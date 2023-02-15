Как сейчас выглядит и чем занимается дочь пожилой румынки, родившей её в 66 лет

В 2005 году Адриана Илиеску родила первенца. Всё бы ничего, но на тот момент "молодая" мать была пенсионеркой. Как живёт и как выглядит девочка сейчас?
Адриана Илиеску официально признана самой пожилой матерью Румынии. Конечно, естественным путём зачать ребенка в её возрасте было невозможно, и женщина прибегла к помощи ЭКО. Почему же Адриана не захотела родить раньше? Она и сама толком не знает. В 20 лет Адриана вышла замуж и быстро забеременела, но беременность пришлось прервать по медицинским показаниям - она заболела туберкулёзом. Предстояло длительное лечение довольно серьезными препаратами, которые могли бы негативно сказаться на плоде. После выздоровления от Адрианы ушёл муж, и женщина полностью погрузилась в работу. Она изучала историю румынской литературы, преподавала в школе, а затем в университете, сочиняла стихи и прозу, которые публиковались в различных изданиях, и даже некоторое время работала литературным критиком.
Личная жизнь Адрианы ушла на дальний план, и лишь когда Илиеску вышла на заслуженный отдых, внезапно осознала, что ей слишком одиноко.
Она решилась на ЭКО и, родив ребёнка, столкнулась с волной осуждения, которая, кстати, затронула и врача, делавшего экстракорпоральное оплодотворение и наблюдавшего возрастную беременную. Этот медик стал крёстным отцом ребенка.
Девочку назвали Элизой. Она не является биологической дочерью Адрианы: и яйцеклетка, и сперматозоиды для её зачатия были взяты у доноров. Однако Илиеску любит девочку как родную и считает её исключительно своим ребёнком.
Элиза росла спокойным, послушным малышом и не доставляла своей матери особых хлопот.
Адриана много сил вкладывала в образование дочери. Она изучала с ребёнком литературу, родной язык, занималась всесторонним развитием малышки, поэтому в школе у Элизы не было проблем с учёбой.
Элиза любит рисовать, сочиняет стихи и рассказы.
16 января Элизе исполнилось 18 лет. Она умница и демонстрирует отличные успехи в учёбе. Её мать с гордостью сообщает, что дочь сдала экзамен по румынскому языку, получив 9,80 баллов (10-балльная система). Кроме этого, Элиза сдала два других экзамена с оценками, близкими к десяти баллам. Это отличный задел для поступления в университет. Адриана говорит, что дочь сможет подать документы сразу на 2-3 факультета, а затем выберет подходящий.
Что касается будущего, то Адриана обо всё позаботилась. После смерти за ребёнком будет присматривать крёстный отец Элизы - тот самый доктор Богдан Маринеску, благодаря которому она появилась на свет. Адриана отнюдь не богата, и, проработав преподавателем, получает небольшую пенсию. Кое-какие добавки шли за профессорство в университете, а также пособие от Союза писателей. В сумме доход женщины составляет около 2000 леев, но она никогда не о чём не просит и старается жить по средствам.
Она ни разу не пожалела о своём решении стать пожилой матерью, однако многие уверены, что дочери Илиеску не позавидуешь. В возрасте Адрианы хорошо быть бабушкой, но не матерью с огромной ответственностью за ребёнка. До сих пор не утихают споры при попытке ответить на вопрос: родить малыша в 66 - эгоизм или право любой женщины. А как считаете вы, друзья?
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