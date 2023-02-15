FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6112 постов • 2699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Как сейчас выглядит и чем занимается дочь пожилой румынки, родившей её в 66 лет

Как сейчас выглядит и чем занимается дочь пожилой румынки, родившей её в 66 лет

Автор:
15 февраля 2023 13:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Адриана Илиеску   Румыния   беременность   возрастная мать   дети   пожилая мать   родить в 66 лет   фото   
2027
13

В 2005 году Адриана Илиеску родила первенца. Всё бы ничего, но на тот момент "молодая" мать была пенсионеркой. Как живёт и как выглядит девочка сейчас?

Адриана Илиеску официально признана самой пожилой матерью Румынии. Конечно, естественным путём зачать ребенка в её возрасте было невозможно, и женщина прибегла к помощи ЭКО. Почему же Адриана не захотела родить раньше? Она и сама толком не знает. В 20 лет Адриана вышла замуж и быстро забеременела, но беременность пришлось прервать по медицинским показаниям - она заболела туберкулёзом. Предстояло длительное лечение довольно серьезными препаратами, которые могли бы негативно сказаться на плоде. После выздоровления от Адрианы ушёл муж, и женщина полностью погрузилась в работу. Она изучала историю румынской литературы, преподавала в школе, а затем в университете, сочиняла стихи и прозу, которые публиковались в различных изданиях, и даже некоторое время работала литературным критиком.


×
×

Личная жизнь Адрианы ушла на дальний план, и лишь когда Илиеску вышла на заслуженный отдых, внезапно осознала, что ей слишком одиноко.


Она решилась на ЭКО и, родив ребёнка, столкнулась с волной осуждения, которая, кстати, затронула и врача, делавшего экстракорпоральное оплодотворение и наблюдавшего возрастную беременную. Этот медик стал крёстным отцом ребенка.


Девочку назвали Элизой. Она не является биологической дочерью Адрианы: и яйцеклетка, и сперматозоиды для её зачатия были взяты у доноров. Однако Илиеску любит девочку как родную и считает её исключительно своим ребёнком.



Элиза росла спокойным, послушным малышом и не доставляла своей матери особых хлопот.

Адриана много сил вкладывала в образование дочери. Она изучала с ребёнком литературу, родной язык, занималась всесторонним развитием малышки, поэтому в школе у Элизы не было проблем с учёбой.


Элиза любит рисовать, сочиняет стихи и рассказы.

16 января Элизе исполнилось 18 лет. Она умница и демонстрирует отличные успехи в учёбе. Её мать с гордостью сообщает, что дочь сдала экзамен по румынскому языку, получив 9,80 баллов (10-балльная система). Кроме этого, Элиза сдала два других экзамена с оценками, близкими к десяти баллам. Это отличный задел для поступления в университет. Адриана говорит, что дочь сможет подать документы сразу на 2-3 факультета, а затем выберет подходящий.

Что касается будущего, то Адриана обо всё позаботилась. После смерти за ребёнком будет присматривать крёстный отец Элизы - тот самый доктор Богдан Маринеску, благодаря которому она появилась на свет. Адриана отнюдь не богата, и, проработав преподавателем, получает небольшую пенсию. Кое-какие добавки шли за профессорство в университете, а также пособие от Союза писателей. В сумме доход женщины составляет около 2000 леев, но она никогда не о чём не просит и старается жить по средствам.


Она ни разу не пожалела о своём решении стать пожилой матерью, однако многие уверены, что дочери Илиеску не позавидуешь. В возрасте Адрианы хорошо быть бабушкой, но не матерью с огромной ответственностью за ребёнка. До сих пор не утихают споры при попытке ответить на вопрос: родить малыша в 66 - эгоизм или право любой женщины. А как считаете вы, друзья?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Адриана Илиеску   Румыния   беременность   возрастная мать   дети   пожилая мать   родить в 66 лет   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Babangdida 45 минут назад
Судя по тому как она воспитала дочь, женщина молодец. Пускай ещё внуков увидит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97k
parallax 18 минут назад
Подарила девочке жизнь и вырастила. Только за это можно забыть все минусы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Oleg 21 минуту назад
Родила в 66 лет, девченке сейчас 18, матери 84. Блин, в 84 активно заниматься ребенком - старушка крута. Дала жизнь, воспитала - молодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
466
Италия Воробьёва Полчаса назад
А за что осуждать? всё ж хорошо. Яйцеклетка здоровая, сперматозоид-тоже, здоровье у девочки норм. Бабуля-мамуля максимально вкладывалась в образование. До 18 лет сиротой не сделала. Так, ещё не у любого молодого получится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe 49 минут назад
Ну, я согласна с тем, что женщина поступила как эгоистка. Ребенка наверняка дразнили сверстники. Она жила под пристальным вниманием врачей, журналистов и всех подряд. И, наконец, думать, что в любой момент твоя престарелая мать помрет, такое себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский 49 минут назад
Я бы понял, если бы медицина позволила ей стать биологической матерью. А так? По сути удочерила, но выносила. Странно это. Конечно ребёнок появился и уже глупо осуждать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112618



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как спасённый котёнок вырос среди семейства хорьков дома
Как спасённый котёнок вырос среди семейства хорьков дома
"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока россиян
"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока...
Набирающие популярность в сообществах
Яркая жизнь и&nbsp;ранняя смерть Николая Ерёменко-младшего
Яркая жизнь и ранняя смерть Николая Ерёменко-младшего
История гроссадмиральских жезлов
История гроссадмиральских жезлов
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное лекарство !

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#история#картинки#милота#дети#люди#Приколы#драка
#Юмор#Прикол#подборка#США#автомир#позитив#домашние животные#Мемы#Ynews#Девушка
#животные#интересное#факты#собака#автомобили#шоу бизнес#Китай#Питомцы#природа#фильм
Учёные разработали гаджет для снятия стресса (2 фото) Учёные разработали гаджет для снятия стресса (2 фото) Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу Недоношенная девочка весом 669 грамм при рождении уже 10 лет радуется жизни! Недоношенная девочка весом 669 грамм при рождении уже 10 лет радуется жизни!

На что жалуетесь?

Вернуться