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"Живи быстро - умри молодым": в Татарстане от анорексии скончалась модель

"Живи быстро - умри молодым": в Татарстане от анорексии скончалась модель (16 фото)

Автор:
01 июня 2021 13:34
Метки: анорексия   болезнь   здоровые   модель   смерть   фото   шоу бизнес   
11321
16
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24-летняя жительницы Набережных Челнов так хотела быть худой, что однажды просто перестала есть.

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Метки: анорексия   болезнь   здоровые   модель   смерть   фото   шоу бизнес   
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15k
Денис 2 часа назад
спасибо, поблевал.

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3k
Севастьян Минуту назад
Больной человек был,что тут поделаешь. Мужики не собаки,на кости не бросаются.
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753
Александр 2 минуты назад
Ну размножаться ей всё ровно не светило так что переживать особо не за что.
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1k
investas 7 минут назад
и что? где плакать то?
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12k
butata 7 минут назад
Я конечно люблю худеньких, но это 3.14здец
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−15
Лучший Друг 9 минут назад
Да там один губальник пару кг весит...
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3k
Сергей 10 минут назад
Бабы ! Запомните !!! Ваши кости на уй никому не нужны !!!
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6k
DenOFF 13 минут назад
У меня есть знакомый, который всю свою жизнь очень хотел потолстеть, что он только не делал, даже дрожжи жрал, вот только результата не было. Теперь прошло уже много лет, он смерился, перестал пытаться. Говорит, что есть и свои плюсы, жри что хочешь и когда хочешь. И такое бывает, нам ведь, людям, вечно не угодишь, кто худеет, кто толстеет и всё не так да не эдак.
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−18
affeus 13 минут назад
какие ути- пи/здюти ...
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1k
Moon24 18 минут назад
Накачанные губы на скелете ? Это мерзко . Не прошла естественный отбор
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415
Карл Такойто 22 минуты назад
Это уже единичные случаи,тёлочки уже давно осознали что мужчинам нравятся стройные и подтянутые,а не просто худые. Поэтому большинство качает попы и иные части тела в спортзале,а не просто сидит на диетах как это было раньше в массовом порядке))
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5k
Дельфин Красивый 23 минуты назад
мерзость какая! естественный отбор
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14k
KOSTELLO 24 минуты назад
Видимо подавилась силиконовыми губищщами
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27k
Игорь Полчаса назад
-1 силиконовые лепёхи на ножках. Ну и что в целом потеряло человечество!?
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449
Lii Wai 38 минут назад
Кто-то всерьез может считать это скелетоподобное состояние красивым? Я на фото вижу больного заморыша.
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5k
Эх, Вася, Вася 44 минуты назад
Анорексия это все-таки психическое заболевание. Потом оно усугубляется недостатком питательных веществ для мозга.
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10k
SpoiltNail 47 минут назад
главная проблема соцсетей:
каким ипанутым человек бы ни был, всегда найдутся те, кто будут поддерживать в его ипанутости.
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480
Игорь Меншиков 51 минуту назад
Зато губы не забыла накачать
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8k
Шурум-бурум Час назад
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8k
Vacony Час назад
в 43 годах в концлагерях таким мучали насильно людей ... теперь 21 век - люди сами убивают себя...
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424
Дмитрий Hairy. 16 минут назад
А я что-то про это говорил? Нет, я о другом. В статье пишется, что люди болеющие анорексией - в основном люди, у которых в голове проблемы. Тут как бы случай обратной стороны медали.
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424
Дмитрий solovei7 16 минут назад
Послевоенный голод, давай без занудства и дотошности?)
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Анорексия головного мозга.
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