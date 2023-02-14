К 35 годам превратился в старика. История Юрия Власова, который ставил эксперименты над телом

В 1960-е годы Юрий Власов был самым сильным человеком на планете, установившим 31 мировой рекорд, и 41 – в СССР и стал кумиром Арнольда Шварценеггера. А еще он излечился от тяжелой болезни, но в 35 лет стал выглядеть как старик.
Почти облысел во время войны
Юрий родился в 1935 году в семье дипломата и разведчика Петра Власова. В начале войны Петр Парфенович уехал на службу в Китай, а Юра и его мама остались в Западной Сибири. Семья голодала, и мальчик к 8 годам облысел из-за постоянного недоедания. Правда, потом, когда с питанием все наладилось, волосы мальчика стали расти уже нормально.
К 15 годам Юрий весил 90 кг, но этот вес он набрал благодаря специальным тренировкам, так как рост парня к тому времени уже был 185 см. Он обожал спорт, катался на лыжах, коньках, плавал. Юра поступил в Саратовское военное училище, где стал усиленно заниматься спортом, даже просыпался раньше других на 30 минут, чтобы это время посвятить зарядке.
Самый сильный на планете
В течение 4 лет каждый день Юрий тренировался, и потому укрепил здоровье, и стал предельно выносливым. Правда, не любил поднятие штанги и гирь, говоря, что это «балаганное зрелище», и нет ничего хорошего в раскормленных телесах. И это при том, что потом Юрий Власов благодаря штанге получит известность самого сильного человека на планете.
Штангой Юрий стал заниматься в 1955 году. На это его сподвиг рекорд Пола Андерсона, который приезжал в Москву на соревнования и выжал 182.5 кг (142.5 в рывке, и 193 в толчке – в сумме 518.5 кг). И вскоре Власов побил этот рекорд. Юрий взял бронзу на Чемпионате СССР в 1958 году – тогда он суммарно показал 470 кг, а через год уже стал чемпионом мира и так ежегодно, вплоть до 1964-го. В 1960-м он показал мировой рекорд – 537 кг…
Поражение на Олимпиаде
В 1964-м игры проходили в Токио – тогда все думали, что Власов снова подтвердить свои достижения. Но его соперник, спортсмен сборной СССР Леонид Жаботинский опередил Власова на 2.5 кг. Это было для Юрия настоящей трагедией.
Оказалось, что Юрий, который дополнительно стал еще и писать книги, очень сильно себя нагружал. Он ежедневно тренировался, а потом, почти до рассвета писал, и спал всего по 2-3 часа в сутки. В итоге организм надорвался... и Олимпиада была проиграна. После этого Юрий Власов покинул большой спорт.
Он вплотную занялся литературной деятельностью, писал рассказы, и в 1964 году вышел первый сборник Власова – «Себя преодолеть». Юрий увлекался чтением с самого детства – его мама работала в библиотеке, и сын часто проводил там свободное время. Юрий Власов – по сути, нетипичный тяжелоатлет с интеллигентной внешностью и очень развитым умом. Таких мало среди спортсменов.
Болезнь
После поражения у Юрия Власова начались проблемы со здоровьем: бессонница вследствие недосыпа, постоянные простуды, проблемы с иммунной системой и еще серьезная травма на позвоночнике, что получил спортсмен еще в 1957-м. Все это сильно подорвало самочувствие бывшего тяжелоатлета.
И к 1970-му году некогда самый сильный человек планеты превратился в «старика», а ему ведь было всего 35. Он мучился одышкой, худел, мучили боли в суставах, мышцы стали дряблыми. Постоянно держалась повышенная температура тела и стала беспокоить печень. Врачи не давали хороших прогнозов.
Успешное выздоровление
Юрий же решил бороться за свое здоровье и за жизнь. Путь к восстановлению занял 15 лет. Что он делал – подробно описано в книге Власова «Стечение сложных обстоятельств». Однажды бывший спортсмен понял, что причины недуга – в его психологическом состоянии.
Юрий не сдавался, потихоньку возвращая свое здоровье: занимался гимнастикой, развивал силу воли и верил в свое выздоровление, разработал питание, следил за режимом дня. И постепенно его недуги прошли. В итоге он стал еще выносливее, чем был в молодости. А в 70 лет он лежа выжал штангу в 185 кг.
Кумир Арнольда Шварценеггера
1961 год. Чемпионат мира в Вене. К Власову подошел худенький подросток и спросил, как добиться успеха. У Власова времени было в обрез, но все же он разъяснил мальчику, что нужно делать. Этот подросток и был Арнольдом Шварценеггером, а Власов стал для него примером для подражания на всю жизнь.
Арнольд мечтал снова встретиться с русским спортсменом, показать, чего он добился. И когда проходили съемки «Красной жары», в 1988 году, Шварценеггер попросил найти Юрия Власова. И тот приехал – об этой встрече актер вспоминает до сих пор:
«Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» — это просто слово. Этот человек был не просто великим атлетом — он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и прочел книг больше, чем носил тяжестей. Он был одним из самых сильных людей в мире и верил, что настоящая сила исходит от слов. Мне повезло знать его, и я буду очень скучать по нему»
Юрия Власова не стало в феврале 2021 года – он умер от тромбоза.
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