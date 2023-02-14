К 35 годам превратился в старика. История Юрия Власова, который ставил эксперименты над телом

Кумир Арнольда Шварценеггера

1961 год. Чемпионат мира в Вене. К Власову подошел худенький подросток и спросил, как добиться успеха. У Власова времени было в обрез, но все же он разъяснил мальчику, что нужно делать. Этот подросток и был Арнольдом Шварценеггером, а Власов стал для него примером для подражания на всю жизнь.



Арнольд мечтал снова встретиться с русским спортсменом, показать, чего он добился. И когда проходили съемки «Красной жары», в 1988 году, Шварценеггер попросил найти Юрия Власова. И тот приехал – об этой встрече актер вспоминает до сих пор:



«Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» — это просто слово. Этот человек был не просто великим атлетом — он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и прочел книг больше, чем носил тяжестей. Он был одним из самых сильных людей в мире и верил, что настоящая сила исходит от слов. Мне повезло знать его, и я буду очень скучать по нему»