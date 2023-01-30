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20 природных явлений, которые отличаются уникальностью и красотой

20 природных явлений, которые отличаются уникальностью и красотой

Автор:
30 января 2023 14:12
Сообщество : Факты
Метки: интересно   интересные факты   познавательно   природные феномены   природные явления   природный феномен   уникальные явления   факты   хочу все знать   
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Возраст человечества по сравнению с возрастом Вселенной ничтожно мал. Так что неудивительно, что мы до сих пор не познали все её тайны. Взять хотя бы тот факт, что до сих пор исследовано менее 10% океанов... И все же многие уникальные природные явления уже хорошо изучены! Давайте вспомним самые известные.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересные факты   познавательно   природные феномены   природные явления   природный феномен   уникальные явления   факты   хочу все знать   
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