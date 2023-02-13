"И даже ноготочки": эпатажные фото сына Владимира Соловьёва взбудоражили соцсети

Телеведущий Владимир Соловьёв - многодетный отец. Впрочем, не все его дети живут с отцом, да и по стопам папы пойти захотели не все. В Рунете всплыли архивные фото Дани Соловьёва, которые вызвали ряд вопросов у интернет-пользователей.
У телеведущего Владимира Соловьёва восемь детей от трёх браков. Даниил Соловьёв - старший сын Владимира от третьей жены Эльги Сэпп. Симпатичный юноша 2001 года рождения, как утверждают СМИ, сейчас живёт в Лондоне. Собственно, там же в своё время учился и другой сын Соловьёва, Александр. Став режиссёром, он вернулся на родину, и сейчас занимается съемкой рекламных роликов.
Впрочем, особый интерес у интернет-сообществ вызвал Даниил, а его образ, в котором парень предстал для рекламы бренда стилиста Влада Лисовца. На постерах CONTORA lisovets 2021 года парень позирует в тёмном костюме. Его образ дополнен стильными аксессуарами: очками, кольцами. Ногти отпрыска знаменитого телеведущего покрыты темным лаком.
Интернет-пользователи заметили, что внешний облик Даниила явно идёт в противовес с убеждениями знаменитого отца. Сам телеведущий неоднократно высказывался против представителей ЛГБТ.
Однако некоторые фото сына служат отличной иллюстрацией поговорки про яблоко и яблоню.
Известно, что Даниил окончил Ломоносовскую гимназию. О дальнейшей его учебе в вузе ничего не известно. В СМИ сообщают, что грызть науки отпрыск телеведущего не стал, предпочтя проводить время на тусовках, а потом занялся модельным бизнесом. Сейчас у него подписан контракт с агентством в Лондоне. Служил ли в армии Даниил, не ясно. Хотя, наверное, ему нельзя - у него ноготочки.
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Сказали красить ногти - будет красить, или контракту конец.
Так он получается контрактник!
Он заключил договор с рекламным и модельным агентствами. Он не может влиять на образ который ему предлагают. По сути, он просто травести, которого наряжают и гримируют под роль.
Вы сами видели как его йябли или он кому отсасывал, чтоб реально считаться гомосеком? Нет, так и хера ли подобное заявлять?
Иначе и актеров из "в джазе только девушки" можно обвинить в гомосексуализме и вообще запретить это кино за его пропоганду. Ведь там тоже мужики в баб переодеваются.
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые... Итак по плодам их узнаете их.
гнобил в передачах Запад и пару вилл в Италии прикупил.
слёзы лил фуцан ,за что конфисковали ,за что???
Кто там у нам супер-мега-патриот?
Это беспринципная деляга, мгновенно переобувающаяся в воздухе.
Иногда непонятно - это Российское ТВ, уж больно много евреев и вопросов Израиля.
"Став режиссёром, он вернулся на родину,"
Т.е. послал этот "Лондонград" на три буквы.