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Археологи нашли древнейшие в мире тату-иглы

Археологи нашли древнейшие в мире тату-иглы (5 фото)

Автор:
02 июня 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Открытия   америка   археология   индейцы   инструмент   интересно   история   татуировки   
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Археологи обнаружили древнейшие в мире приспособления для нанесения татуировок. Иглы, которые индейцы вырезали из индюшечьих костей, были найдены еще в 1985 году, но лишь сейчас исследователи осознали их истинное назначение.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   америка   археология   индейцы   инструмент   интересно   история   татуировки   
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−14
Лучший Друг 48 минут назад
Судя по количеству татуированных, мы возвращаемся в неолит....
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Игорь Час назад
Ну делали себе татухи древние люди костью индейки несколько тысяч лет назад. Ну молодцы. А сейчас зачем себе костью татуху малевать? Проверить - работает/не работает? Так понятно, что любой острый предмет способный проколоть кожу и занести под неё пигмент может служить подобным инструментом.
Теперь всё, что делали древние люди, на себе проверять?
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