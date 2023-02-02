Свойства организма, которые перешли человеку от его предков

Если сон нарушается больше трёх раз в неделю и длится это состояние минимум три месяца, то это уже хроническая бессонница. У трети населения планеты есть проблемы со сном, а от хронической бессонницы страдает каждый десятый. Чаще это женщины.

Были опрошены семь с половиной тысяч человек, у которых есть близнец. Также у них были взяты анализы ДНК. Выяснилось, что бессонница может передаваться по наследству и вероятность получения её у мужчин была 38%, а у женщин - 59%.

Медики могут помочь с бессонницей при помощи седативных, но с генетической так поступать просто опасно. Учёным предстоит ещё много работы, чтобы помочь людям избавиться от нарушений сна.