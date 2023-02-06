Австралийские антропологи уверены, что эволюция человека продолжается и за 250 тысяч лет она ещё и ускорилась.

Примером новых эволюционных можно считать переносимость лактозы, уменьшение объёма мозга, распространение срединной артерии, медленное и постепенное исчезание зубов мудрости. Срединная артерия - это сосуд, который направляет кровь в предплечье и кисть плода. Артерия эта появляется в материнской утробе и пропадает после восьмой недели эмбрионального развития. И вместо неё появляются локтевая и лучевая артерии. Но есть, у кого может сохраниться срединная артерия.

В конце 20 века численность таких людей увеличилась с 10% (конец 19 века) до 30%. А сегодня её можно найти уже у 35% населения планеты.



