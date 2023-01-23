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Необъяснимый Таосский гул

Необъяснимый Таосский гул

Автор:
23 января 2023 16:13
Сообщество : RealFishki
Метки: США   Учёные   геология   загадки   интересное   исследования   наука   природа   
890
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Всем знакомо выражение "гул земли". Есть на нашей планете места, где можно услышать звуки неизвестного происхождения, заполняющие собой пространство. Не ветер, не водопады, не какие-то
другие механические звуки.
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Метки: США   Учёные   геология   загадки   интересное   исследования   наука   природа   
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3  комментария
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9k
Бритва Час назад
добавьте еще одну гипотезу: в Таосе что-то курят.
А кино интересное?
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6k
Leo Sun Полчаса назад
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8k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Так и не понял - что показали приборные исследования? Есть звук или нет? Кто слышит, кто не слышит - это уже другая история. Само наличие гула подтверждено?
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