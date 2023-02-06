Примерно 2 млн лет человек биологически эволюционировал и окончательно сформировался примерно 100-150 тысяч лет. Современную анатомию, речь и абстрактное мышление обрели кроманьонцы.
Мир меняется постоянно. Но вот меняется ли человек и продолжает ли наш вид эволюционировать. Как может выглядеть человек через пару миллионов лет?
Австралийские антропологи уверены, что эволюция человека продолжается и за 250 тысяч лет она ещё и ускорилась.
Примером новых эволюционных можно считать переносимость лактозы, уменьшение объёма мозга, распространение срединной артерии, медленное и постепенное исчезание зубов мудрости. Срединная артерия - это сосуд, который направляет кровь в предплечье и кисть плода. Артерия эта появляется в материнской утробе и пропадает после восьмой недели эмбрионального развития. И вместо неё появляются локтевая и лучевая артерии. Но есть, у кого может сохраниться срединная артерия.
В конце 20 века численность таких людей увеличилась с 10% (конец 19 века) до 30%. А сегодня её можно найти уже у 35% населения планеты.
Способность пить молоко появилась только между IV-III тысячами лет назад. Представители шнуровой керамики и ямной культуры стали первыми европейцами, которые стали носить ген толерантности к лактозе. У 90% азиатских народов до сих пор нет толерантности к лактозе. К 3-4 годам эти люди просто теряют способность переваривать молоко.
Таких общих эволюционных изменений антропологи могут набрать несколько десятков, что говорит о том, что вид постоянно меняется.
Составить примерный прогноз изменений в анатомии человека можно лишь на 5-10 тысяч лет. И это при наличии только современных тенденций биологического развития.
По мнению заведующего кафедрой палеонтологии и эволюционной биологии в Университете Бата Николаса Лонгрича средняя продолжительность жизни будет больше 100 лет. Улучшение медицины, хорошее питание и увеличение времени нужного для адаптации человеку в современном мире.
Если взять период 150-200 лет назад, то само понятие детства практически отсутствовало. Дети с малых лет помогали по дому и по хозяйству. За счёт увеличения продолжительности жизни и демографического перехода родители смогли дольше заботиться о детях.
Лонгрич прогнозирует, что появятся мутации, которые прибавят продолжительность жизни и у человека появится больше времени для деторождения. То есть детство и юность будут длиться ещё дольше.
Рост человека увеличился на 30 см за последние 100 тысяч лет. За это говорим спасибо улучшению питания и медицине. При этом ощутимо наблюдается уменьшение мышечной массы, особенно в верхней части тела. Зубы и челюсти стали меньше, но пальцы рук стали длиннее.
И существенно выросла привлекательность людей, так как общество уделяет внешнему виду всё больше и больше времени и эволюция не могла этого не заметить.
Но при этом, учёные уверены, что в будущем гендерные различия между мужчиной и женщиной сотрутся практически полностью. Люди станут единой андрогинной личностью.
Человек при этом стал менее приспособлен к жизни. Три тысячи лет назад человеческий мозг был на 100 кубических сантиметров больше. Глупее люди не стали, они просто концентрируются на том, что им нужно и забывают про всё остальное.
Охотнику нужно было знать очень и очень многое: как развести огонь, как найти оленя, что и как можно есть, куда идти, чтобы найти добычу и прочее. Тот же кузнец может быть экспертом в своём деле, но про работу повара ему уже ничего не известно.
На сегодняшний день, когда у человека есть сотни тысяч профессий и огромное количество технологий ему уже нет нужды запоминать такое большое количество информации, необходимой для выживания. Он может быть отличным специалистом в определённой области, но мало что понимать в остальных.
Источник:
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Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперёд,
По гнусной теорье Эйнштейна!
Что если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье,
Что если и там почкованье?!
Вообще-то люди потихоньку глупеют. Знают больше, а ума - меньше.
бггг...
хорошее кино.
"Но при этом, учёные уверены, что в будущем гендерные различия между мужчиной и женщиной сотрутся практически полностью. Люди станут единой андрогинной личностью"
Т.е., в дальнейшем, смысла привлекательности не будет??? И вот тут реально - вымрут все!
... извините ТС, но Вы копипастите бред... ((( МИНУС
много ты интернету добудешь? Зимой, в Сибири?
А вот учиться он лучше
и после профильного ВУЗа это ты за ним чемодан с инструментом носить будешь, принесиподаем, а потом, через пару лет, станешь звать его вежливо "господин директор",
потому что он, ЧСХ , не только умнее, но и сильнее тебя, атрофанта.
вот видишь ,у тебя уже сейчас память как у рыбки ,а охотник собиратель всю жизнь копил знания.
И современному человеку ариходится решать не меньше задач, а гораздо больше. Поэтому говорить, что охотнику нужно было больше знать, это глупость.