Медики заявили, что если беременная женщина не привилась от COVID-19 и переболела, то у ребёнка снизится интеллект

Российские государственные эпидемиологи заявили, что дети переболевших COVID-19 во время беременности женщин могут быть интеллектуально неполноценными. Однако, эксперты не согласны с этим заявлением.
Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития", - сказал Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости.
Возможно, таким образом, Горелов пытался агитировать будущим матерей ставить прививку от коронавируса.
Вот только эксперты не согласны с таким заявлением. Инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев раскритиковал слова Горелова в разговоре с РБК.
«Мне не очень понятно, как сегодня можно говорить об IQ детей, родившихся у переболевших ковидом матерей. Мы живем с вирусом около двух лет, беременность длится девять месяцев, и получается, что IQ у ребенка определялось в 1,5 года. Как это делалось, не очень понятно», — отметил Малышев.
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если мать болеет тяжело, с кислородным голоданием, то это _может_ негативно сказаться на работе всех органов и на развитии плода
важное слово "может"
палец вывихнуть, когда в носу ковыряешься, тоже можно, вопрос лишь в том, насколько это вероятно
Вот ссылка, если что https://стопкоронавирус.рф/news/20210622-1934.htmlhttps://стопкоронавирус.рф/news/20210622-1934.html
или закон только в одну сторону работает?
Кто-то же и дальше должен нести "такую пургу".
Таким образом пытаются запугать и согнать всех на вакцинацию?
Наверно начальница сказала заявить, а то с патента денежек маловато будет.