Как клеймили людей: что обнаружили ученые-египтологи

Раньше гуманные исследователи считали, что объекты нужны были для того, чтобы клеймить крупный рогатый скот и лошадей. Так кое-где делают до сих пор, вот только конкретно эти предметы оказались настолько маленькими, что на больших животных их использовать было бы просто бессмысленным.

В частности, исследователь из Чикагского университета Элла Карев отмечает, что современные рекомендации по клеймению скота требует клейма длиной не менее 10,6 см, чтобы шрам не сливался в одно большое пятно, пока теленок растет. Об этом просто не могли не знать египтяне.

А отметки, которые изучали ученые, оказались чуть ли не в три раза меньше, чем те, что подходят для животных. Мелких животных, вроде коз и баранов, не клеймили. Вот только в других культурах, оказывается, была распространена практика клеймения людей.