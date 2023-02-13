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В США украинизировали Айвазовского и Репина. Армяне возмутились

В США украинизировали Айвазовского и Репина. Армяне возмутились

Автор:
13 февраля 2023 22:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Айвазовский   Куинджи   Метрополитен-музей   США   Украина   живописцы   репин   
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Новости культуры. Сайт нью-йоркского Метрополитен-музея изменил информацию о национальности Репина и Айвазовского — теперь они украинцы. Ранее музей изменил и описание работы «Красный закат» Архипа Куинджи, назвав его украинским художником. Ранее название картины Эдгара Дега "Русская танцовщица" было изменено на "Танцовщица в украинском платье".

Репин - русский, Куинджи - понтийский грек, Айвазовский - армянин.

Иван Айвазовский и Илья Репин родились в Российской империи, Айвазовский — в Феодосии Таврической губернии, а Репин — в Чугуеве Харьковской.

Что касается Куинджи, то он когда-то говорил про себя: «Я русский, предки мои — греки, которые при императрице Екатерине переселились с южного берега Крыма и основали город Мариуполь и 24 деревни».

Теперь на странице с картиной «Корабль в лунном свете» Ивана Айвазовского указано, что автор полотна — украинец. Аналогичные данные размещены на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Ильи Репина и это не конец.

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Больше всех почему-то возмутились армяне.

"Музей Метрополитен в Нью-Йорке выдает Айвазовского за украинца. Мы считаем, что это прямое армянофобство.

Призываем наших соотечественников проживающих в США предпринять меры, чтобы музей исправил свою грубую ошибку!" .

Воззвание размещено на независимом авторском про-армянском портале SisMasis.

"Мы очень возмущены решением (@metmuseum Твиттер) признать Ивана Айвазовского украинским, а не армянским художником. Это вопиющий акт арменофобии, который стирает наше богатое культурное наследие. Мы требуем немедленного исправления и должного признания Айвазовского армянским художником".


И вроде бы смешно выглядят попытки отобрать у русских этих художников, но важен симптом: американцы в отличии от древних укров отлично понимают, что вышиванка с галушками - не культура, и на фольклорном фундаменте нацию сегодня выстроить не получится, - пишет ТГ-канал "Русский стиль", - "они пытаются атаковать нашу основу - высокую русскую культуру. хотят украсть ее фрагмент и на этом выстроить подобие украинской культуры. И это очень серьезно".

А вот интересно, как они армянина Айвазовского называть станут - Ойвазивськым? С них станется, кличут же они Азовское море Озивскым. На полном серьезе.

Источник:

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Метки: Айвазовский   Куинджи   Метрополитен-музей   США   Украина   живописцы   репин   
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8  комментариев
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18k
Дмитрий Полчаса назад
В ответку можно Айзека Азимова объявить знаменитым русским писателем-фантастом (он родился в Смоленской губернии) и понаблюдать за реакцией забугорных "искусствоведов".
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30k
Ashabad 6 минут назад
А вот интересно, а слабо американцам Сикорского обозвать украинцем... ))))
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15k
K7OO 20 минут назад
Господи, какой Репин, какой Айвазовский? Эти дегенераты папу с мамой переделали в родителей №1 и №2, чего уж там про остальное говорить?
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−12
Vardan Kirakosyan 41 минуту назад
нестчастный алкаш из 50 милион алкашов, ...
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2k
Fiverknot 50 минут назад
Теперь понятно происхождение мочи в голове женушки Шария.
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64k
doker Час назад
Когда выставили картину, то многие заглядывали за полотно - не стоит ли свеча позади. Хороший художник!
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32k
Юр21 Час назад
А не покую ли нам их дурость?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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