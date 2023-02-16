Пальманова: как выглядит самый идеальный город на свете

Этот великолепный город-крепость в Италии может похвастаться богатой историей, восхитительной архитектурой и уникальным характером, но главная его ценность — идея, на которой он строился. Создатели вдохновлялись «Утопией» Томаса Мора и главной ее темой: равенством.
Город Пальманова славится своей концентрической крепостью и структурой, прозванной звездным фортом.
Пальманова — город в Италии, построенный в эпоху Возрождения в соответствии с идеалами утопии. Это концентрический город-крепость в форме звезды, с тремя девятисторонними кольцевыми дорогами, пересекающимися на главных улицах, расходящихся лучами.
В эпоху Возрождения появлялось множество воплощений идей утопии — как общества, так и города. Утопия считалась местом, где совершенство царило на всех слоях общества.
Также форма крепости воплотила космологические идеи, отражающие религиозные верования того времени. Считается, что это самая совершенная из всех геометрий.
Коммуна намеренно избавилась от разнообразия и монотонной среды.
Колокольня собора, воздвигнутая в 1776 году, была намеренно сделана низкой, чтобы враги, нападающие на город, не видели собор из-за городских стен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Какая нахрен космология и религия?! Форма крепости обуславливается развитием артиллерийских систем и, как в противовес этому, развитием фортификаций.