25 удивительных фактов о Земле, в которые сложно поверить

Многое можно сказать про нашу планету, но ее точно не назовешь скучной и однообразной — от скалистых утесов до простирающихся вдаль лугов, она полна завораживающих пейзажей и интересных мест, которые стоит хоть раз увидеть собственными глазами. И это не говоря об удивительных фактах, которые скрываются за великолепными видами! Пристегивайтесь, любители географии, вас ожидает захватывающая и познавательная поездка по живописным местам планеты Земля.
Львы, короли джунглей, когда-то правили африканским континентом и даже встречались на европейском континенте, прежде чем их истребили. Согласно официальным данным, львы вымерли не только в Европе, но и в 26 африканских странах. Грустно подумать, насколько большая часть популяции львов была уничтожена.
Вторая по величине, но первая по количеству озер, Канада превосходит любую другую страну по этому параметру. Исследование показало, что в Канаде больше всего озер на квадратный километр, а также 62% из 1,42 миллиона озер в мире, размер которых превышает 0,1 квадратных километра, приходится на Канаду.
Да, пирамиды Гизы всё еще одни из самых древних пирамид в мире, но в Судане их просто больше: в Египте 138 пирамид, а в Судане 200–255. Интересно, что в Судане их строили не древние египтяне, которые продвинулись южнее.
Если вы терпеть не можете комаров, то скорее пакуйте чемоданы. Хотя эти насекомые широко распространены в других странах, в Исландии их совсем нет. Из-за холодного климата комары не могут вторгнуться в Исландию и не могут там прижиться.
5. Расстояние между островами Диомида составляет 4 километра, а разница во времени — 20 часов
Часовые пояса порой порождают странные ситуации. Между островами Диомида всего 4 километра, но из-за того, что через них проходит международная линия перемены даты, они находятся не просто в разных часовых поясах, но и в 20 часах друг от друга.
Расположенный в Небраске Монови является, пожалуй, самым маленьким городом в Соединенных Штатах. Единственный житель Монови — 84-летняя Элси Эйлер, которая платит налоги и продлевает лицензию на продажу алкоголя.
Исландия — страна вулканов. Если вы когда-нибудь побываете на этом острове, обязательно посетите магматическую камеру одного из вулканов, открытую для посетителей. Магматическую камеру вулкана часто называют его сердцем, там происходит «всё плохое». Единственным исключением из этого правила является вулкан Трихнукагигур, где магма в камере, похоже, исчезла.
Кентукки славится не только своим виски. Самая длинная пещерная система, известная как «Национальный парк Мамонтовая пещера», расположена на восточном побережье этого штата.
Папуа-Новой Гвинее по праву принадлежит звание самой многоязычной страны: в этой стране используется 840 разных языков. Второе место занимает Индонезия, в которой сохранилось 711 языков. Нигерия занимает третье место с 520 сохранившимися языками.
Да, пустыни состоят не только из песка. Пустыню можно охарактеризовать как засушливое место, где невозможно выжить в течение длительного периода времени. По этому описанию в Антарктиде находится одна из самых больших пустынь на Земле. Интересные географические факты, подобные этим, только демонстрируют, насколько уникален этот континент.
В провинции Квазулу-Наталь Южно-Африканской Республики находится комплекс сезонных водопадов, известных как водопад Тугела. Согласно некоторым исследованиям, именно он считается самым высоким водопадом на Земле — хотя высота непрерывного водопада составляет только 411 метров, общая высота каскадов достигает 947 метров. Его главный соперник — водопад Анхель в Венесуэле.
Стамбул, расположенный на границе Черного и Средиземного морей, является крупнейшим городом Турции, хотя и не столицей. Он расположен на двух разных континентах — Европе и Азии. Город объединяет система мостов, но две его стороны все же совершенно разные. На европейской стороне располагаются банки и множество исторических зданий, а азиатская сторона более спокойная.
Секвоя в Национальном парке Редвуд в Калифорнии является самым высоким деревом в мире. Дерево по прозвищу Гиперион было найдено Крисом Аткинсом и Майклом Тейлором 25 августа 2006 года, и, чтобы уберечь его, его точное местонахождение держится в строжайшем секрете.
Самое высокогорное в мире судоходное озеро Титикака имеет небольшой участок, на котором расположены плавучие острова Урос. Можно с уверенностью сказать, что больше нигде на планете такого нет.
Эта территория принадлежала древнему городу Палестине, основанному за 9000 лет до нашей эры и расположенному на реке Иордан. Иерихон не только самый старый город в мире, но и самый низкий — он расположен на 258 метров ниже уровня моря.
Будучи первым природным парком в США, Йеллоустоун — особенное место. Большая часть парка находится на вершине супервулкана. Хотя в последний раз Йеллоустоунский супервулкан извергался более 640 000 лет назад, сложно не задаться вопросом, какая сила скрывается под этим парком.
Тогда как шведский город «Ö» по достоинству обладает званием города с самым коротким названием, Бангкок может посоревноваться за самое длинное. Готовы? Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит. В переводе это значит «город богов, великий город, город — вечное сокровище, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, одарённая девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощённый бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишвакарманом». Слабо выучить?
Точка Немо расположена настолько далеко от цивилизации, что ближайшие к ней люди — астронавты на МКС, которая находится на расстоянии 415 километров.
Когда завершилась Первая мировая война, многие австралийцы вернулись домой и отправились на поиски работы, чтобы прокормить себя и свои семьи. Некоторые занялись прокладкой дорог вдоль побережья Австралии. Одна из дорог, завершенных в 1932 году и общей протяженностью 241 402 километров, стала мемориалом, посвященным павшим солдатам, и получила название «Великая океанская дорога».
21 июля 1983 года в 02:45 по всемирному времени станция «Восток» в Антарктиде сообщила о самой низкой температуре воздуха, когда-либо измеренной на поверхности планеты: -89,2°C.
На Манхэттене проживает 4 миллиона человек, поэтому ежедневно через остров проходит огромное количество почты, и система почтовых индексов помогает доставить всю эту почту туда, куда полагается. Интересно, что у 42 зданий на Манхэттене есть собственные почтовые индексы.
Никто не любит долгие перелеты, особенно если в салоне без устали кричат дети или сосед занял собой весь подлокотник. Самый длинный авиамаршрут в мире, из Сингапура в Нью-Йорк, с октября будет выполнять авиакомпания Singapore Airlines. Маршрут насчитывает около 15 322 километров. Вот это действительно долгий перелет!
Солнечный штат Аризона по праву получил свое прозвище. Город Юма в этом плане опередил всех: 91 процент дневных часов в году (в среднем 4000 часов) принес ему звание самого солнечного города на Земле.
Прямо-таки «Начало» Нолана: остров с озером, на котором есть остров… с озером. Речь о безымянном острове на острове Виктория на территории Нунавут в — само собой — Канаде.
Ах, тропические леса Амазонки. Чудо этого мира, место, где процветает жизнь. Согласно текущим данным, в тропических лесах Амазонки обитает 3100 различных видов животных. Подумать только!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Легко!
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Даже не зная олбанского, понимаю, что кроме автора поста его так называли единицы
Гиперион экземпляр секвойи вечнозелёной (Sequoia sempervirens), растущий в национальном парке «Редвуд» в северной Калифорнии, США. По состоянию на 2015 год, является самым высоким живым деревом на Земле (высота 115,61 м).
Продолжительность жизни самого большого дерева в мире составляет около 2000 лет. В 2015 году было официально установлено, что гиперион или секвойя достигает высоты 115, 61 метров. Диаметр ствола равняется 4,8 метрам. Да, размеры действительно впечатляют. Чтобы наиболее четко осознать всю величину секвойи, нужно представить дом, в котором имеется 34 этажа. К слову, многие туристы любят сравнивать гиперион со статуей Свободы или Биг Беном. Да, размеры статуи и знаменитой башни тоже не маленькие, однако они значительно меньше размеров самого большого дерева в мире.
да че у афтара с башкой? точка немо никак не связана с удаленностью от людей. это максимально удаленная от любой суши точка на воде! чтобы сравнивать ее с мкс, надо сначала мкс научить быть сушей.
лютый доьбоеб. пустыня определяется количеством осадков. а воды в антарктиде как раз овер доьуя.
Гиперион, по состоянию на 2015 год, является самым высоким живым деревом на Земле (высота 115,61 м)