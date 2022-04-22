Качай жопу, а не расти пузо! Интенсивные тренировки могут выработать отвращение к жирной еде

Так что если вы до сих пор не пробили свои пельмени и пиво, советуем вам отложить их на полку и взять что-то более полезное. Если вы не в силах сопротивляться, то вам стоит начать заниматься спортом, чтобы тренировать свою волю и привести в порядок фигуру, которая пострадала от ваших вредных привычек.