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24-летняя жительницы Набережных Челнов так хотела быть худой, что однажды просто перестала есть.
Девушка работала в модельном бизнесе и постоянно сидела на диетах. Похудение однажды стало навязчивой идеей для Ксении, которая старалась как можно меньше есть, чтобы выглядеть еще более стройной.
В какой-то момент в организме девушки начались необратимые изменения. Измученный постоянным голодом он уже не воспринимал нормальную пищу. Ксения несколько лет пыталась лечиться от последствий анорексии, однако это коварное заболевание зашло слишком далеко, и 27 мая челнинка скончалась от проблем с сердечной деятельностью.
Ксения активно вела странички в соцсетях, в которых делилась с подписчиками своими фото из путешествий и обычной жизни. Там же некогда она хвалилась успехами в похудении. На одном из фото в Инстаграм девушка запечатлела свой вес, который составлял тогда 37,5 кг.
Между тем, анорексия – это не просто отказ от еды, который в любое время можно прервать. Медики говорят скорее о психическом расстройстве, связанном с искаженным представлением образа собственного тела. Больные анорексией продолжают видеть себя толстыми, даже когда исхудали до прозрачности. В связи с этим они сознательно отказываются от еды или ограничивают свой рацион, максимально исключая из него необходимые компоненты. Чтобы отвлечься от голода, анорексики могут курить, принимать запрещенные препараты или вызывать рвоту после каждого приема пищи.
Такие нарушения пищевого поведения в запущенном состоянии практически невозможно вылечить. Однако даже если это удается, медики не всегда могут восстановить организм страдающих анорексией. Что и произошло с Ксенией.
Пользователи в соцсетях задаются вопросом: неужели оно того стоило?
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каким ипанутым человек бы ни был, всегда найдутся те, кто будут поддерживать в его ипанутости.
Только не говорите это никому, а то на меня начнётся охота авторов сотен диет и рецептов похудения.
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