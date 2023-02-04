Пока все живут в 2023 попрошайки Индонезии живут в 2300

Все мы знаем, что у большинства попрошаек в подземных переходах и на улицах есть крыша, а за точки порой идет настоящая война. А многие из тех, кто регулярно просят милостыню на самом деле не такие уж и бедные.
Нет, у некоторых действительно сложная судьба и тяжелая жизненная ситуация.
Но всё это меркнет на фоне технологического прогресса, которого достигли индонезийские попрошайки.
Недавно правительство этой страны решило побороть проблему армии просящих милостыню. С улиц их выгнать удалось, но оставить без "любимого" ремесла — нет. С людных переходов попрошайки переместились в смартфоны людей. Они облюбовали популярную во всём мире соцсеть Tik Tok.
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На своих аккаунтах они показывают, в каких тяжёлых условиях им приходится жить. Некоторые и вовсе идут дальше и обливают себя грязью, сидя в яме. Кажется, странным, что эта стратегия может быть успешной, но доход некоторые и правду достигает уровня месячной заработной платы среднестатистического россиянина. Для сравнения средняя зарпалата в Индонезии составляет максимум 575 долларов или 40 500 в рублях по нынешнему курсу.
Возможно, мы с вами делаем что-то не так. Либо мир совсем сошёл с ума. Одно из двух и третьего не дано.
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