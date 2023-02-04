Пока все живут в 2023 попрошайки Индонезии живут в 2300

На своих аккаунтах они показывают, в каких тяжёлых условиях им приходится жить. Некоторые и вовсе идут дальше и обливают себя грязью, сидя в яме. Кажется, странным, что эта стратегия может быть успешной, но доход некоторые и правду достигает уровня месячной заработной платы среднестатистического россиянина. Для сравнения средняя зарпалата в Индонезии составляет максимум 575 долларов или 40 500 в рублях по нынешнему курсу.