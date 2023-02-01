6 забытых букв русского алфавита, которые исчезли при советской власти

Тогда была спешно реализована реформа по упрощению дореволюционного правописания. Она ознаменовала переход государства к новому строю. Одним из пунктов реформы была отмена нескольких довольно рудиментных букв из старославянского алфавита, сохранявшихся в русской азбуке. Изменились также правила написания твердого знака, приставок на з и с, а также некоторых окончаний.

Реформа по упрощению орфографии для повышения уровня грамотности планировалась и ранее, но тормозилась консервативно настроенной царской знатью.

Для борьбы с газетами и книгоиздателями, которые не желали принимать новую орфорграфию, большевики в 1918 году изъяли из типографий все матрицы упраздненных зарождающейся советской властью букв.

В то же время в 1942 году было введено обязательное проставление точек над ё. В 1956 году правила смягчили. Писать ё нужно было обязательно только когда это могло привести к неправильному прочтению слова.



1. Ѣ (ять)

Примеры: звѢзда, апрѢль