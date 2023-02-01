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6 забытых букв русского алфавита, которые исчезли при советской власти

6 забытых букв русского алфавита, которые исчезли при советской власти

Автор:
01 февраля 2023 09:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: алфавит   буквы   изменение   интересно   слова   факты   фото   
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На протяжении веков русский алфавит неоднократно менялся. Последние крупные изменения произошли в 1917-1918 гг. после отречения от престола императора Николая II и перехода власти сначала к Временному правительству, а после Октябрьской революции - к Большевикам.

Тогда была спешно реализована реформа по упрощению дореволюционного правописания. Она ознаменовала переход государства к новому строю. Одним из пунктов реформы была отмена нескольких довольно рудиментных букв из старославянского алфавита, сохранявшихся в русской азбуке. Изменились также правила написания твердого знака, приставок на з и с, а также некоторых окончаний.

Реформа по упрощению орфографии для повышения уровня грамотности планировалась и ранее, но тормозилась консервативно настроенной царской знатью.

Для борьбы с газетами и книгоиздателями, которые не желали принимать новую орфорграфию, большевики в 1918 году изъяли из типографий все матрицы упраздненных зарождающейся советской властью букв.

В то же время в 1942 году было введено обязательное проставление точек над ё. В 1956 году правила смягчили. Писать ё нужно было обязательно только когда это могло привести к неправильному прочтению слова.

1. Ѣ (ять)

Примеры: звѢзда, апрѢль

×
×

Эта буква, которая изначально передавала звук, средний между И и Э, с 19 века в большинстве говоров произносилась уже неразличимо от Е, и была настоящим кошмаром всех гимназистов Российской империи. Правила ее употребления были очень сложны и имели много исключений, многое приходилось зубрить. Отсюда даже пошла ходовая у учащихся фраза "выучить на ять", т.е. "отлично, на зубок".

В высших кругах заявляли, что ять - знак отличия грамотных от неграмотных людей.

После реформы 1917-1918 годов букву Ѣ в русском языке почти везде заменила Е, а в украинском - I. По этому различию сейчас проще всего определить, где раньше стоял "ять".


2. Ѵ (ижица)

Примеры: мѵро, сѵнодъ

Хоть эта буква и была включена в алфавит, но употреблялась крайне редко. Она читалась как И, и как дань традиции использовалась в слове мѵро (освященное ароматическое масло) для отличия от слова мир и еще в паре церковных слов греческого происхождения. В раннесоветские годы буква сохранялась в названии паровозов серии Ѵ, которые делали до 1931 года.


3. I (И десятеричное)

Примеры: Iерусалимъ, спокойствiе

Эта буква читалась так же, как И, и использовалась перед гласными, кроме сложносочиненных слов и приставки ни-, а также в слове мiръ в значении "вселенная". В остальных случаях писали привычную сейчас букву И.


4. Ӭ (э с точками)

Примеры: Гӭте

Этой буквы "с умлаутом" не было в официальной азбуке, однако на рубеже 19-20 веков она по рекомендации Императорской академии наук по аналогии с буквой ё иногда употреблялась в печати для более точной фонетической передачи европейского звука Ö в личных именах и названиях городов, который присутствует во французском (eu), немецком (ö), английском (u в ряде случаев) и др. языках. После революции вместо нее всегда писали ё.


5. Ѳ (фита)

Примеры: Аѳины, миѳъ

Эта буква, взятая из греческого алфавита, читалась как Ф и использовалась в словах, заимствованных из греческого языка, в основном связанных с церковью, именами и названиями городов. К счастью, общеупотребительных слов с этой буквой было немного.


6. Ъ (ер)

Примеры: паркъ, об'явление, с'езд

В царской России ер, как тогда звали твердый знак, ставили не только перед йотированными гласными, но и в некоторых других случаях, а также в конце слова после согласных для обозначения твердости, что увеличивало объем текста в среднем на 4%.

Когда большевики после реформы изъяли все типографские марицы с ъ, в качестве разделителя пришлось использовать апостроф ' либо ". С апострофами был напечатан и первый текст советской Конституции 1924 года.

В конце 1920-х годов твердый знак был реабилитирован, однако многие по привычке продолжали использовать апостроф вплоть до распада СССР.

В 1963 году для упрощения грамматики вновь предлагалось полностью убрать твердый знак, заменив его на мягкий знак. Однако после отставки Хрущева эта тема больше не поднималась.

В украинском и белорусском языках апостроф так и остался.


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Метки: алфавит   буквы   изменение   интересно   слова   факты   фото   
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