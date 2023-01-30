20 природных явлений, которые отличаются уникальностью и красотой

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Возраст человечества по сравнению с возрастом Вселенной ничтожно мал. Так что неудивительно, что мы до сих пор не познали все её тайны. Взять хотя бы тот факт, что до сих пор исследовано менее 10% океанов... И все же многие уникальные природные явления уже хорошо изучены! Давайте вспомним самые известные.
1. "Врата ада" или "Дверь в преисподнюю"
Это Дарваза, газовый кратер в Туркмении, который в 1971 году подожгли, чтобы выходящие наружу газы не отравляли людей и скот. Предполагалось, что огонь быстро потухнет, однако он продолжает полыхать уже более 50 лет. В прошлом году президент Туркмении распорядился потушить Врата ада, но, по словам геологов, это задача не из легких.
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2. Мурмурация или "Черное солнце"
Возможно, вы видели что-то подобное раньше. Стаи скворцов собираются вместе, иногда по 50 000 птиц и более, и создают вот такие динамические объемные "картины" в небе.
3. "Зачарованная река"
На филиппинском острове Минданао есть небольшая река, которую называют Зачарованной или Заколдованной. Вода в ней удивительно синего, сапфирового цвета и кристальной прозрачности, а свое начало река берет в глубокой подземной пещере.
4. Озеро Натрон
Озеро Натрон — соленое щелочное озеро в Танзании красноватого оттенка, богатое минералами и горячими источниками. Это единственное регулярное гнездовье в Восточной Африке для 2,5 миллионов фламинго.
5. Уникальные приливные волны
В нескольких местах на Земле местные ландшафты и приливы становятся причиной феномена, который называется приливной волной. Она формируется, когда огромные массы воды попадают в узкое русло реки. Так, приливные волны возникают на реках Амазонка в Бразилии и Северн в Англии.
6. Лентикулярные облака
Это линзовидное (лентикулярное) облако. Это облако в форме линзы, которое формируется в тропосфере. Из-за формы многие люди ошибочно принимают их за НЛО.
7. Инеевые цветы
Это отложения мелких кристаллов льда, группы которых часто напоминают листья деревьев или цветы. Они образуются на тёплой почве в результате резкого похолодания, следующего после длительного потепления, обычно — в осеннее время. Чаще всего встречаются на молодом морском льду и тонком озерном льду.
8. Структура Ришата или "Глаз Сахары"
Необычный геологический феномен, расположенный посреди пустыни Сахара. Диаметр достигает 50 километров. До сих пор у ученых нет единой версии происхождения этого места. Есть лишь предположения на уровне гипотез, такие как удар астероида или естественная эрозия.
9. Молнии Кататумбо
Невероятное по красоте и мощи зрелище. Молнии Кататумбо — природное явление, возникающее над местом впадения реки Кататумбо в озеро Маракайбо (Венесуэла). Множественные молнии, которые можно увидеть там 140-160 ночей в году, в течение 10 часов за ночь и до 280 раз в час.
10. Круги на дне океана
Эти подводные круги на дне океана у побережья Японии выглядят как нечто инопланетное. Настоящее объяснение не такое крутое, но зато верное. Эти круги "рисуют" самцы иглобрюха, пытаясь привлечь самку.
11. Облака асператус
Этот феномен называется асператус (Undulatus asperatus) и известен как самые страшные облака. Название переводится как "шероховатые" или "волнисто-бугристые". По форме облака напоминают пенящиеся морские волны.
12. "Цветущая пустыня" (пустыня Атакама)
Это место в Чили называют одним из самых красивых на Земле. Оно известно как Цветущая пустыня (desierto florido), и обычно здесь выпадает менее 12 мм осадков в год. Однако, когда дождь необычно сильный, вся пустыня в одночасье расцветает.
13. Огненная радуга
Окружно-горизонтальные дуги (также называемые огненными радугами) возникают, когда ледяной ореол формируется пластинчатыми кристаллами льда в перистых облаках высокого уровня.
14. Парусные камни (Движущиеся камни)
Парусные камни встречаются в Долине Смерти в США. Это камни, которые путешествуют по гладкому дну долины и оставляют длинные следы без вмешательства человека или животных.
15. "Водопад Вечного огня" в парке Честнат-Ридж
По всему миру можно увидеть естественные очаги возгорания, которые горят постоянно из-за просачивающегося сквозь почву газа. Но водопад Вечного огня в парке Честнат-Ридж (штат Нью-Йорк) отличается от прочих. Там пламя горит внутри водопада, и выглядит это потрясающе.
16. Чудесные круги Намибии ("Ведьмины круги", "Магические круги")
Таинственные круги Намибии — одна из величайших загадок природы, и местная легенда гласит, что это следы богов. Интересно, что круги могут исчезать и появляться вновь без видимых причин.
17. Дорога гигантов
Дорога гигантов — сооружение в Северной Ирландии, состоящее из более чем 40 000 базальтовых колонн. Оно образовалось после древнего извержения вулкана.
18. Большая голубая дыра
Большая голубая дыра находится у побережья Белиза. Она расположена в центре Лайтхаус-Рифа, атолла в составе Белизского барьерного рифа. Это круглая карстовая воронка диаметром 300 метров, уходящая на глубину 124 метра.
19. Валуны Моераки
На пляже Коекохе на юго-восточном побережье Южного острова Новой Зеландии лежат несколько сотен сферических валунов, похожих на каменные шары. Диаметр их составляет от 0,5 до 2,2 м. С точки зрения науки это конкреции, извлеченные из палеоценового аргиллита в результате водной эрозии. Похожие валуны встречаются еще в нескольких местах на Земле.
20. Миграция красных крабов
Каждый год на австралийском острове Рождества можно наблюдать уникальное природное явление: около 43 миллионов сухопутных крабов мигрируют из тропических лесов на побережье, чтобы отложить яйца в океане. На это время власти закрывают большинство дорог острова, что занимает не менее недели.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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