Белая Муха
Погода, хуже которой не бывает
Автор:
23 января 2023 12:42
Устали от плохой погоды? У вас морозы, метели и сугробы? Поверьте, бывает и хуже!
Поезд застрял в снегу в северной Миннесоте снежной зимой 1880-81 годов
Снегопад в Бостоне зимой 1978 года - 73 погибших
Торнадо над Остином, Техас, 4 мая 1922 года
Водяной смерч у пляжей Флориды, 10 сентября 1969 года
Пыльная буря на западе США, 1975 год
Самая старая фотография Торнадо - Канзас, 26 апреля 1884
Торнадо над Альбертой, Канада, 8 июля 1927 года
Мрлния бьет в Эмпайр Стейт билдинг, 1934
Последствия торнадо в городе Ксениа, Огайо, 3 апреля 1974
Снегопад в Вашингтоне, 27 января 1922
Молния бьет в Эйфелеву башню, 3 июня 1902
Туман над Нью-Йорком, 1930
Водяной смерч на Адриатическом море, 11 ноября 1944
Гроза над Майами, 15 июня 1985
Наводнение после мощного ливня в Эдмиле, штат Нью-Йорк, июнь 1972
Два торнадо над Данлопом, Индиана, 11 апреля 1965
Наводнение в Иллинойсе, 25 марта 1927
Последствия Великого урагана 1938 года на Лонг-Айленде
Результат мощного снегопада в Норт Стерлинге, Нью-Йорк, 1 февраля 1966
Наводнение в Коламбусе, Огайо, 1913
Первое изображение торнадо на радаре, 9 апреля 1953, Чемпейн, Иллинойс
Торнадо в Хестоне, Канзас, 13 марта 1990
Торнадо над Майами, 12 мая 1997
Торнадо в Корделле, Оклахома, 22 мая 1981
Последствия торнадо в Луисвилле, Кентукки, 4 апреля 1974
Двухдневная метель в Вашингтоне 27-28 января 1922
Сиэттл во время больших снегопадов 1916 года
Последствия торнадо в Уичита Фоллз, 10 апреля 1979
Торнадо над Талсой, Оклахома, 5 декабря 1975
Торнадо над Оклахомой, 24 мая 1973
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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