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Любовь, рождённая на руинах древней цивилизации: позднее счастье королевы детектива

Любовь, рождённая на руинах древней цивилизации: позднее счастье королевы детектива

Автор:
22 апреля 2023 11:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Агата Кристи   Макс Маллован   Призвание   археология   брак   детектив   история   любовь   случай   счастье   
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Агата Кристи прославилась как автор детективов и вполне заслуженно именуется их королевой. А ведь в определённый момент жизни она находилась в глубокой депрессии. И ей казалось, что уже нет ни будущего, ни перспектив, ни счастья.

Но всё изменила одна поездка.

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Проблемы начались с того, что ушла из жизни мать Агаты, с которой она была очень близка. Не прошло и года, как муж Арчибальд заявил, что у него есть молодая любовница. И потребовал развод. Агата была женщиной строгого воспитания, высокоморальной и считала, что брак – это навсегда. Один мужчина, которого она окружила любовью и заботой и которому родила ребёнка. Но у Арчи было своё мнение по этому поводу.

Жизненные неурядицы писательница переживала очень тяжело. И однажды даже пропала на 11 дней. Но в результате жизнь продолжилась и после развода. Друзья пригласили женщину принять участие в поездке на Восток, чтобы развеяться.

В Ираке она познакомилась с известным археологом Леонардом Вулли.  Вулли с женой позвали женщину в археологическую экспедицию – на раскопки шумерского города Ур.

Ознакомительную экскурсию для вновь прибывших проводил молодой специалист Макс Маллован. И осенью 1930 года они с Агатой поженились. И, как бы пафосно не звучало, жили долго и счастливо вплоть до смерти писательницы.

Окружение Агаты недоумевало, ведь Макс был на 13 лет младше. А она – взрослая женщина, в разводе и с ребёнком. При этом знаменитая состоявшаяся писательница, а избранник – неизвестный начинающий археолог. Будет тяжело. Очень тяжело…

Начиная с 1933 года, Маллован уже стал самостоятельно проводить раскопки, а не работать под началом других. Вместе с ним трудилась и Агата – занималась документацией, делала фото, формировала каталог, чистила находки.

Когда началась война, Макс ушёл на службу в Королевские ВВС. А после демобилизации они с Агатой вернулись к археологии. И следующее десятилетие провели в Нимруде – древнем месопотамском городе, расположенном на территории современного Ирака.

Сенсационной находкой того периода стало обнаружение Нимрудской Моны Лизы – фигурки в виде женской головы, изготовленной из слоновой кости. Находке было около 2,5 тыс. лет.

В 60-х здоровье Кристи стало ухудшаться. И от активной деятельности она отошла, но продолжала ездить в экспедиции. Сожалея лишь о том, что не занималась этим с молодости.

Впрочем, не забывала она и о литературе: именно в этот период появилась её знаменитая мисс Марпл. В 1976 году Кристи ушла из жизни в почтенном возрасте 85 лет. Спустя два года умер Макс.

История писательницы наглядно демонстрирует, что не надо терять надежды. И хотя говоря о своём браке, супруги избегали слова «любовь», предпочитая понятие «удача», какие доказательства любви нужны, если есть 40 лет семейной жизни и совместное занятие любимым делом? А в своей автобиографии королева детектива упомянула, что знакомство, брак с Максом и его любовь стали для неё главным подарком судьбы.

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Метки: Агата Кристи   Макс Маллован   Призвание   археология   брак   детектив   история   любовь   случай   счастье   
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1  комментарий
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VPJ 6 часов назад
Куцо. Прочитайте, если будет желание, "Маллован. Расскажи как живешь."
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