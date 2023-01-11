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Ученые раскрыли тайну болотных трупов

Ученые раскрыли тайну болотных трупов

Автор:
11 января 2023 08:30
Сообщество : Наука
Метки: археологи   археология   болотные трупы   исследования   наука   познавательно   ритуалы   ученые   
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Болотные тела - это известный археологический феномен, древние трупы, естественным образом мумифицированные в торфяном болоте. Археологи обследовали более 1000 подобных находок из 266 мест по всей Европе и теперь утверждают, что они являются частью тысячелетней, глубоко укоренившейся в древности традиции.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   археология   болотные трупы   исследования   наука   познавательно   ритуалы   ученые   
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4  комментария
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1k
Eugene Час назад
Открылась новая картина? Насилие, религия, гибель людей. Это точно новое?
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1k
Иван 12 минут назад
"Теории относительно того, как он был убит, включают удар по голове, удавку или возможное ножевое ранение в шею."
Охрененные эксперты...
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4k
Frank Borman Час назад
- Барримор, что это за вой доносится с болот?
- Это древний человек, сэр. Его не похоронили по христиански, и вот его мумия каждую ночь воет.
- А, так поэтому, как говорят, в Москве каждую ночь слышен вой на Красной площади?
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24k
Егор 2 часа назад
Древняя традиция - ходить ночью на болото.
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