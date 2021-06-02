Археологи нашли древнейшие в мире тату-иглы

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Археологи обнаружили древнейшие в мире приспособления для нанесения татуировок. Иглы, которые индейцы вырезали из индюшечьих костей, были найдены еще в 1985 году, но лишь сейчас исследователи осознали их истинное назначение.
Люди наносят на тело татуировки тысячи лет. Но недавно археологи выяснили, что делать тату древние люди стали намного раньше, чем считалось ранее. Археологи из Теннесси обнаружили старейший набор инструментов для татуировок в мире, возраст которого составляет от 5520 до 3620 лет.
Исследователи нашли набор для тату в 1985 году во время строительства моста недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси. В то время ученые определили его просто как "набор инструментов". Несколько десятилетй он находился на хранении. "Это была одна из тех ситуаций, когда артефает попадает в коллекцию, но с ним ничего не делают, - говорит Аарон Детер-Вольф, эксперт из отдела археологии Университета Теннесси, специалист по древним татуировкам.
Детер-Вольф проявил интерес к набору инструментов, потому что принял его за индейский набор с лекарствами. Но после того, как он объединил усилия с зооархеологом Таней Перес из Университета штата Флорида, ученые поняли, что у них в руках нечто другое: древние иглы для татуировок.
Набор содержал иглы из костей индейки, наполненные пигментом половинки раковин и каменные инструменты. Понять истинное предназначение игл помогли признаки изношенности, обнаруженные другим археологом - Кристианом Гейтсом Сен-Пьером.
Исследователи нашли набор для тату в 1985 году во время строительства моста недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси. В то время ученые определили его просто как "набор инструментов". Несколько десятилетй он находился на хранении. "Это была одна из тех ситуаций, когда артефает попадает в коллекцию, но с ним ничего не делают, - говорит Аарон Детер-Вольф, эксперт из отдела археологии Университета Теннесси, специалист по древним татуировкам.
Детер-Вольф проявил интерес к набору инструментов, потому что принял его за индейский набор с лекарствами. Но после того, как он объединил усилия с зооархеологом Таней Перес из Университета штата Флорида, ученые поняли, что у них в руках нечто другое: древние иглы для татуировок.
Набор содержал иглы из костей индейки, наполненные пигментом половинки раковин и каменные инструменты. Понять истинное предназначение игл помогли признаки изношенности, обнаруженные другим археологом - Кристианом Гейтсом Сен-Пьером.
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Сен-Пьер сделал древними инструментами татуировку на коже свиньи, чтобы посмотреть, какие следы останутся на древних иглах. "На данный момент мы не знаем другого действия, которое могло бы оставить такой же след на костяных инструментах", - отмечает Детер-Вольф. Он и Перес также обнаружили следы красного и черного пигмента на кончиках костей. Они уверены, что кости использовались в качестве игл для татуировок, а окрашенные пигментом раковины использовались как чернильницы. Основываясь на радиоуглеродном исследовании, Детер-Вольф и Перес также определили, что татуировочным иглам от 5520 до 3620 лет. Это говорит о том, что древние люди в Северной Америке использовали татуировки более чем на 1000 лет раньше, чем считалось ранее.
Исследователи говорят, что им еще многое предстоит узнать о том, как древние люди во всем мире использовали татуировки.
Исследователи говорят, что им еще многое предстоит узнать о том, как древние люди во всем мире использовали татуировки.
На данный момент самым старым татуированным человеком считается человек Ледникового периода по имени Этци, живший в Европе около 5000 лет назад (на фото). Археологи обнаружили тело Этци, довольно хорошо сохранившееся в мерзлоте, в 1991 году. Его 61 татуировка была сделана путем втирания угля в царапины на коже. Исследователи подозревают, что его татуировки могли быть попыткой облегчить боль.
Детер-Вольф попытался воспроизвести татуировки Этци, используя костяной инструмент и черные чернила. Он сделал 1500 отдельных проколов на своем запястье и сделал татуировку методом древних индейцев
Детер-Вольф попытался воспроизвести татуировки Этци, используя костяной инструмент и черные чернила. Он сделал 1500 отдельных проколов на своем запястье и сделал татуировку методом древних индейцев
Поскольку татуировки оставляют следы на человеческой коже, а человеческая кожа со временем разрушается, ученым трудно понять масштабы использования и значение татуировок в древних культурах.
"Я думаю, нам предстоит еще многое выяснить об образе жизни древних, прежде чем мы сможем хотя бы примерно понять значение татуировки в этом историческом периоде, - утверждает Перес. - Мы все еще спорим о том, что они ели и в каких домах жили, а ведь здесь археологи могут предложить нам куда больше материала".
Археологи нашли множество доказательств того, что древние люди часто использовали татуировки. Исследователи обнаружили мумифицированную татуированную кожу времен неолита, например, у Этци. Древние культуры использовали для татуировок кости животных и рыб, зубы или панцири черепах и устриц. Детер-Вольф убежден, что татуировки занимали важное место в культуре древних коренных американцев.
"К прибытию европейцев практически каждое индейское племя на Великих равнинах и в восточных лесах практиковала татуировки, - сказал Детер-Вольф. - Мы подозреваем, что они имеют очень глубокие корни в истории коренных американцев. К только археологи начнут всерьез искать доказательства древних татуировок, им будет что найти".
"Я думаю, нам предстоит еще многое выяснить об образе жизни древних, прежде чем мы сможем хотя бы примерно понять значение татуировки в этом историческом периоде, - утверждает Перес. - Мы все еще спорим о том, что они ели и в каких домах жили, а ведь здесь археологи могут предложить нам куда больше материала".
Археологи нашли множество доказательств того, что древние люди часто использовали татуировки. Исследователи обнаружили мумифицированную татуированную кожу времен неолита, например, у Этци. Древние культуры использовали для татуировок кости животных и рыб, зубы или панцири черепах и устриц. Детер-Вольф убежден, что татуировки занимали важное место в культуре древних коренных американцев.
"К прибытию европейцев практически каждое индейское племя на Великих равнинах и в восточных лесах практиковала татуировки, - сказал Детер-Вольф. - Мы подозреваем, что они имеют очень глубокие корни в истории коренных американцев. К только археологи начнут всерьез искать доказательства древних татуировок, им будет что найти".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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