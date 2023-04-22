Любовь, рождённая на руинах древней цивилизации: позднее счастье королевы детектива

Проблемы начались с того, что ушла из жизни мать Агаты, с которой она была очень близка. Не прошло и года, как муж Арчибальд заявил, что у него есть молодая любовница. И потребовал развод. Агата была женщиной строгого воспитания, высокоморальной и считала, что брак – это навсегда. Один мужчина, которого она окружила любовью и заботой и которому родила ребёнка. Но у Арчи было своё мнение по этому поводу.

Жизненные неурядицы писательница переживала очень тяжело. И однажды даже пропала на 11 дней. Но в результате жизнь продолжилась и после развода. Друзья пригласили женщину принять участие в поездке на Восток, чтобы развеяться.