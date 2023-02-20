Чудо для утех: ирландские ученые смогли определить область применения странного римского артефакта

В этот раз, судя по всему, учёные позволили себе немного расслабиться и иначе взглянули на экспонат — вероятно, это вообще единственная игрушка, которая сохранилась с римских времен. Впрочем, учитывая, что его изучали в Ирландии, понять, почему произошла такая «ошибка» не очень тяжело — в стране до сих пор много истовых католиков.

В каталог предмет был занесен как «инструмент для штопки». Старший преподаватель Университета Ньюкасла заявил, что кто-то мог просто подумать, что римляне не делали таких «глупых» вещей.