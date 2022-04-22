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Качай жопу, а не расти пузо! Интенсивные тренировки могут выработать отвращение к жирной еде

Качай жопу, а не расти пузо! Интенсивные тренировки могут выработать отвращение к жирной еде

Автор:
22 апреля 2022 22:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Спорт   здоровые   интересно   исследование   тренировки   фитнес   эксперимент   
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Немного о спорте перед выходными. Если вы уже зашли в магазин по пути домой и взяли стандартный для среднестатистического россиянина набор «пятница», то этот материал для вас. Сегодня мы поговорим о пользе интенсивных тренировок, про которую вы, возможно, не знали.

Ни для кого не секрет, что занятия спортом помогают поддерживать тело в тонусе, а также положительно сказываются на снижении веса и увеличении мышц. Но знали ли вы, что чем больше вы занимаетесь изнурительными тренировками, тем меньше у вас желания питаться жирной едой?

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Учёные из Вашингтона провели эксперимент с крысами.

Подопытным сначала дали в волю насладиться жирными лакомствами в неограниченном количестве при нажатии красной кнопки. Затем всех их разделили на две фокус-группы. Одни на протяжении 30 дней вели активный образ жизни, практически все свободное время проводили на беговом колесе. У вторых же был обычный распорядок дня. Обеим группам лабораторных крыс не давали лакомства, содержащие большое количество жиров.

По истечению тридцатидневного испытания, двум фокус-группам также предложили те же лакомства, что и до начала исследования. Реакция двух фокус групп разительно отличались друг от друга. Те, кто не был обременён физическими занятиями, также охотно питались жирными лакомствами. А вот крысы, которые вели активный образ жизни, реже подходили к красной кнопки.

На основе этих наблюдений американские учёные пришли к выводу, что занятие интенсивными физическими нагрузками отбивает желание употребления жирной пищи. Таким образом занятия спортом не только фактически положительно влияют на физическое состояние организма, но и вырабатывает полезную привычку - воздержание от слишком жирной еды.

Так что если вы до сих пор не пробили свои пельмени и пиво, советуем вам отложить их на полку и взять что-то более полезное. Если вы не в силах сопротивляться, то вам стоит начать заниматься спортом, чтобы тренировать свою волю и привести в порядок фигуру, которая пострадала от ваших вредных привычек.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   здоровые   интересно   исследование   тренировки   фитнес   эксперимент   
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Luc72 2 часа назад
А при чем тут пельмени и пиво? Пиво практически одни углеводы, а пельмени - очень даже сбалансированное сочетание всего, и углеводов, и белков, и жиров.
А кто собссно особо любит чисто жирную пищу то? Это сало что ли? Ну пойдет как закусь, но все время питаться... без всяких беговых колец отвращение наступит каждый день жрать. Вот сладкое да, подсаживает многих, да и от мяса мало кто в здравом уме откажется (только не говорите мне, что если каждый день что то мясное в разных видах есть, у меня отвращения наступит
, не дождетесь).
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