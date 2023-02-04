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Пока все живут в 2023 попрошайки Индонезии живут в 2300

Пока все живут в 2023 попрошайки Индонезии живут в 2300

Автор:
04 февраля 2023 20:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индонезия   Социальные сети   бедность   борьба   интересно   нищие   попрошайки   тикток   
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Все мы знаем, что у большинства попрошаек в подземных переходах и на улицах есть крыша, а за точки порой идет настоящая война. А многие из тех, кто регулярно просят милостыню на самом деле не такие уж и бедные.

Нет, у некоторых действительно сложная судьба и тяжелая жизненная ситуация.

Но всё это меркнет на фоне технологического прогресса, которого достигли индонезийские попрошайки.

Недавно правительство этой страны решило побороть проблему армии просящих милостыню. С улиц их выгнать удалось, но оставить без "любимого" ремесла — нет. С людных переходов попрошайки переместились в смартфоны людей. Они облюбовали популярную во всём мире соцсеть Tik Tok.

На своих аккаунтах они показывают, в каких тяжёлых условиях им приходится жить. Некоторые и вовсе идут дальше и обливают себя грязью, сидя в яме. Кажется, странным, что эта стратегия может быть успешной, но доход некоторые и правду достигает уровня месячной заработной платы среднестатистического россиянина. Для сравнения средняя зарпалата в Индонезии составляет максимум 575 долларов или 40 500 в рублях по нынешнему курсу.


Возможно, мы с вами делаем что-то не так. Либо мир совсем сошёл с ума. Одно из двух и третьего не дано.

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Метки: Индонезия   Социальные сети   бедность   борьба   интересно   нищие   попрошайки   тикток   
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5  комментариев
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370
Николай Пауков 44 минуты назад
ойнах...
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590
alex72 18 минут назад
ну и в Москве то же самое - зайдешь на фермерский рынок (любой), ползают между рядами с протянутой рукой, все в золоте, или при входе на рынок, вечером разъезжаются на мерсах по домам.....
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6k
x3matic 22 минуты назад
Так Тик-Ток и есть место попрошаек в виде всяких блогеров,ютуберов и прочей шалупони.Разве он не для этого создан?
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9k
Dabus Полчаса назад
Как рассказывал знакомый моряк, в Турции у полиции ноль толерантности к попрошайкам. Они просто походя лупят их дубинами, если те не успевают убежать у них с дороги. Как он говорил, в порту обычно сразу понятно что где-то идёт полиция, потому что слышны вопли и видно как люди в лохмотьях быстро расползаются в разные стороны
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