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Как люди попали в Америку? Спасибо льду за это

Как люди попали в Америку? Спасибо льду за это

Автор:
13 февраля 2023 22:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Аляска   Берингия   америка   индейцы   интересно   народы   погода   ученые   
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Если спросить американского школьника, как люди попали в Америку, он может ответить, что их туда привез Колумб. Ну или по меньшей мере впадет в ступор. Но не секрет, что и в доколумбийское время там были люди те же самые индейцы. Но как их предки попали в Америку – совершенно другая история, в которой мы попытаемся разобраться.

Итак, исследователи выяснили, что люди оказались в Америке еще раньше, чем считалось прежде. В частности, существовал и маршрут по сухопутному мосту Берингии, и таким образом люди двигались, вероятнее всего, прибрежными путями. А сделать они могли это лишь в два совершенно разных отрезка времени – с 24,5 тысяч до 22 тысяч лет назад, либо 16,4 тысяч до 14,8 тысячлет назад.

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При этом считалось, что люди двигались именно по Берингии – вероятно, слыша это название, вы понимаете, где она находилась – да, это был сухопутный мост, который соединял Азию и Америку очень-очень давно. И да, действительно, 16 тысяч лет назад льды там были не такими суровыми, и потому неудивительны свидетельства жизни древних людей в Америке.

Кроме того, считалось также, что в Америку прибывали через Тихий океан – но не совсем ясно, как люди выживали в море на примитивных лодках. И вот этот парадокс не давал покоя ученым. Ведь люди не могли попасть в Америку одним лишь путем. И для этого были созданы специальные климатические модели, которые показали, как наша планета выглядела 45 тысяч лет назад.

Выяснилось, что было два отрезка времени, когда постоянно люди не могли перемещаться по прибрежью – эти два отрезка составляют 2,5 тысяч лет и 1,6 тысяч лет. Тогда, утверждают ученые, лето было безо льда, но зимой он был. И таким образом, зимой у берега лед был достаточно ровным и толстым, он соединял острова и позволял дойти до Аляски.


А все остальное время люди не могли постоянно перемещаться в Америку – просто мешали климатические условия. И там, практически в полной изоляции, сформировались совершенно отличные от наших цивилизации – чего стоят только Ацтеки с их ничем не похожие боги. Но это уже совсем другая история.

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Метки: Аляска   Берингия   америка   индейцы   интересно   народы   погода   ученые   
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2  комментария
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Ви 43 минуты назад
Америка наша? оО
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Александр Невский
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