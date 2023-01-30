20 природных явлений, которые отличаются уникальностью и красотой

Возраст человечества по сравнению с возрастом Вселенной ничтожно мал. Так что неудивительно, что мы до сих пор не познали все её тайны. Взять хотя бы тот факт, что до сих пор исследовано менее 10% океанов... И все же многие уникальные природные явления уже хорошо изучены! Давайте вспомним самые известные.

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1. "Врата ада" или "Дверь в преисподнюю" 0 Источник: Это Дарваза, газовый кратер в Туркмении, который в 1971 году подожгли, чтобы выходящие наружу газы не отравляли людей и скот. Предполагалось, что огонь быстро потухнет, однако он продолжает полыхать уже более 50 лет. В прошлом году президент Туркмении распорядился потушить Врата ада, но, по словам геологов, это задача не из легких.

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2. Мурмурация или "Черное солнце" 0 Источник: Возможно, вы видели что-то подобное раньше. Стаи скворцов собираются вместе, иногда по 50 000 птиц и более, и создают вот такие динамические объемные "картины" в небе.

3. "Зачарованная река" 0 Источник: На филиппинском острове Минданао есть небольшая река, которую называют Зачарованной или Заколдованной. Вода в ней удивительно синего, сапфирового цвета и кристальной прозрачности, а свое начало река берет в глубокой подземной пещере.

4. Озеро Натрон 0 Источник: Озеро Натрон — соленое щелочное озеро в Танзании красноватого оттенка, богатое минералами и горячими источниками. Это единственное регулярное гнездовье в Восточной Африке для 2,5 миллионов фламинго.

5. Уникальные приливные волны 0 Источник: В нескольких местах на Земле местные ландшафты и приливы становятся причиной феномена, который называется приливной волной. Она формируется, когда огромные массы воды попадают в узкое русло реки. Так, приливные волны возникают на реках Амазонка в Бразилии и Северн в Англии.

6. Лентикулярные облака 0 Источник: Это линзовидное (лентикулярное) облако. Это облако в форме линзы, которое формируется в тропосфере. Из-за формы многие люди ошибочно принимают их за НЛО.

7. Инеевые цветы 0 Источник: Это отложения мелких кристаллов льда, группы которых часто напоминают листья деревьев или цветы. Они образуются на тёплой почве в результате резкого похолодания, следующего после длительного потепления, обычно — в осеннее время. Чаще всего встречаются на молодом морском льду и тонком озерном льду.

8. Структура Ришата или "Глаз Сахары" 0 Источник: Необычный геологический феномен, расположенный посреди пустыни Сахара. Диаметр достигает 50 километров. До сих пор у ученых нет единой версии происхождения этого места. Есть лишь предположения на уровне гипотез, такие как удар астероида или естественная эрозия.

9. Молнии Кататумбо 0 Источник: Невероятное по красоте и мощи зрелище. Молнии Кататумбо — природное явление, возникающее над местом впадения реки Кататумбо в озеро Маракайбо (Венесуэла). Множественные молнии, которые можно увидеть там 140-160 ночей в году, в течение 10 часов за ночь и до 280 раз в час.

10. Круги на дне океана 0 Источник: Эти подводные круги на дне океана у побережья Японии выглядят как нечто инопланетное. Настоящее объяснение не такое крутое, но зато верное. Эти круги "рисуют" самцы иглобрюха, пытаясь привлечь самку.

11. Облака асператус 0 Источник: Этот феномен называется асператус (Undulatus asperatus) и известен как самые страшные облака. Название переводится как "шероховатые" или "волнисто-бугристые". По форме облака напоминают пенящиеся морские волны.

12. "Цветущая пустыня" (пустыня Атакама) 0 Источник: Это место в Чили называют одним из самых красивых на Земле. Оно известно как Цветущая пустыня (desierto florido), и обычно здесь выпадает менее 12 мм осадков в год. Однако, когда дождь необычно сильный, вся пустыня в одночасье расцветает.

13. Огненная радуга 0 Источник: Окружно-горизонтальные дуги (также называемые огненными радугами) возникают, когда ледяной ореол формируется пластинчатыми кристаллами льда в перистых облаках высокого уровня.

14. Парусные камни (Движущиеся камни) 0 Источник: Парусные камни встречаются в Долине Смерти в США. Это камни, которые путешествуют по гладкому дну долины и оставляют длинные следы без вмешательства человека или животных.

15. "Водопад Вечного огня" в парке Честнат-Ридж 0 Источник: По всему миру можно увидеть естественные очаги возгорания, которые горят постоянно из-за просачивающегося сквозь почву газа. Но водопад Вечного огня в парке Честнат-Ридж (штат Нью-Йорк) отличается от прочих. Там пламя горит внутри водопада, и выглядит это потрясающе.

16. Чудесные круги Намибии ("Ведьмины круги", "Магические круги") 0 Источник: Таинственные круги Намибии — одна из величайших загадок природы, и местная легенда гласит, что это следы богов. Интересно, что круги могут исчезать и появляться вновь без видимых причин.

17. Дорога гигантов 0 Источник: Дорога гигантов — сооружение в Северной Ирландии, состоящее из более чем 40 000 базальтовых колонн. Оно образовалось после древнего извержения вулкана.

18. Большая голубая дыра 0 Источник: Большая голубая дыра находится у побережья Белиза. Она расположена в центре Лайтхаус-Рифа, атолла в составе Белизского барьерного рифа. Это круглая карстовая воронка диаметром 300 метров, уходящая на глубину 124 метра.

19. Валуны Моераки 0 Источник: На пляже Коекохе на юго-восточном побережье Южного острова Новой Зеландии лежат несколько сотен сферических валунов, похожих на каменные шары. Диаметр их составляет от 0,5 до 2,2 м. С точки зрения науки это конкреции, извлеченные из палеоценового аргиллита в результате водной эрозии. Похожие валуны встречаются еще в нескольких местах на Земле.