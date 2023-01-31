FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4894 поста • 1051 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты
Иногда граница - это... Как выглядят границы между разными странами

Иногда граница - это... Как выглядят границы между разными странами

Автор:
31 января 2023 15:30
Сообщество : Факты
Метки: география   государства   границы   интересно   неожиданно   пограничье   познавательно   факты   
1848
27
Границы между государствами - с точки зрения географии, понятие условное. Они значимы лишь с точки зрения государств и их отношений. Поэтому и выглядят они по-разному: иногда - как мощные защитные укрепления, а иногда - как линия, нарисованная масляной краской на полу в баре. Давайте взглянем, как выглядят границы между разными странами!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: география   государства   границы   интересно   неожиданно   пограничье   познавательно   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Мариус 42 минуты назад
Франция и Италия

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Bill 14 минут назад
Китай-КНДР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Bill 44 минуты назад
Испания и Англия (Гибралтар)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ПаганецЪ 46 минут назад
Комментарий к фото
Голландец - сразу видно, что коренной, а вот "немец"... Мигрант какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86466



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30&nbsp;раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их&nbsp;находки
30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки
Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни
Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни
Набирающие популярность в сообществах
Cоседи снизу
Cоседи снизу
Г. Костылев. Часть 2. Об онаграх, горшках и таранах
Г. Костылев. Часть 2. Об онаграх, горшках и таранах
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#автомобили#факты#СССР#забавно#улыбнуло#новости#дети
#Юмор#Прикол#история#дтп#авто аварии#Россия#картинки#подборка#позитив#олдтаймер
#интересно#аварии#интересное#животные#в мире#шоу бизнес#Приколы#кино#суд#ремонт
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Факты о времени, которые не всякому придут в голову Факты о времени, которые не всякому придут в голову 30 фактов, которые вас удивят 30 фактов, которые вас удивят Факты, которые вас удивят Факты, которые вас удивят 20+ невероятных фактов о Древнем Египте 20+ невероятных фактов о Древнем Египте Неприятные факты о разных странах, о которых их жители предпочли бы забыть Неприятные факты о разных странах, о которых их жители предпочли бы забыть

На что жалуетесь?

Вернуться