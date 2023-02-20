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Чудо для утех: ирландские ученые смогли определить область применения странного римского артефакта

Чудо для утех: ирландские ученые смогли определить область применения странного римского артефакта

Автор:
20 февраля 2023 18:51
Сообщество : Истории
Метки: археологи   древний рим   интересно   ирландия   католики   ученые   фаллоимитатор   
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Даже спустя полторы тысячи лет после того, как Рим пал, жители этой громадной империи не перестают удивлять исследователей своей эпохи. Так, в римском форте Виндоланда был найден предмет, который сначала сочли приспособлением для шитья. Всё оказалось куда интереснее — выяснилось, что это игрушка для взрослых.

Вообще, предмет был найден ещё в 1992 году. Интересно, почему ученые не сразу поняли, что перед ними, ведь, как указывают СМИ, фаллоимитатор изготовлен в натуральную величину.

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В этот раз, судя по всему, учёные позволили себе немного расслабиться и иначе взглянули на экспонат — вероятно, это вообще единственная игрушка, которая сохранилась с римских времен. Впрочем, учитывая, что его изучали в Ирландии, понять, почему произошла такая «ошибка» не очень тяжело — в стране до сих пор много истовых католиков.

В каталог предмет был занесен как «инструмент для штопки». Старший преподаватель Университета Ньюкасла заявил, что кто-то мог просто подумать, что римляне не делали таких «глупых» вещей.

Есть, однако, ещё одна точка зрения. Возможно, в наше просвещённое в плане сексуальности время предмету придали слишком много значения — его могли использовать для молотьбы, он мог быть, например, деталью статуи, которую терли на удачу. Ко всему прочему жрецы использовали такие символы, чтобы отгонять злых духов. Так что о том, что это «сексуальная игрушка», сведения расплывчатые.

Отметим, в принципе, фаллосы — не редкость для Древнего Рима. Их изображали повсеместно и в целом не стеснялись таких картин. Данный объект — деревянный, в длину он 16 см, но мог быть и больше, поскольку древесина за две тысячи лет сильно усохла.

К слову, обнаружили предмет в канаве с другими артефактами — там были и обувь, и кожа, и украшения. Вероятно, это и сбило с толку первых исследователей, которые назвали его «инструментом для штопки». Возможно, благодаря такой находке удастся найти и другие фаллоимитаторы, которые подобным образом «затерялись» в коллекциях по всему миру.

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Метки: археологи   древний рим   интересно   ирландия   католики   ученые   фаллоимитатор   
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14  комментариев
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32k
Юр21 2 часа назад
Короче - это фиг знает что - но похоже на деревянный член!
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10k
Михаил 41 минуту назад
а прикиньте сколько с нашего времени останется таких "игрушек" )
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6k
Андрей Крылов 47 минут назад
Давно известно. что в древнем Риме знали толк в извращениях. ЧТо тут удивительного? Есьт и более дравние подобные "артефакты". а многие просто не созранились по понятным причинам. Огурцы там всякие и бананы тысячи лет не лажат в сколько-от первозданном виде. Пошло, грубо, но факт.
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45k
Максим Т. Час назад
То есть, вариант толкушка или пестик не рассматривается?
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60k
Дворняга Час назад
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493
piralexandr 2 часа назад
Всю науку эти ученые к фалосам сведут.
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40k
Сергей 2 часа назад
У кого что болит, тот о том и говорит!
У меня такая же балда, капусту давить для квашения.
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