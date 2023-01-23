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Погода, хуже которой не бывает

Погода, хуже которой не бывает

Автор:
23 января 2023 12:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   на улицу не выйти   необычно   непогода   погода   погодные явления   познавательно   
1528
31
Устали от плохой погоды? У вас морозы, метели и сугробы? Поверьте, бывает и хуже!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   на улицу не выйти   необычно   непогода   погода   погодные явления   познавательно   
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3  комментария
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Patmaz 2 часа назад
За небольшим исключением, всё это в пиндосии. Не жалко.
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182
Хухрмухр Час назад
Так им и надо.
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