В США украинизировали Айвазовского и Репина. Армяне возмутились

Новости культуры. Сайт нью-йоркского Метрополитен-музея изменил информацию о национальности Репина и Айвазовского — теперь они украинцы. Ранее музей изменил и описание работы «Красный закат» Архипа Куинджи, назвав его украинским художником. Ранее название картины Эдгара Дега "Русская танцовщица" было изменено на "Танцовщица в украинском платье".
Репин - русский, Куинджи - понтийский грек, Айвазовский - армянин.
Иван Айвазовский и Илья Репин родились в Российской империи, Айвазовский — в Феодосии Таврической губернии, а Репин — в Чугуеве Харьковской.
Что касается Куинджи, то он когда-то говорил про себя: «Я русский, предки мои — греки, которые при императрице Екатерине переселились с южного берега Крыма и основали город Мариуполь и 24 деревни».
Теперь на странице с картиной «Корабль в лунном свете» Ивана Айвазовского указано, что автор полотна — украинец. Аналогичные данные размещены на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Ильи Репина и это не конец.
Больше всех почему-то возмутились армяне.
"Музей Метрополитен в Нью-Йорке выдает Айвазовского за украинца. Мы считаем, что это прямое армянофобство.
Призываем наших соотечественников проживающих в США предпринять меры, чтобы музей исправил свою грубую ошибку!" .
Воззвание размещено на независимом авторском про-армянском портале SisMasis.
"Мы очень возмущены решением (@metmuseum Твиттер) признать Ивана Айвазовского украинским, а не армянским художником. Это вопиющий акт арменофобии, который стирает наше богатое культурное наследие. Мы требуем немедленного исправления и должного признания Айвазовского армянским художником".
И вроде бы смешно выглядят попытки отобрать у русских этих художников, но важен симптом: американцы в отличии от древних укров отлично понимают, что вышиванка с галушками - не культура, и на фольклорном фундаменте нацию сегодня выстроить не получится, - пишет ТГ-канал "Русский стиль", - "они пытаются атаковать нашу основу - высокую русскую культуру. хотят украсть ее фрагмент и на этом выстроить подобие украинской культуры. И это очень серьезно".
А вот интересно, как они армянина Айвазовского называть станут - Ойвазивськым? С них станется, кличут же они Азовское море Озивскым. На полном серьезе.
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