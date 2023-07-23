Звездонос: его нос с щупальцами — просто нечто!

Уже на этом факте можно было остановиться и быть во всём остальном обычным кротом, но звездонос не из такого теста. В качестве жилплощади он выбрал болота и влажные низины, его норы вьются прямо в иле и под болотными кочками. Но самое интересное, что тоннели всегда ведут к воде, где близорукий зверек вполне уверенно себя чувствует. К классическому обеду из подземной живности, вроде червей и личинок, прибавляются рыбы, моллюски и лягушки. Как же крот ищет их, если он почти слепой? Вы не поверите: по запаху!