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В NASA опровергли следы существования жизни на Венере

В NASA опровергли следы существования жизни на Венере

Автор:
05 декабря 2022 23:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: NASA   Жизнь   венера   интересно   космос   новости   ученые   
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Есть ли жизнь на Марсе — вопрос дискуссионный. Ясно лишь одно — следы жизни на Венере оставили люди.

Несколько лет назад учёных взбудоражило открытие, специалисты Кардиффского и Массачусетского технологического университетов нашли в атмосфере Венеры вещество, являющееся признаком существования живых организмов.

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Спустя два года можно с уверенностью сказать, что исследователи могли зафиксировать фосфиновый сигнал из земных источников. Тем самым NASA опровергли открытие 2020 года.

Фосфин — бесцветный ядовитый газ биологического происхождения. На Земле его производят анаэробные микроорганизмы.

Считая, что даже если газ действительно вырабатывался изначально на планете, то это мог быть неизвестный учёным небиологический способ.

Немецкие и американские исследователи решили перепроверить полученные коллегами данные с помощью стратосферной обсерватории ИК-астрономии — SOFIA.

Ученые собрали спектроскопические показатели в дальнем инфракрасном диапазоне на высоте 75-110 километров над поверхностью Венеры.

Итогом стал однозначный вывод: изначальные показатели не подтвердились, в атмосфере Венеры если и есть следы газа, то они минимальные и не подтверждают теорию существования жизни на планете.

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Метки: NASA   Жизнь   венера   интересно   космос   новости   ученые   
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11  комментариев
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26k
albedo Час назад
Взято с сайта Рен-ТВ?(сарказм)

Неужели хотя бы в школе не учили какие условия на планете.
При таких температурах жизнь невозможна - вода кипит.

"Условия на поверхности Венеры радикально отличаются от земных, поскольку ее плотная атмосфера на 96,5% состоит из углекислого газа, а остальные 3,5% - из азота. Поверхностное давление составляет 9,3 мегапаскаля (93 бар), а температура поверхности-737 К (464 C; 867 F), что выше критических точек обоих основных компонентов и делает поверхностную атмосферу сверхкритической жидкостью."
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9k
Shtoppi 57 минут назад
Ну, то что ее там нет сейчас, не значит что ее там не было вообще.
Собственно как и на Марсе.
Доказать ни то, ни другое к сожалению невозможно, а спорить можно хоть до усрачки, чем в наса и занимаются выбивая финансирование.
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28k
Андрей Иванов Час назад
А вообще там где-то должны шариться Пинч, Блоттон, Амели, Винклер и Ганс
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1k
Lexx Час назад
--- если газ действительно вырабатывался изначально на планете, то это мог быть неизвестный учёным небиологический способ ---

Известно много химических реакций, причём используются далеко не дефицитные реактивы. Синтезировать под силу даже школьнику.
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28k
Андрей Иванов Час назад
Джон Картер обоссал всё.
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Александр Час назад
Советские учёные давно это опровергли, без всякой насы.
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