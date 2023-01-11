Ученые раскрыли тайну болотных трупов

Некоторые болотные тела известны своей чрезвычайно хорошей сохранностью — например, Человек из Линдоу, который был найден в торфяном болоте в Чешире. Но такое состояние имеет лишь малая часть найденных тел. Поэтому исследователи также анализировали найденные части болотных тел - скелет и частичные остатки костей, кожи, мягких тканей и волос.

Доктор Рой ван Бик из Вагенингенского университета в Нидерландах заявил: «Тысячи людей встретили свой конец в болотах, но спустя столетия их снова нашли во время добычи торфа. Хорошо сохранившиеся образцы рассказывают лишь небольшую часть этой интересной истории».

По словам исследователей, изучение всех типов болотных тел показывает, что они являются частью тысячелетней, глубоко укоренившейся традиции. Она берет начало в южной Скандинавии около 5000 г. до н.э., постепенно распространившись по Северной Европе.

Там, где причину смерти можно было установить, ученые выяснили: большинство из них ждал ужасный конец. Среди болотных тел - жертвы ритуальных жертвоприношений, казненные и жертвы иных видов насилия. Непосредственные причины смерти включали удары по голове, ножевые ранения, повешение или удушение. Ученые также указывают на то, что на болотах произошло значительное количество смертей от несчастных случаев, а также самоубийств.