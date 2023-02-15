Как сейчас выглядит и чем занимается дочь пожилой румынки, родившей её в 66 лет

Личная жизнь Адрианы ушла на дальний план, и лишь когда Илиеску вышла на заслуженный отдых, внезапно осознала, что ей слишком одиноко.

Она решилась на ЭКО и, родив ребёнка, столкнулась с волной осуждения, которая, кстати, затронула и врача, делавшего экстракорпоральное оплодотворение и наблюдавшего возрастную беременную. Этот медик стал крёстным отцом ребенка.