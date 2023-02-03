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В древнем городе шумеров нашли столовую

В древнем городе шумеров нашли столовую

Автор:
03 февраля 2023 15:17
Сообщество : Наука
Метки: Лагаш   археология   ирак   наука   находка   раскопки   столовая   ученые   
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Археологи обнаружили остатки общественной столовой, которой почти 5000 лет, на юге Ирака. Находка была сделана в древнем шумерском городе Лагаше, рассказали исследователи из Университета Пенсильвании.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лагаш   археология   ирак   наука   находка   раскопки   столовая   ученые   
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5  комментариев
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
пиндоский универ..роется в Ираке..как у себя дома..и ведь увезут находки к себе.
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576
Лютый вам Бетховен 36 минут назад
, чась - это кухонная зона».
==============================
Ага... А место для приёма пищи, стало быть, кусь, да?
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22k
Слепой Пью 48 минут назад
Пусть получше пороются - где-то рядом глиняный логотип МакДональдса!
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5k
Котэ 58 минут назад
ни как америкосов из Ирака не выгнать
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