Как люди попали в Америку? Спасибо льду за это

Кроме того, считалось также, что в Америку прибывали через Тихий океан – но не совсем ясно, как люди выживали в море на примитивных лодках. И вот этот парадокс не давал покоя ученым. Ведь люди не могли попасть в Америку одним лишь путем. И для этого были созданы специальные климатические модели, которые показали, как наша планета выглядела 45 тысяч лет назад.

Выяснилось, что было два отрезка времени, когда постоянно люди не могли перемещаться по прибрежью – эти два отрезка составляют 2,5 тысяч лет и 1,6 тысяч лет. Тогда, утверждают ученые, лето было безо льда, но зимой он был. И таким образом, зимой у берега лед был достаточно ровным и толстым, он соединял острова и позволял дойти до Аляски.

А все остальное время люди не могли постоянно перемещаться в Америку – просто мешали климатические условия. И там, практически в полной изоляции, сформировались совершенно отличные от наших цивилизации – чего стоят только Ацтеки с их ничем не похожие боги. Но это уже совсем другая история.