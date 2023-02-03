В древнем городе шумеров нашли столовую

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Археологи обнаружили остатки общественной столовой, которой почти 5000 лет, на юге Ирака. Находка была сделана в древнем шумерском городе Лагаше, рассказали исследователи из Университета Пенсильвании.
Археологи из университета Пенсильвании обнаружили на юге Ирака остатки общественной столовой возрастом почти 5000 лет, .
Исследователей удивила обнаруженная ими большая «таверна» со скамейками, подобием холодильника из глины, печью и остатками сосудов для хранения, многие из которых все еще содержали пищу.
Холли Питтман, профессор кафедры истории искусств Пенсильванского университета, куратор ближневосточной секции Пенсильванского музея и директор проекта Лагаш, пояснила: «Это общественное заведение, построенное где-то около 2700 г. до н.э. Часть его представляет собой место для приема пищи на открытом воздухе, чась - это кухонная зона».
Находка дает представление о жизни обычных людей, которые жили в городском районе для простонародья на юго-западе Азии около 2700 г. до н.э.
Даный район исследователи из Университета Пенсильвании изучают с 1930-х годов, когда Пенсильванский музей объединился с Британским музеем для раскопок важного археологического памятника - деревни Ур, расположенной примерно в 50 километрах к юго-западу от места находки. В 2019 году начался последний этап раскопок в Лагаше, и, несмотря на короткую паузу, вызванную пандемией, проект набирает обороты: уже завершено четыре полевых сезона.
Для наиболее эффективных раскопок исследователи используют передовые методики, в том числе фотосъемку с дронов и тепловидение, магнитометрию, фиксирующую магнитную напряженность погребенных объектов, и микростратиграфическую выборку - современный хирургически точный тип раскопок. Чтобы понять экологический контекст города, они также извлекли керны (образцы) отложений, которые отражают тысячелетия экологического развития.
Исследователей удивила обнаруженная ими большая «таверна» со скамейками, подобием холодильника из глины, печью и остатками сосудов для хранения, многие из которых все еще содержали пищу.
Холли Питтман, профессор кафедры истории искусств Пенсильванского университета, куратор ближневосточной секции Пенсильванского музея и директор проекта Лагаш, пояснила: «Это общественное заведение, построенное где-то около 2700 г. до н.э. Часть его представляет собой место для приема пищи на открытом воздухе, чась - это кухонная зона».
Находка дает представление о жизни обычных людей, которые жили в городском районе для простонародья на юго-западе Азии около 2700 г. до н.э.
Даный район исследователи из Университета Пенсильвании изучают с 1930-х годов, когда Пенсильванский музей объединился с Британским музеем для раскопок важного археологического памятника - деревни Ур, расположенной примерно в 50 километрах к юго-западу от места находки. В 2019 году начался последний этап раскопок в Лагаше, и, несмотря на короткую паузу, вызванную пандемией, проект набирает обороты: уже завершено четыре полевых сезона.
Для наиболее эффективных раскопок исследователи используют передовые методики, в том числе фотосъемку с дронов и тепловидение, магнитометрию, фиксирующую магнитную напряженность погребенных объектов, и микростратиграфическую выборку - современный хирургически точный тип раскопок. Чтобы понять экологический контекст города, они также извлекли керны (образцы) отложений, которые отражают тысячелетия экологического развития.
«Лагаш, город площадью более 450 гектаров, был одним из крупнейших поселений на юге Ирака в 3-м тысячелетии, — говорит Питтман. - Это место имело большое политическое, экономическое и религиозное значение. При этом Лагаш был значительным населенным пунктом, имевшим свободный доступ к плодородной земле, где жило много людей, занимавшихся интенсивным ремесленным производством. Таким образом, город был важным промышленным центром региона».
«Это не похоже на традиционную древнюю археологию в Ираке, — говорит Зайд Алрави, руководитель проекта Лагаш в Пенсильванском музее. - Мы не собираемся искать большие курганы в надежде найти старый храм. Мы используем наши методы, а затем, основываясь на приоритетах науки, ищем то, что, по нашему мнению, даст важную информацию, чтобы заполнить пробелы в знаниях в этой области».
Чтобы исследовать общественное пространство, расположенное менее чем на полметра ниже поверхности, археологи использовали метод, который включает раскопки тонких горизонтальных участков один за другим. Обнаружение таверны позволяет ученым предположить, что общество Лагаша включало в себя, помимо рабов и элиты, еще и средний класс.
«Тот факт, что у вас есть общественное место, где люди могут сесть, выпить пинту пива и отведать тушеную рыбу, означает, что они не работают как рабы, — говорит Рид Гудман, археолог из Пенсильванского университета. - ПЭта находка позволяет нам создать гораздо более красочную историю города».
Другие открытия, сделанные исследователями на месте раскопок, включают гончарный цех с шестью печами для обжига керамики, скамейками и столом, который когда-то использовался первыми жителями города. Кроме того, они нашли частное жилище с кухней и ванной.
«Это не похоже на традиционную древнюю археологию в Ираке, — говорит Зайд Алрави, руководитель проекта Лагаш в Пенсильванском музее. - Мы не собираемся искать большие курганы в надежде найти старый храм. Мы используем наши методы, а затем, основываясь на приоритетах науки, ищем то, что, по нашему мнению, даст важную информацию, чтобы заполнить пробелы в знаниях в этой области».
Чтобы исследовать общественное пространство, расположенное менее чем на полметра ниже поверхности, археологи использовали метод, который включает раскопки тонких горизонтальных участков один за другим. Обнаружение таверны позволяет ученым предположить, что общество Лагаша включало в себя, помимо рабов и элиты, еще и средний класс.
«Тот факт, что у вас есть общественное место, где люди могут сесть, выпить пинту пива и отведать тушеную рыбу, означает, что они не работают как рабы, — говорит Рид Гудман, археолог из Пенсильванского университета. - ПЭта находка позволяет нам создать гораздо более красочную историю города».
Другие открытия, сделанные исследователями на месте раскопок, включают гончарный цех с шестью печами для обжига керамики, скамейками и столом, который когда-то использовался первыми жителями города. Кроме того, они нашли частное жилище с кухней и ванной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ага... А место для приёма пищи, стало быть, кусь, да?