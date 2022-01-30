"Вечно беременна": 20 детей не предел

Многие века главной функцией женщины считалось произведение на свет здорового потомства, а если она ещё и была титулована - то крепкого наследника, и даже, желательно, несколько.
Роды были делом опасным: и обычные крестьянки, и особы королевских кровей постоянно умирали в ходе этого болезненного процесса или же от его последствий. Практически ежегодные роды губили совсем молодых женщин. Например, первая жена Джона Гонта скончалась всего в 23 года во время шестых по счету родов.
История знает, однако, немало примеров и многодетных королевских семей, в которых рождалось по 10-15 наследников. Но некоторые дамы смогли заткнуть за пояс не только своих современниц, но и остаться в памяти потомков как самые многодетные особы благородных кровей. Стоит отметить, что несколько веков назад "учёт" рано скончавшимся детям практически не вёлся, поэтому сложно определить, сколько родов на самом деле переживала та или иная женщина.
Ниже - о десяти знатных дамах, подаривших миру, согласно сохранившимся сведениям, более двадцати детей. Вероятно, таких героических матерей, обладающих отменным здоровьем и выносливостью, было гораздо больше. Без сомнения, этот список неполон: пишите в комментариях, о ком из многодетных женщин слышали вы.
- Агнесса фон Вайблинген (Германская) - от 22 до 29 детей
Агнесса была дочерью императора Генриха IV, родившейся в 1072 году. В семилетнем возрасте она была обручена с герцогом Фридрихом I Швабским. Свадьба же состоялась, когда юной принцессе было 16 лет. Агнесса с рвением принялась осуществлять свой супружеский долг и чуть больше чем за четверть века подарила герцогу (по разным данным) от четырех до десяти детей. Через год после смерти первого супруга Агнесса вышла замуж вновь, на сей раз - за маркграфа Леопольда III Австрийского. В этом союзе графиня родила ещё 18 детей. Всего же за оба брака выжило не менее 18 наследников. Несмотря на количество родов Агнесса прожила очень долгую по средневековым меркам жизнь, скончавшись в возрасте 70 лет.
- Кристина Мекленбург-Гюстровская - 23 ребёнка
Кристина появилась на свет в семье Густава Адольфа Мекленбургского в 1663 году. Она получила хорошее религиозное образование, состояла в переписке со знаменитыми теологами того времени, а, став матерью, сама занималась воспитанием и обучением своих детей. Замуж Кристина вышла по тем временам достаточно поздно, в 20 лет, что ей, впрочем, не помешало привести в этот мир 23 ребёнка, среди которых было четыре пары близнецов. Выжили из всего потомства лишь 11 отпрысков. Супруг Кристины, граф Людвиг Кристиан Штольберг-Гедернский, скончался в 1710 году, оставив ее регентшей при несовершеннолетнем сыне. Графиня Штольберг-Гедернская обладала, по всей видимости, недюжинным здоровьем, так как ушла из жизни в возрасте 85 лет.
- Дареджан Дадиани, царица Картли-Кахети (в российском подданстве - грузинская царица Дарья Георгиевна) - 23 ребёнка
Дареджан Дадиани родилась в 1738 году в семье грузинского князя Кация-Гиорги Дадиани. В двенадцатилетнем возрасте она стала третьей женой кахетинского царя Ираклия II. Первенца Дареджан родила в 15, а потом за 27 лет брака дала жизнь ещё 22 детям. Всего совершеннолетия достигли 12 отпрысков. В последние годы жизни своего мужа царица начала принимать активное участие в политических делах страны, стараясь изменить порядок престолонаследия таким образом, чтобы трон достался одному из ее отпрысков, а не сыну Ираклия от предыдущего брака. Несмотря на все усилия, это ей так и не удалось: она лишь испортила отношения с пасынком, будущим царем Георгием XII. Не увенчались успехом и попытки царицы избежать сближения государства с Российской империей. В 1803 году, после присоединения царства Картли-Кахети к России, Дареджан была против воли сослана в Санкт-Петербург, где и скончалась менее чем через год.
- Сидония Елизавета Залм-Рейффершайдтская - 22 ребёнка
В 1640 году семнадцатилетняя Сидония, дочь альтграфа Эрнста Фридриха Залм-Рейффершайдтского, вышла замуж за двадцатисемилетнего Гартмана Лихтенштейнского. За 25 лет брака женщина подарила жизнь 22 (в некоторых источниках - 23) детям. Практически все малыши родились жизнеспособными, но переросли детский возраст лишь около девяти из них. Сама Сидония на два года пережила своего супруга, скончавшись в возрасте 65 лет.
- Урсула Вормская, баронесса фон Далберг - 22 ребенка
Урсула родилась в 1668 году и была дочерью действующего вице-губернатора Майнца. Ее мужем стал граф Франц Адольф Дитрих фон Ингельхейм, член палаты лордов. В браке появилось на свет 22 ребенка, из которых выжили 14. Сама графиня скончалась в 1730 году.
- Леди Эмили Леннокс - 22 ребенка
Эмили Леннокс родилась в 1731 году и была одной из дочерей Чарльза Леннокса, потомка Карла II от его фаворитки Луизы де Керуаль. Замуж девушка вышла в возрасте 15 лет, ее супругом стал Джеймс Фицджеральд, 20-ый граф Килдэр, позже получивший титул герцога Лейнстера. Брак этот был счастливым: на свет появилось 19 малышей. Незадолго до смерти герцога Эмили увлеклась наставником своих детей Уильямом Огилви. Именно от Огилви был рожден ее младший сын, тем не менее признанный законным. Став вдовой, герцогиня Лейнстер вышла замуж за своего возлюбленного, подарив ему ещё троих наследников. Благодаря состоянию первого мужа Эмили, супруги жили в достатке и ни в чем не нуждались. Скончалась леди Леннокс в возрасте 82 лет, пережив 14 своих детей.
- Иоанна Гогенцоллерн-Зигмарингенская - 21 ребёнок
Иоанна была родом из могущественного клана Гогенцоллернов. В 1564 году шестнадцатилетняя девушка была обручена с графом Вильгельмом II Эттинген-Валлерштейнским. Вместе они прожили 38 лет, дав миру 21 ребёнка, из которых выжили лишь семеро. Иоанна умерла за несколько месяцев до своего 56-летия.
- Елизавета Каринтийская и Горицко-Тирольская - 21 ребёнок
Елизавета была дочерью каринтийского и тирольского герцога Мейнхарда и появилась на свет примерно в 1262 году. В 14 лет ее выдали замуж за Альбрехта I Габсбурга, положив начало объединению австрийских земель вокруг габсбургской династии. Тридцать лет спустя Альбрехт стал королем Германии, а Елизавета была провозглашена королевой. В браке появилось на свет 22 ребенка, но лишь около 12 из них доросли до зрелых лет. В 1308 году Альбрехт был убит собственным племянником, а Елизавета, оплакивая его смерть, удалилась в монастырь, где и скончалась три года спустя.
- Леди Джейн Лофтус - 20 детей
Мужем Джейн был Адам Лофтус, лорд-канцлер Ирландии. Поженились они примерно в 1560 году, когда девушке уже исполнилось 20 лет. Из 20 ее рождённых детей до взрослого возраста дожили только 12. Джейн ушла в мир иной на десять лет раньше своего супруга, в 1595 году.
- Мария Элизабет, принцесса Эггенбергская - 20 детей
Мария была единственной дочерью Иоганна Антона II, герцога Крумау. Ее будущему мужу, Фердинанду Фридрихштайнскому, этот брак был крайне выгоден: он вступал в родство сразу с несколькими могущественными династиями того времени. В браке были рождены 20 детей (по некоторым данным - 17), но, по всей видимости, пережили мать, умершую в 1715 году, лишь четверо из них.
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Вы часто в своих статьях пишите про какие-то критические дни. Объясните, что это такое?
У нас детей заводить очень накладно ,ведь им нужно образование дать и т.д. И перспектив нет на будущее ,вот главная проблема ! Живем одним днем ..