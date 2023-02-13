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Он смог сделать невозможное, отказавшись от одной вещи

Он смог сделать невозможное, отказавшись от одной вещи

Автор:
13 февраля 2023 22:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Социальные сети   Спорт   изменение   интересно   мотивация   самосовершенствоание   тренировки   
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Если вам кажется, что вашу жизнь так просто не изменить, то вот вам очередная история, что называется вопреки.

Типичный сюжет о том, как долгие годы травли, начавшейся со школьной скамьи побудили молодого невзрачного и худощавого паренька кардинально поменять себя.

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Двадцатидевятилетний парень по имени Харви Линдсен страдал долгие годы от депрессии.

Оказавшись перед выбором между суицидом и работой над собой, выбрал последнее. Он записался в спортзал, начал долгую и тяжелую работу над собой.

Двадцатидевятилетний парень по имени Харви Линдсен страдал долгие годы от депрессии.

Оказавшись перед выбором между суицидом и работой над собой, выбрал последнее. Он записался в спортзал, начал долгую и тяжелую работу над собой.


Усилия не остались без результата. Ему удалось нарастить 27 килограмм мышц. Тренажерный зал — не единственное, что изменилось в образе жизни Линдсена. Парень стал серьезно относиться и к своему питанию. Каждый день он съедает по 3000 калорий в день, естественно, питаясь только полезной едой.

Что же дало такой стимул для кардинальных перемен в его жизни? Как утверждает сам молодой человек, он смог добиться таких результатов, отказавшись от телефона и социальных сетей. Раньше Линдсен много времени проводил в телефоне. Вот так отказ от одной вредной привычки и жесточайшая дисциплина позволили наконец стать тем, кем ты мечтал всю жизнь. Впрочем, сейчас он с удовольствием публикует результат своей упорной работы. А много ли вы тратите времени, отвлекаясь на гаджеты и социальные сети?

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Метки: Социальные сети   Спорт   изменение   интересно   мотивация   самосовершенствоание   тренировки   
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10  комментариев
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16k
Nikita Час назад
"..., он смог добиться таких результатов, отказавшись от телефона и социальных сетей...."
НО
"..., сейчас он с удовольствием публикует результат своей упорной работы....."

А где он их публикует?
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1k
Uhbirj 19 минут назад
Про дедушку который оставил ему 1.7 ляма баксов чёт не написано.
А про это в интервью он и сказал, что поменял место работы ( не работал больше) стал питаться только здоровой пищей (бухал месяца 3) девушку сложно найти с таким телом (тёлки из-за денег с ним) и пошёл в спорт зал.
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11k
Трив 21 минуту назад
Ну, у меня нет вообще никаких соцсетей. И телефон я мало использую. А мышцы всё не растут..
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64k
doker 37 минут назад
Прикольно...
Это как на сайте знакомств от бабы - "люблю готовить, в интернетах не сижу..."
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16k
Nikita 48 минут назад
"Он смог сделать невозможное, отказавшись от одной вещи..."
И эта вещь - суицид... Если б он на суициде остановился, то не смог бы добиться нынешних результатов.
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2k
Выхухоль (Нагайна) 53 минуты назад
3000 калорий полезного питания напомнили анекдот про три мешка брюквы.
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3k
MPEG-8 58 минут назад
Бросил пить, курить, е...ться, стали деньги появляться, стали деньги появляться, начал пить, курить, е...ться.
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Александр Невский
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