Необъяснимый Таосский гул

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Всем знакомо выражение "гул земли". Есть на нашей планете места, где можно услышать звуки неизвестного происхождения, заполняющие собой пространство. Не ветер, не водопады, не какие-то
другие механические звуки.
другие механические звуки.
Учёные постоянно пытаются разгадать секрет происхождения этих звуков. Некоторые приписывают им мистические свойства. Режиссёры вовсю снимают поп-научно-фантастические фильмы.
Одним из самых известных мест, где местные жители уже несколько десятков лет слышат звуки неясного происхождения, стал город Таос, расположенные в штате Нью-Мексико. Жители Таоса слышат звуки, которые доносятся из пустыни.
Эти звуки немного напоминают гул тяжёлой техники, движущейся по автостраде. Вот только рядом с городом не проходит никаких трасс и техники, что могла бы ним ездить.
Эти звуки немного напоминают гул тяжёлой техники, движущейся по автостраде. Вот только рядом с городом не проходит никаких трасс и техники, что могла бы ним ездить.
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По поручению Конгресса США была создана специальная комиссия по исследованию этой аномалии.
Интересный факт: звуки могут слышать в основном только жители Таоса, а вот приезжим его редко доводится услышать. Учёные сделали вывод, что те, кто долгие годы проживают в Таосе способны улавливать звуки на низких частотах. Но снова по непонятной причине.
Есть теория, что таосские жители могут улавливать эти звуки из-за отоакустической эмиссии. Треть людей на земле могут слышать тихое жужжание или звон из-за нестандартного строения внутреннего уха.
Интересный факт: звуки могут слышать в основном только жители Таоса, а вот приезжим его редко доводится услышать. Учёные сделали вывод, что те, кто долгие годы проживают в Таосе способны улавливать звуки на низких частотах. Но снова по непонятной причине.
Есть теория, что таосские жители могут улавливать эти звуки из-за отоакустической эмиссии. Треть людей на земле могут слышать тихое жужжание или звон из-за нестандартного строения внутреннего уха.
Учёные также предполагают, что Таосский гул является результатом смещения литосферных плит на большой глубине под землёй. И будто бы эти движения, порождающие шум, часто происходят в местах очень глубокого бурения. В таких точках планеты этот гул - предвестник грядущего землетрясения.
Ещё с Таосским гулом пытаются связать и глобальное потепление. То есть, при массовом таянии ледников происходит определённое потрескивание, вызванное разрывами связей между атомами водорода. Но этот звук даже не каждые технологии могут уловить, а вот если число таких разрывов становится больше миллиарда, то звук становится намного громче и люди его могут уловить.
По одной из гипотез Таосский гул связывают с инфразвуковым шумом, который образуется при столкновении двух океанических волн. В океане таких ударов происходят целые серии и звуковая волна может в этом случае разнестись на очень дальние расстояния. И услышать такие звуки могут не все.
Теории много, но пока ни одна из них не подтверждена со стопроцентной точностью.
Теории много, но пока ни одна из них не подтверждена со стопроцентной точностью.
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