В NASA опровергли следы существования жизни на Венере

Считая, что даже если газ действительно вырабатывался изначально на планете, то это мог быть неизвестный учёным небиологический способ.

Немецкие и американские исследователи решили перепроверить полученные коллегами данные с помощью стратосферной обсерватории ИК-астрономии — SOFIA.

Ученые собрали спектроскопические показатели в дальнем инфракрасном диапазоне на высоте 75-110 километров над поверхностью Венеры.

Итогом стал однозначный вывод: изначальные показатели не подтвердились, в атмосфере Венеры если и есть следы газа, то они минимальные и не подтверждают теорию существования жизни на планете.