Ученые раскрыли тайну болотных трупов

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Болотные тела - это известный археологический феномен, древние трупы, естественным образом мумифицированные в торфяном болоте. Археологи обследовали более 1000 подобных находок из 266 мест по всей Европе и теперь утверждают, что они являются частью тысячелетней, глубоко укоренившейся в древности традиции.
Древние болотные трупы десятилетиями оставались загадкой для ученых. Сохранившиеся тела, естественным образом мумифицировавшиеся в торфяном болоте, дают представление об укладе жизни людей тысячи лет назад. Недавно новый анализ показал, что большинство этих людей встретили ужасный конец и были намеренно выброшены в трясину.
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Международная группа археологов недавно провела масштабное исследование, тщательно изучив более 1000 болотных трупов из 266 мест по всей Европе.
Некоторые болотные тела известны своей чрезвычайно хорошей сохранностью — например, Человек из Линдоу, который был найден в торфяном болоте в Чешире. Но такое состояние имеет лишь малая часть найденных тел. Поэтому исследователи также анализировали найденные части болотных тел - скелет и частичные остатки костей, кожи, мягких тканей и волос.
Доктор Рой ван Бик из Вагенингенского университета в Нидерландах заявил: «Тысячи людей встретили свой конец в болотах, но спустя столетия их снова нашли во время добычи торфа. Хорошо сохранившиеся образцы рассказывают лишь небольшую часть этой интересной истории».
По словам исследователей, изучение всех типов болотных тел показывает, что они являются частью тысячелетней, глубоко укоренившейся традиции. Она берет начало в южной Скандинавии около 5000 г. до н.э., постепенно распространившись по Северной Европе.
Там, где причину смерти можно было установить, ученые выяснили: большинство из них ждал ужасный конец. Среди болотных тел - жертвы ритуальных жертвоприношений, казненные и жертвы иных видов насилия. Непосредственные причины смерти включали удары по голове, ножевые ранения, повешение или удушение. Ученые также указывают на то, что на болотах произошло значительное количество смертей от несчастных случаев, а также самоубийств.
Доктор Рой ван Бик из Вагенингенского университета в Нидерландах заявил: «Тысячи людей встретили свой конец в болотах, но спустя столетия их снова нашли во время добычи торфа. Хорошо сохранившиеся образцы рассказывают лишь небольшую часть этой интересной истории».
По словам исследователей, изучение всех типов болотных тел показывает, что они являются частью тысячелетней, глубоко укоренившейся традиции. Она берет начало в южной Скандинавии около 5000 г. до н.э., постепенно распространившись по Северной Европе.
Там, где причину смерти можно было установить, ученые выяснили: большинство из них ждал ужасный конец. Среди болотных тел - жертвы ритуальных жертвоприношений, казненные и жертвы иных видов насилия. Непосредственные причины смерти включали удары по голове, ножевые ранения, повешение или удушение. Ученые также указывают на то, что на болотах произошло значительное количество смертей от несчастных случаев, а также самоубийств.
В статье для журнала Antiquity ученые, в частности, указывают: «Если не принимать во внимание смерти в результате несчастных случаев, многочисленные доказательства насильственных видов смерти и большое количество неоднократно используемых мест позволяют с уверенностью предположить, что большинство находок человеческих останков… являют собой преднамеренные захоронения».
Исследователи также обнаружили «горячие точки» болот — места, где были найдены останки нескольких человек. В некоторых случаях эти находки отражают единичный акт, например массовое захоронение людей, погибших в бою. Другие болота использовались снова и снова, и человеческие останки сопровождались широким спектром других предметов, таких как кости животных, бронзовое оружие или украшения, которые считаются ритуальными подношениями.
Исследователи также обнаружили «горячие точки» болот — места, где были найдены останки нескольких человек. В некоторых случаях эти находки отражают единичный акт, например массовое захоронение людей, погибших в бою. Другие болота использовались снова и снова, и человеческие останки сопровождались широким спектром других предметов, таких как кости животных, бронзовое оружие или украшения, которые считаются ритуальными подношениями.
«Перед нами открылась захватывающая новая картина разнообразных и сложных явлений - таких как насилие, религия и трагическая гибель людей», — добавил доктор ван Бик.
Человек из Линдоу — наиболее хорошо сохранившееся тело из торфяного болота, найденное в Британии, — все еще имел отчетливые черты лица и даже волосы и бороду, когда его обнаружили в 1984 году. Осмотр останков показал, что ему было около 20 лет, он был среднего роста, хорошо сложен и здоров, жил около 2000 лет назад. Более тщательное обследование показало, что он страдал от кишечных паразитов, а его последней едой был пресный хлеб. Теории относительно того, как он был убит, включают удар по голове, удавку или возможное ножевое ранение в шею. После смертельного удара его поместили лицом вниз в воды торфяного болота.
Человек из Линдоу — наиболее хорошо сохранившееся тело из торфяного болота, найденное в Британии, — все еще имел отчетливые черты лица и даже волосы и бороду, когда его обнаружили в 1984 году. Осмотр останков показал, что ему было около 20 лет, он был среднего роста, хорошо сложен и здоров, жил около 2000 лет назад. Более тщательное обследование показало, что он страдал от кишечных паразитов, а его последней едой был пресный хлеб. Теории относительно того, как он был убит, включают удар по голове, удавку или возможное ножевое ранение в шею. После смертельного удара его поместили лицом вниз в воды торфяного болота.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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