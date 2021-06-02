Археологи нашли древнейшие в мире тату-иглы

Люди наносят на тело татуировки тысячи лет. Но недавно археологи выяснили, что делать тату древние люди стали намного раньше, чем считалось ранее. Археологи из Теннесси обнаружили старейший набор инструментов для татуировок в мире, возраст которого составляет от 5520 до 3620 лет.

Исследователи нашли набор для тату в 1985 году во время строительства моста недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси. В то время ученые определили его просто как "набор инструментов". Несколько десятилетй он находился на хранении. "Это была одна из тех ситуаций, когда артефает попадает в коллекцию, но с ним ничего не делают, - говорит Аарон Детер-Вольф, эксперт из отдела археологии Университета Теннесси, специалист по древним татуировкам.

Детер-Вольф проявил интерес к набору инструментов, потому что принял его за индейский набор с лекарствами. Но после того, как он объединил усилия с зооархеологом Таней Перес из Университета штата Флорида, ученые поняли, что у них в руках нечто другое: древние иглы для татуировок.

Набор содержал иглы из костей индейки, наполненные пигментом половинки раковин и каменные инструменты. Понять истинное предназначение игл помогли признаки изношенности, обнаруженные другим археологом - Кристианом Гейтсом Сен-Пьером.