Звездонос: его нос с щупальцами — просто нечто!

Он не ловит звезд с неба, но носит одну при себе. Он слеп к треволнениям этого мира, но чувствует каждое из них. Он подземный житель, но освоил водную стихию. Он — звездонос!
От маленького крота размером в 10 сантиметров не ждешь стольких талантов, но звездонос — совсем не простой крот. Звезда во лбу у него, конечно, не горит, зато весьма эффектно отсвечивает нежной кожей прямо на носу. 22 отростка на кончике мордахи торчат, словно пальцы очень коротких ручек, и по факту выполняют такую же работу — ощупывают всё вокруг.
Крот — он и в Северной Америке крот. Наш герой практически слеп, а потому ориентирование на местности пришлось делегировать. К перемещениям на ощупь звездонос приспособился основательно. Отростки не просто очень чувствительны — на них сидит 25 тысяч органов Эймера — микроскопических подушечек с нервными окончаниями. С такой сенсорной установкой зверек запросто может работать сейсмографом — от него не ускользнет ни одно колебание.
А в мозге у звездоноса за осязание отвечает сразу три области, они занимают половину площади коры. Так что крот фактически видит носом. И это не голословное утверждение: ученые тестировали таланты зверька и выяснили, что ощупывания двумя отростками такие же быстрые и синхронные, как саккада — микродвижения глаз. С таким чутьем животина стала самым быстрым кротом на Диком Западе и в мире. Чтобы определить съедобную вкуснятину перед собой, звездоносу нужно всего 227 миллисекунд. Моргание всего в два раза быстрее.
Уже на этом факте можно было остановиться и быть во всём остальном обычным кротом, но звездонос не из такого теста. В качестве жилплощади он выбрал болота и влажные низины, его норы вьются прямо в иле и под болотными кочками. Но самое интересное, что тоннели всегда ведут к воде, где близорукий зверек вполне уверенно себя чувствует. К классическому обеду из подземной живности, вроде червей и личинок, прибавляются рыбы, моллюски и лягушки. Как же крот ищет их, если он почти слепой? Вы не поверите: по запаху!
Звездонос — единственное млекопитающее, способное ощущать запахи под водой. У остальных животных с этим проблемы по объективным причинам: вдыхать воду и не захлебнуться — невозможно. Как же с этой задачей справляется звёздный крот? Опять же, с помощью носа!
Между отростками образуется шар из воздуха — зверёк выдувает по 8-12 крохотных пузырьков в секунду. Примерно с такой же скоростью звери обнюхивают предметы в воздушной среде. Эти пузырьки ловят молекулы запаха из воды. Затем крот вдыхает пузырьки и ощущает пахучие вещества так же, как если бы он был на суше!
За добычей звездонос гоняется днем и ночью, летом и зимой, уничтожая живность опережающими темпами. В спячку крот не впадает, поэтому на голодные и холодные времена он делает запасы. В хвосте. Когда другие кроты имеют крохотный отросточек, у нашего героя он длиной почти с него самого. Так что места для жировых отложений на черный день предостаточно.
При такой уйме особенностей только романтика осталась заурядной. Подземные страсти для нас во многом еще тайна, но известно, что о детенышах кроты задумываются в весьма юном возрасте. Спустя десять месяцев после рождения они сами готовы обзавестись семьей.
Правда, ненадолго. Мелкие, голые, ещё более слепые, чем родители, детеныши находятся на довольствии всего месяц, а затем уползают в воображаемый закат, чтобы стать самыми «зрячими» кротами!
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