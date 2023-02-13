В США украинизировали Айвазовского и Репина. Армяне возмутились

Репин - русский, Куинджи - понтийский грек, Айвазовский - армянин.

Иван Айвазовский и Илья Репин родились в Российской империи, Айвазовский — в Феодосии Таврической губернии, а Репин — в Чугуеве Харьковской.

Что касается Куинджи, то он когда-то говорил про себя: «Я русский, предки мои — греки, которые при императрице Екатерине переселились с южного берега Крыма и основали город Мариуполь и 24 деревни».

Теперь на странице с картиной «Корабль в лунном свете» Ивана Айвазовского указано, что автор полотна — украинец. Аналогичные данные размещены на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Ильи Репина и это не конец.