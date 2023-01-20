Роковое опоздание, лишившее страну кумира миллионов

Мануэль появился на свет в 1917 году. Вопрос этики в случае с убийством животных рассматривать не стоит, поскольку в Кордобе коррида стала традиционным мужским занятием.

Мать мальчика готова была отдать жизнь, лишь бы сын не выбрал эту опасную стезю. Ведь двоюродного деда и отца Мануэля Лауреано Родригеса Санчеса убили быки. Второй муж женщины – отчим мальчика получил на арене травму, ослеп и скончался в безвестности и нищете.

Впрочем, в детстве Мануэль не стремился к славе, рос тихим мечтательным юношей, любил читать, помогал матери и сёстрам с домашними делами. Но всё, как водится, изменил случай: мальчик случайно попал на выступление знаменитого тогда Хуана Бельмонте. И пропал.