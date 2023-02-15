На Сатурне начался "сезон спиц"

Кольцевые спицы были впервые обнаружены двумя зондами НАСА «Вояджер», которые пролетели мимо Сатурна в 1980 и 1981 годах. Дальнейший анализ выявил еще больше странностей. Так, спицы присутствуют далеко не всегда, и при этом обычно кажутся темными сверху и светлыми снизу. Зонд «Кассини» в 2004 году обнаружил, что спицы не были вызваны гравитационным взаимодействием с Сатурном, его спутниками или небольшими космическими объектами, составляющими кольца планеты. Год спустя ученые заявили, что спицы, вероятно, связаны с магнитным полем Сатурна, что породило множество теорий этого процесса. Так, согласно одной из версий, заряженные частицы пыли, подвешенные над и под кольцами, взаимодействуют с магнитным полем планеты, заставляя их отделяться от ледяных глыб в кольцах и левитировать отдельно. Возможно также, что солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Сатурна, создавая электрически заряженную среду, которая заставляет частицы пыли электростатически слипаться, образуя более плотные пятна в кольцах. Пока, однако, неясно, верна ли какая-либо из этих теорий, и почему это явление носит сезонный характер, поэтому ученые надеются, что данные телескопа Хаббла за следующие несколько лет помогут разгадать тайну. Знаменитый телескоп пучаствует в программе наблюдений за дальними планетами Солнечной системы. Именно данные этой программы Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) команда исследователей использовали для поиска причин появления спиц.Так, в сентябре 2022 года ученые отслеживали спицы в течение 11 часов, подтвердив в результате, что «сезон спиц» действительно начался.