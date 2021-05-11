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Мать 11 детей из США не собирается останавливаться на достигнутом

Мать 11 детей из США не собирается останавливаться на достигнутом (13 фото)

Автор:
11 мая 2021 19:29
Сообщество : Истории
Метки: беременность   дети   истории   люди   мать   многодетная мама   сша   фото   
445
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36-летняя американка Кортни Роджерс - многодетная мать. Они с мужем поженились в 2008 году, и с тех пор у них почти каждый год появляется ребенок. Сейчас у пары 11 детей, и самый маленький появился на свет в ноябре прошлого года. Недавно счастливая мама призналась, что останавливаться они с супругом не собираются.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: беременность   дети   истории   люди   мать   многодетная мама   сша   фото   
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9  комментариев
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14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Нравится? Семья тянет? Здоровья хватает? На содержание в соцсетях не побираются? На здоровье.
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Alex 40 секунд назад
поддерживаю-так как семья не алкаши или наркоманы ,а приличная ,дети растут воспитанные ,счастливые-пусть увеличивают популяцию белокожих
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2k
RALEXXX 50 минут назад
$1,200 на еду на семью из 13 человек?!
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17k
Марина Час назад
Автор, зачем всю информацию по два раза повторяешь?
Повторяй раз по десять, чтобы наверняка.
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1k
ЗаМКАДнаяФормаЖызни Час назад
Я люблю курить, но сигарету всё-таки изо рта вынимаю.
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799
Андрей Час назад
Любят они это дело!
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66k
Холодненький 3 часа назад
Приятно видеть белых детей.
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