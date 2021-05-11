Мать 11 детей из США не собирается останавливаться на достигнутом

36-летняя американка Кортни Роджерс - многодетная мать. Они с мужем поженились в 2008 году, и с тех пор у них почти каждый год появляется ребенок. Сейчас у пары 11 детей, и самый маленький появился на свет в ноябре прошлого года. Недавно счастливая мама призналась, что останавливаться они с супругом не собираются.

0 36-летняя Кортни Роджерс живет в американском штате Нью-Мексико с мужем и 11 детьми. Кортни вышла замуж за пастора Криса, которому сейчас 32 года, в октябре 2008 года - и с первых лет брака у пары рождаются дети. Всего в семье шесть мальчиков и пять девочек: самый маленький появился на свет в ноябре прошлого года, а самому старшему сейчас 11 лет.

0 Источник: Многодетная мама призналась, что они с семьей живут в доме с небольшой фермой, ежемесячно тратят 1200 долларов (89 тысяч рублей) на продукты, и ездят на 15-местном фургоне. Кортни с мужем самостоятельно обучают всех детей на дому, и рассказывают, что успевают уделять внимание каждому. При этом сама Кортни также преподает местным детям в церковной воскресной школе, и всегда берет своих детей на работу.

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0 Источник: Кортни признается, что она против противозачаточных таблеток, и никогда не принимала их. Ей "нравится быть беременной" - она обожает готовиться к родам и выбирать имена для детей. Возможно, именно поэтому они с мужем не собираются останавливаться: у них в планах по меньшей мере 14 детей.

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Кортни вышла замуж за пастора Криса в 2008 году - пара познакомилась в церкви 0 Источник:

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Супруги ежемесячно тратят 1200 долларов (89 тысяч рублей) на продукты 0 Источник:

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Кортни признается, что ей "нравится быть беременной", поэтому в ее планах - 14 детей 0 Источник:

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