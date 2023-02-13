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"И даже ноготочки": эпатажные фото сына Владимира Соловьёва взбудоражили соцсети

"И даже ноготочки": эпатажные фото сына Владимира Соловьёва взбудоражили соцсети

Автор:
13 февраля 2023 12:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Соловьев   Лисовец   модель   рекламный постер   сын Соловьева   фото   шоу бизнес   
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Телеведущий Владимир Соловьёв - многодетный отец. Впрочем, не все его дети живут с отцом, да и по стопам папы пойти захотели не все. В Рунете всплыли архивные фото Дани Соловьёва, которые вызвали ряд вопросов у интернет-пользователей.

У телеведущего Владимира Соловьёва восемь детей от трёх браков. Даниил Соловьёв - старший сын Владимира от третьей жены Эльги Сэпп. Симпатичный юноша 2001 года рождения, как утверждают СМИ, сейчас живёт в Лондоне. Собственно, там же в своё время учился и другой сын Соловьёва, Александр. Став режиссёром, он вернулся на родину, и сейчас занимается съемкой рекламных роликов.


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Впрочем, особый интерес у интернет-сообществ вызвал Даниил, а его образ, в котором парень предстал для рекламы бренда стилиста Влада Лисовца. На постерах CONTORA lisovets 2021 года парень позирует в тёмном костюме. Его образ дополнен стильными аксессуарами: очками, кольцами. Ногти отпрыска знаменитого телеведущего покрыты темным лаком.


Интернет-пользователи заметили, что внешний облик Даниила явно идёт в противовес с убеждениями знаменитого отца. Сам телеведущий неоднократно высказывался против представителей ЛГБТ.


Однако некоторые фото сына служат отличной иллюстрацией поговорки про яблоко и яблоню.



Известно, что Даниил окончил Ломоносовскую гимназию. О дальнейшей его учебе в вузе ничего не известно. В СМИ сообщают, что грызть науки отпрыск телеведущего не стал, предпочтя проводить время на тусовках, а потом занялся модельным бизнесом. Сейчас у него подписан контракт с агентством в Лондоне. Служил ли в армии Даниил, не ясно. Хотя, наверное, ему нельзя - у него ноготочки.

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Метки: Владимир Соловьев   Лисовец   модель   рекламный постер   сын Соловьева   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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28k
Макарыч 50 минут назад
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9k
Dabus 2 минуты назад
Слушайте, он работает на западе - моделью. Это значит что у него контракт, а в модельных контрактах всегда прописано что модель не может изменять образов которые им дают.
Сказали красить ногти - будет красить, или контракту конец.
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15k
Альф 57 4 минуты назад
Сам соловейчик уже давно в Тоскано приобрел замок и бед не знает, а тут [мат] сыночка. Жаль нет возможности при личной встрече сердце вырвать этой иуде - мразь такая что хоть в ад не страшно если лично кастрировать,. Жаль.
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79
Аврашалом Маркович 12 минут назад
"Сейчас у него подписан контракт с агентством в Лондоне"
Так он получается контрактник!
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3k
kleyman 12 минут назад
Логика, по которой парня считают передастом, только потому что он выглядит как-то странно, не далеко ушла, от логики "соловьиного помёта".
Он заключил договор с рекламным и модельным агентствами. Он не может влиять на образ который ему предлагают. По сути, он просто травести, которого наряжают и гримируют под роль.
Вы сами видели как его йябли или он кому отсасывал, чтоб реально считаться гомосеком? Нет, так и хера ли подобное заявлять?
Иначе и актеров из "в джазе только девушки" можно обвинить в гомосексуализме и вообще запретить это кино за его пропоганду. Ведь там тоже мужики в баб переодеваются.
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14k
hunter 13 минут назад
вы не понимаете,ЭТО ДРУГОЕ!
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2k
Lexx 14 минут назад
Шапиро он. И постоянно трындит о своём еврействе. Нашёл чем гордится. Взять, и с ноги уепать по физиономии.
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6k
Дмитрий 14 минут назад
Я вот думаю: восемь детей. Старший сын от х..й его знает какого брака. Здоровый лось(в смысле возраста). Живёт, я так тоже понимаю, х...й знает сколько без папы. И теперь вот новость про "ноготочки". Похоже на наброс овна на вентилятор. При всей моём равнодушии к Соловьеву не по-....й ли, чем там занимается отпрыск от какого то там брака. К огромному сожалению, даже наверное не сотни, а тысячи примеров, когда у вполне себе уважаемых обществом родителей выросло, скажу мягко, непонятно что(хотя даже очень и понятно что). Наркоманы, самоубийцы, преступники. Всех и не перечесть. И что теперь? Всех клеймить? Так что наброс явный и, как говорится, очевидный.
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Как на папашу своего похож!
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13k
Социум 42 минуты назад
Свое го.но не пахнет...
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6k
hhwost 52 минуты назад
От Матфея 7:15-20
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые... Итак по плодам их узнаете их.
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17k
Алексей 52 минуты назад
Пид@ры они все, включая папашку ублюдк@
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25k
ПаганецЪ 55 минут назад
(С)...юноша 2001 года рождения, как утверждают СМИ, сейчас живёт в Лондоне. Собственно, там же в своё время учился и другой сын Соловьёва, Александр... (/С)

Кто там у нам супер-мега-патриот?
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2k
Оксид Бетона Час назад
3, 2, 1 !
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