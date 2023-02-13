"И даже ноготочки": эпатажные фото сына Владимира Соловьёва взбудоражили соцсети





Известно, что Даниил окончил Ломоносовскую гимназию. О дальнейшей его учебе в вузе ничего не известно. В СМИ сообщают, что грызть науки отпрыск телеведущего не стал, предпочтя проводить время на тусовках, а потом занялся модельным бизнесом. Сейчас у него подписан контракт с агентством в Лондоне. Служил ли в армии Даниил, не ясно. Хотя, наверное, ему нельзя - у него ноготочки.