Медики заявили, что если беременная женщина не привилась от COVID-19 и переболела, то у ребёнка снизится интеллект

Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития", - сказал Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Возможно, таким образом, Горелов пытался агитировать будущим матерей ставить прививку от коронавируса.