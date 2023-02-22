17 любопытных открытий, сделанных ради ответа на вопрос: «Что будет, если…?»

Мир — огромное и сложное место с нескончаемым множеством тайн, ожидающих своего раскрытия. Для тех, кто ищет знаний и понимания, путь открытий бесконечен. Некоторые подходят к этому с научной точки зрения, проводя эксперименты и анализируя данные, а другие просто натыкаются на новые открытия в ходе своей повседневной жизни.