Тьма следит за тобой: почему даже местные с опаской посещают окрестности горы Цаагваа?

Эта гора – место эпичное, словное живая декорация к концептуальному ужастику. Густой девственный лес прикрыт пеленой тумана, из которых иногда раздается утробный медвежий рык. Какие еще секреты таит гора Цаагваа?
Это уникальное в своем роде место. Издревле этот клочок земли на острове Кутцноову (Аляска) населяют индейцы тлинкиты, с которыми соседствуют гигантские гризли. Сам остров – почти весь непроходимый лес. Поэтому и плотность медвежьего населения здесь, пожалуй, самая высокая в мире: никто не притесняет и не истребляет животных бездумно.
Но если окрестные леса местные еще как-то посещают, то гора Цаагваа – строгое табу. По некоторым данным, там не ступала нога человека порядка 400 лет.
Исследователи проявляют особый интерес к этому месту. Ведь гризли здесь достигают каких-то невероятных размеров. Крупнее медведей практически нигде не встретить. Индейцы рассказывают об особях, чей рост достигает 4 метров, а вес – тонны. Настоящие колоссы животного мира. Подтверждением слов одного из старожилов, рассказавшего о посещении такого зверя, служат борозды от когтей, которые медведь оставил на деревянной балке высотой более 3,5 метров.
Тлинкиты даже передают из поколения в поколение рассказы о том, что гризли настолько мудры, что считывают помыслы людей, как телепаты. А еще хоронят своих умерших соплеменников. Вероятно, это из категории эпоса, но легенды ведь всегда имеют под собой какую-то реальную основу.
Медведи уничтожили популяцию волков, ранее живших в окрестностях горы. Гигантами восхищались русские охотники, посещавшие остров в период, когда земля еще была русской.
Цаагваа – основное место зимовки зверей. Склоны настолько плотно покрыты растительностью, что сквозь ветви деревьев не пробиваются солнечные лучи. И здесь всегда царит полумрак. Мертвые деревья постепенно покрываются мхом и уходят в землю, которая их некогда породила, не исчезая, а становясь другой частью природы.
Местные обходят стороной гору не только из-за непроходимых лесов, но и из-за высокой плотности медведей в период зимовки. Животные спускаются к склонам, и лес становится своего рода минным полем из множества замаскированных берлог. А потревожить такую «мину» – это практически гарантированная смерть.
Рассказывают коренные жители и о властелине медведей – гиганте, рост которого порядка 2 метров в холке, а в длину медвежий патриарх достигает 4 метров! Какая доля правды в этом рассказе? Кто знает. Вероятно так, с помощью аллегорического образа близкие к природе коренные жители признают ее могущество и превосходство над человеком, почему-то мнящим себя властелином.
Источник:
АНТИФИШКИ
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