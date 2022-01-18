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Медики заявили, что если беременная женщина не привилась от COVID-19 и переболела, то у ребёнка снизится интеллект

Медики заявили, что если беременная женщина не привилась от COVID-19 и переболела, то у ребёнка снизится интеллект (2 фото)

Автор:
18 января 2022 11:49
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   беременность   дети   интересное   медицина   пандемия   фото   
386
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Российские государственные эпидемиологи заявили, что дети переболевших COVID-19 во время беременности женщин могут быть интеллектуально неполноценными. Однако, эксперты не согласны с этим заявлением.

Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития", - сказал Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Возможно, таким образом, Горелов пытался агитировать будущим матерей ставить прививку от коронавируса.

Вот только эксперты не согласны с таким заявлением. Инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев раскритиковал слова Горелова в разговоре с РБК.

«Мне не очень понятно, как сегодня можно говорить об IQ детей, родившихся у переболевших ковидом матерей. Мы живем с вирусом около двух лет, беременность длится девять месяцев, и получается, что IQ у ребенка определялось в 1,5 года. Как это делалось, не очень понятно», — отметил Малышев.


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Метки: COVID-19   беременность   дети   интересное   медицина   пандемия   фото   
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4k
Владимир 42 минуты назад
с козырей заходят.
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413
Бухтей 7 минут назад
гипотетически такое возможно
если мать болеет тяжело, с кислородным голоданием, то это _может_ негативно сказаться на работе всех органов и на развитии плода
важное слово "может"
палец вывихнуть, когда в носу ковыряешься, тоже можно, вопрос лишь в том, насколько это вероятно
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869
light12 15 минут назад
Интеллект уже снизился у привитых. Идиотизм головного мозга уже у них на почве этих прививок. Как наркоманы уже стали. Не могут без прививок и шагу сделать. Сколько им там уже доз вкололи 3-4? Будут потом каждый месяц прививаться, потом каждую неделю, а затем каждый день. Разрушили свой естественный иммунитет и ещё детей колят. Совсем долбанулись...
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890
Hornet 16 минут назад
А "медики" ознакомились с противопоказаниями при вакцинации? Там беременность и грудное вскармливание в противопоказаниях значится.
Вот ссылка, если что https://стопкоронавирус.рф/news/20210622-1934.htmlhttps://стопкоронавирус.рф/news/20210622-1934.html
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125k
Аааа 19 минут назад
привлеките этих "эпидемиологов" к ответственности за распространение фейков по свежевыдуманному закону, принятому коронобесами против так называемых антиваксеров.

или закон только в одну сторону работает?
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3k
Ivan 20 минут назад
Ага. Моему сыну 10 месяцев. И жена переболела дважды за беременность. Расскажите мне еще что-нибудь о пользе прививки, из-за которой я чуть отца не потерял, дядю и тетю.
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48k
Albert GER 24 минуты назад
от этого и член уменьшается у роженицы))
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1k
MС Chungachanga 24 минуты назад
Никаких подтвержденных результатов исследований нет,вот и придумывают каждый день новые страшилки! Возбудитель ковида до сих пор не выделен,вместо этого нам картинку нарисованную показывают,и пугают новыми ужасами.
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52k
doker Полчаса назад
Значит в "медики" ребёнок пойдёт.

Кто-то же и дальше должен нести "такую пургу".
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14k
Иван Фёдорович Полчаса назад
при поражении легких снижается содержание кислорода в крови (та самая сатурация которую постоянно мониторят при ковиде), при низком кислороде мозг плода развивается хуже чем обычно, так что теоретически дети, матери которых болели ковидом в тяжелой форме во время беременности могут быть несколько тупее своих сверстников
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2k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Медики это на себе всё выстрадали,переболели и интеллект как рукой сняло!
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6
Павел Полчаса назад
Чего только не придумают. Что-то другие стороны жизни людей так не интересуют
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5k
Борис Карабанов 40 минут назад
Без глубоких научных генетических исследований совершенно очевидно, что мать-антиваксер воспитает такого же тупого сыночка антиваксера-плоскоземельщика.
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219
Knives22 Борис Карабанов 36 минут назад
А мать ваксер тогда ребенка на иглу посадит?
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110k
Барон Мюнхгаузен. 41 минуту назад
Ипанашки....
Таким образом пытаются запугать и согнать всех на вакцинацию?
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22k
Inter 42 минуты назад
есть научные исследования?? или это идет от фрмкомпаний и заинтересованных лиц,которые получают деньги с продажи вакцин??
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219
Knives22 Inter 37 минут назад
"Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."
Наверно начальница сказала заявить, а то с патента денежек маловато будет.
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