10k
Shtoppi 2 минуты назад
"ЖОПОГОЛОВЫЕ" - как по мне, отличное название "ученым" из сшп и канады иже с ними.
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2k
Pioner76 2 минуты назад
Капитализм.
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1k
Просто прохожий 3 минуты назад
Уже давно запад это просто два сосуда-бачок для сдроченной и заразной спермы и бачок для сгнивших яйцеклеток-потому и появляются на западе99% моральных и физических уродов. Чем быстрее они сдохнут-тем быстрее мир станет чище.
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12k
..: Атеист :.. 8 минут назад
Тогда они не ученые, это фрики! идентифицирующие себя как ученые!
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12k
кира 10 минут назад
"Эксперты надеются, что такой подход поможет уйти от акцентуализации устаревшей теории о наличии двух полов."

Ау, дебилы, эти названия только подтверждают наличие ВСЕГО ДВУХ полов.
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10k
GROMOZEKA 18 минут назад
Как ответный реверанс, я тоже придумал замену названия этим ученым - Е.Б.А.НАТЫ
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29k
Владимир 20 минут назад
Забавно, что тут всём минусов напихали. Спермомразь какая то бегает или яйцеклеткодонорша?
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29k
Владимир 22 минуты назад
Чет если меня кто спермодонором назовет я ему табло отрихтую чисто на инстинктах..
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3k
Палыч 23 минуты назад
так же , как и сейчас - ДОЛБОЙОБЫ
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6k
М С Полчаса назад
@Эксперты надеются что такой подход поможет уйти от акцентуализации устаревшей теории о наличии двух полов[email protected]

Когда это уже полы устарели? И что значит теория? Они там совсем с ума посходили?
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17k
Александр Полчаса назад
А как же всякие небинарии которые сменили свой пол, они даже с пришитым членом или проковырянной вагиной, не могут производить ни сперматозоиды, ни яйцеклетки.
Как этих ущербов называть?
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25k
Serg2001 Полчаса назад
Вот как бы найти логово этих пид@расов, которые в глобальных масштабах эту муть мутят. Ведь явно же, что это какая-то тотальная далеко идущая манипуляция. Какую цель они преследуют? Найти, спросить, а потом сжечь к херам...
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