Иногда граница - это... Как выглядят границы между разными странами

Границы между государствами - с точки зрения географии, понятие условное. Они значимы лишь с точки зрения государств и их отношений. Поэтому и выглядят они по-разному: иногда - как мощные защитные укрепления, а иногда - как линия, нарисованная масляной краской на полу в баре. Давайте взглянем, как выглядят границы между разными странами!

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