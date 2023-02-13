"Он смог сделать невозможное, отказавшись от одной вещи..."

Если вам кажется, что вашу жизнь так просто не изменить, то вот вам очередная история, что называется вопреки.
Типичный сюжет о том, как долгие годы травли, начавшейся со школьной скамьи побудили молодого невзрачного и худощавого паренька кардинально поменять себя.
Двадцатидевятилетний парень по имени Харви Линдсен страдал долгие годы от депрессии.
Оказавшись перед выбором между суицидом и работой над собой, выбрал последнее. Он записался в спортзал, начал долгую и тяжелую работу над собой.
Двадцатидевятилетний парень по имени Харви Линдсен страдал долгие годы от депрессии.
Оказавшись перед выбором между суицидом и работой над собой, выбрал последнее. Он записался в спортзал, начал долгую и тяжелую работу над собой.
Усилия не остались без результата. Ему удалось нарастить 27 килограмм мышц. Тренажерный зал — не единственное, что изменилось в образе жизни Линдсена. Парень стал серьезно относиться и к своему питанию. Каждый день он съедает по 3000 калорий в день, естественно, питаясь только полезной едой.
Что же дало такой стимул для кардинальных перемен в его жизни? Как утверждает сам молодой человек, он смог добиться таких результатов, отказавшись от телефона и социальных сетей. Раньше Линдсен много времени проводил в телефоне. Вот так отказ от одной вредной привычки и жесточайшая дисциплина позволили наконец стать тем, кем ты мечтал всю жизнь. Впрочем, сейчас он с удовольствием публикует результат своей упорной работы. А много ли вы тратите времени, отвлекаясь на гаджеты и социальные сети?
Источник:
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НО
"..., сейчас он с удовольствием публикует результат своей упорной работы....."
А где он их публикует?
А про это в интервью он и сказал, что поменял место работы ( не работал больше) стал питаться только здоровой пищей (бухал месяца 3) девушку сложно найти с таким телом (тёлки из-за денег с ним) и пошёл в спорт зал.
Это как на сайте знакомств от бабы - "люблю готовить, в интернетах не сижу..."
И эта вещь - суицид... Если б он на суициде остановился, то не смог бы добиться нынешних результатов.