Необъяснимый Таосский гул

По одной из гипотез Таосский гул связывают с инфразвуковым шумом, который образуется при столкновении двух океанических волн. В океане таких ударов происходят целые серии и звуковая волна может в этом случае разнестись на очень дальние расстояния. И услышать такие звуки могут не все.

Теории много, но пока ни одна из них не подтверждена со стопроцентной точностью.