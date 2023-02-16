"Яйцеклеточная" и "спермодонор": учёные Канады и США придумали замену словам "женщина" и "мужчина"

"Родители" под номерами один и два довольно улыбнулись и зааплодировали..
Учёные из США и Канады, объединившиеся для языкового проекта «Экология и эволюционная биология» (EEB), бьют тревогу: в привычной миру научной терминологии полным-полно расистских и патриархальных понятий. На линии огня оказались термины "женщина", "мужчина", "отец", "мать". По мнению представителей мира науки из EEB , всю эту устаревшую и оскорбляющую. прогрессивных американцев терминологию нужно заменить на более нейтральную.
Вот, к примеру, к слову "женщина" можно подобрать аналог "индивид, продуцирующий яйцеклетки" (или "яйцеклеточная"), а мужчины, по мнению этих самых учёных, не будут возражать против определения "спермодонор" (или "носитель сперматозоидов"). В конце концов, считают они, можно вспомнить и генетику, назвав людей "индивидуум XY/XX". А вместо устаревших "мать" и "отец" можно использовать слова "родитель", не считая всё тех же "доноров спермы" и "доноров яйцеклеток". Эксперты надеются, что такой подход поможет уйти от акцентуализации устаревшей теории о наличии двух полов.
Кроме этого, мучеников науки более не устраивает концепция выживания наиболее приспособленных особей, т.к. они усматривают в ней дискриминацию людей с ограниченными возможностями и чуть ли не евгенику. А те, кто употребляет выражение "гражданская наука", тем самым, попирают права неграждан, которые чувствуют себя при этом отверженными. Вместо этого термина предлагается ввести новое понятие "коллективная наука". Есть претензии и к названию метода "двойное слепое исследование". В этом случае ни исследователь, ни испытуемый не знают, лекарство или плацебо получает пациент, но учёные из EEB считают, что название метода может нанести психологическую травму потерявшим зрение людям.
Выделено 24 термина, которые предлагаются к замене. Помимо уже названных, гении мысли полагают, что не стоит использовать такие слова, как «примитивный» и «продвинутый» , т.к. они уничижительны по своей сути и неточны с научной точки зрения. На их замену рекомендованы термины "наследственный" или "производный".
Этот языковой проект объединил молодых специалистов и студентов из Гарварда, Принстона, Калифорнийского университета, университета Британской Колумбии в Ванкувере и т.д, которые мечтают о реформах в языкознании и терминологии.
По счастью, среди представителей науки США есть вполне вменяемые учёные, которые не согласны с предложением свою юных и не очень опытных коллег. К примеру, профессор Фрэнк Фуреди из Кентского университета пояснил, почему считает изложенные идеи бредовыми: «Я думаю, что когда вы характеризуете такие термины, как мужчина/женщина, мать/отец, как вредные, вы отказываетесь от науки ради защиты идеологии. Независимо от намерений, проект по переизобретению языка внесет для многих путаницу, а последнее, что нужно ученым, — это отсутствие ясности в отношении значения слов, которые они используют».
Ему вторит известный британский биолог Ричард Докинз, который раскритиковал проект языковых инноваций в науке. «Некая подростковая версия миссис Гранди* не будет указывать мне, какие слова моего родного языка я могу использовать, а какие нет»,- заявил он
Впрочем, наверняка инициативу EEB кто-то воспримет с энтузиазмом. В конце концов, еще некоторое время назад мы вряд ли могли представить дискуссии о количестве полов, участие в соревнованиях трансгендеров и много чего другого, что активно продвигается западом на официальном уровне.
- Миссис Гранди - "образное название крайне заурядной или педантичной личности, олицетворяющей тиранию общепринятых приличий".
Источник:
- В древнем городе шумеров нашли столовую
- Необъяснимый Таосский гул
- Какие органы и способности у нас всё ещё есть, но они нам не нужны
- Свойства организма, которые перешли человеку от его предков
- Как будет выглядеть человек будущего
Ау, дебилы, эти названия только подтверждают наличие ВСЕГО ДВУХ полов.
Когда это уже полы устарели? И что значит теория? Они там совсем с ума посходили?
Как этих ущербов называть?