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На Сатурне начался "сезон спиц"

На Сатурне начался "сезон спиц"

Автор:
15 февраля 2023 16:08
Сообщество : Наука
Метки: Сатрн   астрономия   загадки космоса   исследование   космос   наблюдения   наука   ученые   
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Новые снимки, полученные с космического телескопа Хаббла, позволили ученым НАСА разглядеть загадочные пятна на кольцах Сатурна. Исследователи признают, что видят их не впервые, но не понимают, что их вызвало.

Кольца Сатурна — одно из самых великолепных зрелищ в Солнечной системе. Но, по наблюдению ученых, примерно каждые 15 лет с ними происходит странное. На сей раз новые изображения, полученные с космического телескопа Хаббла, выявили загадочные пятна в кольцах Сатурна, сигнализируя о том, что «сезон спиц» на планете в самом разгаре.

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"Сезоном спиц" загадочное явление называют потому, что темные и светлые метки на кольцах Сатурна напоминают спицы на велосипеде. Чем вызваны пятна-спицы, неизвестно, но эксперты надеются, что последние данные с телескопа Хаббла дадут возможность более подробно изучить это явление.

Пятна появляются только в годы, предшествующие и следующие за равноденствиями на шестой планете от Солнца, то есть весной и осенью в сатурнианском году.

Осеннее равноденствие для северного полушария Сатурна наступит 6 мая 2025 года, но отметки, как правило, начинают появляться за четыре года до этого, поэтому Хаббл уже сейчас сумел разглядеть их. Специалисты НАСА хотят узнать, почему они появляются только сезонно, и что заставляет их исчезать и появляться снова в определенное время года по сатурнианскому счислению. Поскольку Сатурн намного дальше от Солнца, чем Земля, его год заметно длиннее. Сатурну требуется 29 лет, чтобы совершить оборот вокруг нашей звезды, в то время как каждый из его сезонов длится около семи лет. «Благодаря программе OPAL, которая создает архив данных о внешних планетах Солнечной системы, у нас будет больше времени для изучения спиц Сатурна в этом сезоне, чем когда-либо прежде», — сказала планетолог Эми Саймон из НАСА.


Последнее равноденствие Сатурна произошло в 2009 году, когда космический корабль НАСА «Кассини» все еще вращался вокруг планеты, производя разведку на малом расстоянии. Миссия «Кассини» завершилась в 2017 году, однако телескоп Хаббла продолжает работу по отслеживанию любых изменений на Сатурне и других внешних планетах. «Несмотря на годы наблюдений миссии «Кассини», точное начало и продолжительность сезона спиц по-прежнему непредсказуемы, как предсказание первого шторма во время сезона ураганов», — добавила Саймон.

Кольцевые спицы были впервые обнаружены двумя зондами НАСА «Вояджер», которые пролетели мимо Сатурна в 1980 и 1981 годах. Дальнейший анализ выявил еще больше странностей. Так, спицы присутствуют далеко не всегда, и при этом обычно кажутся темными сверху и светлыми снизу. Зонд «Кассини» в 2004 году обнаружил, что спицы не были вызваны гравитационным взаимодействием с Сатурном, его спутниками или небольшими космическими объектами, составляющими кольца планеты. Год спустя ученые заявили, что спицы, вероятно, связаны с магнитным полем Сатурна, что породило множество теорий этого процесса. Так, согласно одной из версий, заряженные частицы пыли, подвешенные над и под кольцами, взаимодействуют с магнитным полем планеты, заставляя их отделяться от ледяных глыб в кольцах и левитировать отдельно. Возможно также, что солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Сатурна, создавая электрически заряженную среду, которая заставляет частицы пыли электростатически слипаться, образуя более плотные пятна в кольцах. Пока, однако, неясно, верна ли какая-либо из этих теорий, и почему это явление носит сезонный характер, поэтому ученые надеются, что данные телескопа Хаббла за следующие несколько лет помогут разгадать тайну. Знаменитый телескоп пучаствует в программе наблюдений за дальними планетами Солнечной системы. Именно данные этой программы Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) команда исследователей использовали для поиска причин появления спиц.Так, в сентябре 2022 года ученые отслеживали спицы в течение 11 часов, подтвердив в результате, что «сезон спиц» действительно начался.

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Метки: Сатрн   астрономия   загадки космоса   исследование   космос   наблюдения   наука   ученые   
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2  комментария
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Dobry vojak Svejk 41 минуту назад
Я, конечно, не астрофизик, но это очень похоже на тень от неведомой фигни, которая раз в 15 лет под определённым углом, разрозненной кучкой пролетает рядом с окальцованным )
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perekrestok 14 минут назад
Еще похоже на мусор на объективе. Может и Хаббл чего=нибудь попадает?
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