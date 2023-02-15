25 удивительных фактов о Земле, в которые сложно поверить

Многое можно сказать про нашу планету, но ее точно не назовешь скучной и однообразной — от скалистых утесов до простирающихся вдаль лугов, она полна завораживающих пейзажей и интересных мест, которые стоит хоть раз увидеть собственными глазами. И это не говоря об удивительных фактах, которые скрываются за великолепными видами! Пристегивайтесь, любители географии, вас ожидает захватывающая и познавательная поездка по живописным местам планеты Земля.