Между тем, анорексия – это не просто отказ от еды, который в любое время можно прервать. Медики говорят скорее о психическом расстройстве, связанном с искаженным представлением образа собственного тела. Больные анорексией продолжают видеть себя толстыми, даже когда исхудали до прозрачности. В связи с этим они сознательно отказываются от еды или ограничивают свой рацион, максимально исключая из него необходимые компоненты. Чтобы отвлечься от голода, анорексики могут курить, принимать запрещенные препараты или вызывать рвоту после каждого приема пищи.