17 любопытных открытий, сделанных ради ответа на вопрос: «Что будет, если…?»

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Мир — огромное и сложное место с нескончаемым множеством тайн, ожидающих своего раскрытия. Для тех, кто ищет знаний и понимания, путь открытий бесконечен. Некоторые подходят к этому с научной точки зрения, проводя эксперименты и анализируя данные, а другие просто натыкаются на новые открытия в ходе своей повседневной жизни.
Независимо от метода, волнение от открытия чего-то нового в мире одинаково. Так что давайте оглядимся вокруг и понаблюдаем. Кто знает, какие скрытые секреты вы можете раскрыть?
Что будет если разогреть кружку с металлическим покрытием в микроволновой печи
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«Выгоревшие на солнце перчатки, которые лежали на приборной панели ещё с прошлой зимы»
«Вот что происходит, когда я ем бананы»
Тыква случайно попала в коробку на чердаке и пролежала там год
Что будет, если вы решите воспользоваться приложением для обмена глаз с кошкой
Что произойдёт, если постирать свитер, не прочитав инструкцию
«Я оставил свой сабо под дождем, и он пророс»
Вот что происходит, когда едешь по трассе на полной скорости со спущенным колесом
Что можно найти, заглянув в красный болгарский перец
Вы когда-нибудь задумывались, что может случиться, если в вашу машину вломится медведь?
Теперь вы знаете, что если очищенные помидоры положить в морозильную камеру, на них образуется иней
«Моя старая рикотта, которую я забыл в холодильнике, стала ярко-фиолетовой»
То, как недоспелый апельсин выглядит изнутри
Что происходит, когда вы не расчищаете копыта своей лошади
Вот что бывает, когда сажаешь морковь слишком близко друг к другу
Что будет, если оставить банан в контейнере на 5 лет
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Где тут что проросло?
Минус за дебильность названия.
Как расчищают копыта лошадям?
Кто расчищает копыта, например зебрам в дикой природе, если у них с копытами такой херни не происходит?
Зачем? Пох.изм.
Вот, один из примеров.
А так, в инете посмотрите, не единичный случай.