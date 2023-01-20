Роковое опоздание, лишившее страну кумира миллионов

У этого человека было всё: слава, деньги, внимание. Когда мужчина выходил на арену, то становился похож на каменное изваяние: ни один мускул не дрожал, взгляд был совершенно спокойным и сосредоточенным.
Несмотря на внимание красивейших женщин, единственной любовью Манолете была коррида. Но потом пришла она – настоящая любовь, изменившая мир – Лупе Сино.
Мануэль появился на свет в 1917 году. Вопрос этики в случае с убийством животных рассматривать не стоит, поскольку в Кордобе коррида стала традиционным мужским занятием.
Мать мальчика готова была отдать жизнь, лишь бы сын не выбрал эту опасную стезю. Ведь двоюродного деда и отца Мануэля Лауреано Родригеса Санчеса убили быки. Второй муж женщины – отчим мальчика получил на арене травму, ослеп и скончался в безвестности и нищете.
Впрочем, в детстве Мануэль не стремился к славе, рос тихим мечтательным юношей, любил читать, помогал матери и сёстрам с домашними делами. Но всё, как водится, изменил случай: мальчик случайно попал на выступление знаменитого тогда Хуана Бельмонте. И пропал.
Женщина рыдала, убеждала, грозила всеми земными и небесными карами. Но юноша проявил настойчивость. И уже в 17 лет Мануэль, взявший себе псевдоним Манолете, стал профессиональным матадором.
Сначала не всё шло гладко. Но парень придумывал новые интересные трюки для привлечения внимания к своей персоне и уже в 20 лет стал национальным героем. На счету Манолете были тысячи боёв, десятки ран, с его изображением выпускались горы сувенирной атрибутики.
Критики чуть ли не рыдали от восторга, описывая аскетичного хладнокровного матадора:
Никогда ещё не было такого тореро, такой элегантности, грации и достоинства в истории боя быков!
Казалось, что парень и не подозревал, что есть иная жизнь за пределами мира корриды. Впрочем, он искренне любил фламенко и старался не пропускать выступления известной танцовщицы Пасторы Империо. Именно она познакомила матадора с начинающей актрисой Антонией Брончало Лупесино, снимавшейся под псевдонимом Лупе Сино.
Осенью 1944 года в мадридском баре Манолете увидел девушку неземной красоты – тонкую, изящную, с копной роскошных волос и проницательным взглядом зелёных глаз. Пастора заметила интерес приятеля и представила молодых людей друг другу.
Матадор, у которого и опыта особого общения с женщинами не было, с трудом пробормотал приветствие. Лупе, на тот момент разбившая немало сердец и отлично знавшая о том, какой эффект производит её внешность, только рассмеялась.
Несмотря на то, что молодые люди были разными, это была любовь. Настоящая и искренняя с обеих сторон. Изменившая их обоих. Манолете научился целоваться, пить, освоил танцы и азартные игры. И узнал, какой яркой может быть жизнь, когда ты любишь и любим.
Начались конфликты с менеджером, поскольку Манолете мог позволять себе пропустить рюмку даже перед боем. Хосе Камара отлично понимал, что если подопечный окончательно пойдёт в разнос, то карьера рухнет. И будут потеряны огромные деньги. Но матадор никого не хотел слушать, он любил, не хотел слышать обвинений в адрес возлюбленной и осыпал женщину дорогими подарками, требуя, чтобы она обязательно присутствовала на каждом выступлении.
Шло время, интерес публики к Манолете подостыл. Тем более что на горизонте появился новый претендент на звание матадора № 1 – молодой и перспективный Луис Мигель Домингина. Манолете решил уйти красиво и с достоинством – принял вызов Луиса поучаствовать в серии боёв с особенно опасными и яростными быками породы миура. Для себя мужчина решил, что после этого объявит о завершении карьеры и женится на Лупе.
Накануне самого ответственного боя возлюбленная уехала навестить брата. Настало 28 августа 1947 года. Манолете с беспокойством оглядывал трибуны, но не находил взглядом любимой. Он уже одолел четырёх быков, после чего против матадора вывели Ислеро – огромного яростного быка. Он в привычной манере подпустил животное на максимально близкое расстояние и ударил. Потом развернулся в приветствии к публике, но умирающий Ислеро подполз и пырнул мужчину рогом. Повредил артерию, хлынула кровь.
Манолете экстренно госпитализировали. Вскоре в больницу примчалась Лупе. Машина, в которой она с братом ехала на корриду, сломалась. И потому женщина не успела к началу.
Менеджер Камара костьми лёг, чтобы не пустить её к Манолете. Хотя тот ненадолго пришёл в себя и просил позвать Лупе. Камара сказал, что она так и не приехала. А годы спустя он признался, что боялся, что умирающий матадор прямо в больнице обвенчается с любимой, которую так и не увидел перед смертью. На следующий день 30-летнего кумира миллионов не стало. В стране объявили трёхдневный траур.
Лупе позволили войти, только после констатации смерти. Она упала ничком на грудь любимого и пролежала так несколько часов, не обращая внимания на происходящее кругом.
Многие считали, что «эта дрянь» и вертихвостка виновата в смерти кумира миллионов. Семья была против присутствия Лупе на похоронах. Состояние Манолете разделили между собой его мать и сёстры.
Вскоре после смерти любимого Лупе вернулась домой в Мексику и вышла замуж за преуспевающего адвоката. Но, видимо, сердце её разбилось в тот роковой день, когда умер Манолете. И Лупе прожила недолго, в 42 года скончалась от инсульта, каждый день виня себя в опоздании, ставшем роковым.
Источник:
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