"Он смог сделать невозможное, отказавшись от одной вещи..."

Двадцатидевятилетний парень по имени Харви Линдсен страдал долгие годы от депрессии.

Оказавшись перед выбором между суицидом и работой над собой, выбрал последнее. Он записался в спортзал, начал долгую и тяжелую работу над собой.

Усилия не остались без результата. Ему удалось нарастить 27 килограмм мышц. Тренажерный зал — не единственное, что изменилось в образе жизни Линдсена. Парень стал серьезно относиться и к своему питанию. Каждый день он съедает по 3000 калорий в день, естественно, питаясь только полезной едой.