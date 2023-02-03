В древнем городе шумеров нашли столовую

«Лагаш, город площадью более 450 гектаров, был одним из крупнейших поселений на юге Ирака в 3-м тысячелетии, — говорит Питтман. - Это место имело большое политическое, экономическое и религиозное значение. При этом Лагаш был значительным населенным пунктом, имевшим свободный доступ к плодородной земле, где жило много людей, занимавшихся интенсивным ремесленным производством. Таким образом, город был важным промышленным центром региона».

«Это не похоже на традиционную древнюю археологию в Ираке, — говорит Зайд Алрави, руководитель проекта Лагаш в Пенсильванском музее. - Мы не собираемся искать большие курганы в надежде найти старый храм. Мы используем наши методы, а затем, основываясь на приоритетах науки, ищем то, что, по нашему мнению, даст важную информацию, чтобы заполнить пробелы в знаниях в этой области».

Чтобы исследовать общественное пространство, расположенное менее чем на полметра ниже поверхности, археологи использовали метод, который включает раскопки тонких горизонтальных участков один за другим. Обнаружение таверны позволяет ученым предположить, что общество Лагаша включало в себя, помимо рабов и элиты, еще и средний класс.

«Тот факт, что у вас есть общественное место, где люди могут сесть, выпить пинту пива и отведать тушеную рыбу, означает, что они не работают как рабы, — говорит Рид Гудман, археолог из Пенсильванского университета. - ПЭта находка позволяет нам создать гораздо более красочную историю города».

Другие открытия, сделанные исследователями на месте раскопок, включают гончарный цех с шестью печами для обжига керамики, скамейками и столом, который когда-то использовался первыми жителями города. Кроме того, они нашли частное жилище с кухней и ванной.