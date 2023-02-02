Свойства организма, которые перешли человеку от его предков

Человек забирает от своих родителей, бабушек, дедушек и ещё двух-трёх поколений черты лица и особенности организма. Но ряд таких особенностей весьма странный...
И, скорее всего, дело тут не в тех генах, что достаются нам по прямому наследованию. Эти черты организма мы забрали у своих более давних прародителей. И генетика может нам как помогать, так и провоцировать на не самые хорошие поступки.
Учёные Швеции и Великобритании решили выяснить, почему люди хотят завести себе собаку. Проанализировав базу шведских близнецов они выяснили, что у однояйцевых близнецов стремление владеть/не владеть собакой совпадает намного чаще, чем у разнояйцевых.
Учёные пришли к выводу, что генетика играет немаловажную роль в желании завести себе пушистый хвост. Но вот в вопросе аллергии на фермент, выделяемый животными, пока чётких ответов нет.
Если сон нарушается больше трёх раз в неделю и длится это состояние минимум три месяца, то это уже хроническая бессонница. У трети населения планеты есть проблемы со сном, а от хронической бессонницы страдает каждый десятый. Чаще это женщины.
Были опрошены семь с половиной тысяч человек, у которых есть близнец. Также у них были взяты анализы ДНК. Выяснилось, что бессонница может передаваться по наследству и вероятность получения её у мужчин была 38%, а у женщин - 59%.
Медики могут помочь с бессонницей при помощи седативных, но с генетической так поступать просто опасно. Учёным предстоит ещё много работы, чтобы помочь людям избавиться от нарушений сна.
Да, в склонности к изменам может быть виновата и генетика. Но это, разумеется, не оправдание.
Учёные из университета Квинсленда обследовали 7,3 тысячи людей, которые находились в длительных отношениях и выяснили, что пристрастие к изменам может быть в результате мутаций ряда генов.
Ген AVPR1A, который кодирует рецептор для аргинин-вазопрессина, модулирует управление стрессом и... социальные взаимодействия. И вот его-то изменение и может повлиять на отношение к партнёру.
В Массачусетском госпитале исследователи изучили зависимость чувствительности тела к боли от концентрации содержания в теле фермента ВН4 (тетрагидробиптерина).
Учёные выяснили, что чувствительность снижается при определённых вариантах гена, который участвует в синтезе этого вещества. Эти вариации как раз передаются по наследству.
Выяснилось, также, что при низкой концентрации ВН4 у людей намного ниже болевые ощущения. Высокий же уровень даёт обратный эффект - боль чувствуется даже при слабом воздействии. Боль ощущается по-разному и уровень фермента можно менять при помощи медицинских препаратов.
Учёные из Королевского колледжа в Лондоне провели огромное исследование женщин-близнецов (от 18 до 79 лет), чтобы выявить их пищевые предпочтения.
Выяснилось, что любовь к определённым продуктам практически наполовину определяется наследственностью. Чаще всего это чеснок и кофе.
Тим Спектор, руководитель группы исследователей, сообщил, что этот результат опровергает распространённое мнение, что любовь к определённым продуктам формируется в результате окружения и воспитания.
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