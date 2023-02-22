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17 любопытных открытий, сделанных ради ответа на вопрос: «Что будет, если…?»

17 любопытных открытий, сделанных ради ответа на вопрос: «Что будет, если…?»

Автор:
22 февраля 2023 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Что будет если   животные   забавно   люди   удивительно   фото   эксперимент   
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Мир — огромное и сложное место с нескончаемым множеством тайн, ожидающих своего раскрытия. Для тех, кто ищет знаний и понимания, путь открытий бесконечен. Некоторые подходят к этому с научной точки зрения, проводя эксперименты и анализируя данные, а другие просто натыкаются на новые открытия в ходе своей повседневной жизни.

Независимо от метода, волнение от открытия чего-то нового в мире одинаково. Так что давайте оглядимся вокруг и понаблюдаем. Кто знает, какие скрытые секреты вы можете раскрыть? 

 

Что будет если разогреть кружку с металлическим покрытием в микроволновой печи

×
×

 

«Выгоревшие на солнце перчатки, которые лежали на приборной панели ещё с прошлой зимы»

 

«Вот что происходит, когда я ем бананы»

 

Тыква случайно попала в коробку на чердаке и пролежала там год

 


 

Что будет, если вы решите воспользоваться приложением для обмена глаз с кошкой

 

Что произойдёт, если постирать свитер, не прочитав инструкцию

 

«Я оставил свой сабо под дождем, и он пророс»

 


 

Вот что происходит, когда едешь по трассе на полной скорости со спущенным колесом

 

Что можно найти, заглянув в красный болгарский перец

 

Вы когда-нибудь задумывались, что может случиться, если в вашу машину вломится медведь? 

 

Теперь вы знаете, что если очищенные помидоры положить в морозильную камеру, на них образуется иней

 


 

«Моя старая рикотта, которую я забыл в холодильнике, стала ярко-фиолетовой»

 

То, как недоспелый апельсин выглядит изнутри

 

Что происходит, когда вы не расчищаете копыта своей лошади

 

Вот что бывает, когда сажаешь морковь слишком близко друг к другу

 

Что будет, если оставить банан в контейнере на 5 лет


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Метки: Что будет если   животные   забавно   люди   удивительно   фото   эксперимент   
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18  комментариев
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20k
Corvus Corax 3 часа назад
Где, собственно, заявленные открытия???
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41k
turyst 2 часа назад
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43k
Aleksandr 2 часа назад
Тапок достали из воды, на него налипла ряска.
Где тут что проросло?
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
ОХРЕНЕТЬ какие "открытия"...
Минус за дебильность названия.
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8k
Copycat 3 часа назад
у морковок оргия)
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21k
ЦСКА 3 часа назад
"Что происходит, когда вы не расчищаете копыта своей лошади"
Как расчищают копыта лошадям?
Кто расчищает копыта, например зебрам в дикой природе, если у них с копытами такой херни не происходит?
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31k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
бред
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1k
Andrey 3 часа назад
Комментарий к фото
усыпить хозяина!
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1k
Andrey 3 часа назад
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повезло что жив остался
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25k
Егор 3 часа назад
Ясно. А в контейнер для банана зачем насрали?
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