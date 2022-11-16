Тьма следит за тобой: почему даже местные с опаской посещают окрестности горы Цаагваа?

Тлинкиты даже передают из поколения в поколение рассказы о том, что гризли настолько мудры, что считывают помыслы людей, как телепаты. А еще хоронят своих умерших соплеменников. Вероятно, это из категории эпоса, но легенды ведь всегда имеют под собой какую-то реальную основу.