"Вечно беременна": 20 детей не предел

Роды были делом опасным: и обычные крестьянки, и особы королевских кровей постоянно умирали в ходе этого болезненного процесса или же от его последствий. Практически ежегодные роды губили совсем молодых женщин. Например, первая жена Джона Гонта скончалась всего в 23 года во время шестых по счету родов.

История знает, однако, немало примеров и многодетных королевских семей, в которых рождалось по 10-15 наследников. Но некоторые дамы смогли заткнуть за пояс не только своих современниц, но и остаться в памяти потомков как самые многодетные особы благородных кровей. Стоит отметить, что несколько веков назад "учёт" рано скончавшимся детям практически не вёлся, поэтому сложно определить, сколько родов на самом деле переживала та или иная женщина.

Ниже - о десяти знатных дамах, подаривших миру, согласно сохранившимся сведениям, более двадцати детей. Вероятно, таких героических матерей, обладающих отменным здоровьем и выносливостью, было гораздо больше. Без сомнения, этот список неполон: пишите в комментариях, о ком из многодетных женщин слышали вы.