Как клеймили людей: что обнаружили ученые-египтологи

Сейчас клеймо на человеке воспринимается как что-то необычное: татуировки – это сейчас настоящее произведение искусство. Впрочем, у животных тоже есть свои отметины, которые говорят об их принадлежности. А вот раньше однотипные метки стояли на людях. Где была эта жуткая традиция и зачем она была нужна?
Клеймили людей, оказывается, в Древнем Египте. Так, например, в Британском музее и Музее египетской археологии Петри сохранились древние клеймы. Их проанализировали ученые. В частности, десяток из них датируются между 1292 и 656 годами до нашей эры, а рядом с ними нашли древние тексты и иллюстрации.
Раньше гуманные исследователи считали, что объекты нужны были для того, чтобы клеймить крупный рогатый скот и лошадей. Так кое-где делают до сих пор, вот только конкретно эти предметы оказались настолько маленькими, что на больших животных их использовать было бы просто бессмысленным.
В частности, исследователь из Чикагского университета Элла Карев отмечает, что современные рекомендации по клеймению скота требует клейма длиной не менее 10,6 см, чтобы шрам не сливался в одно большое пятно, пока теленок растет. Об этом просто не могли не знать египтяне.
А отметки, которые изучали ученые, оказались чуть ли не в три раза меньше, чем те, что подходят для животных. Мелких животных, вроде коз и баранов, не клеймили. Вот только в других культурах, оказывается, была распространена практика клеймения людей.
Такие упоминания есть и в Древнеегипетских текстах: отмечали рабов и военнопленных. Правда, раньше ученые думали, что речь шла о татуировках. Вот только некоторые объекты говорят, что отметины не похожи на татуировки. Например, на резьбе Мединет-Абу, датирующейся 1185 годом до нашей эры, найденной в Луксоре, ученые рассмотрели раскаленные небольшие печати. Переносили их в портативном обогревателе.
Гражданам Египта, как правило, не грозило получить клеймо. Вот только неприятности ожидали рабов и солдат-иностранцев. При этом стоит отметить, что практика рабства в этой древней стране была похожа на крепостничество: крестьян продавали вместе с землей. И даже в случае освобождения эта позорная отметка навсегда оставалась с ним, ведь ее, как имя, не сменишь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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