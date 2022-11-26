Люди пытались сделать селфи, но внезапно произошло что-то незапланированное

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Когда люди делают селфи, желая запечатлеть себя в моменте, они не всегда готовы к тому, что этот момент может резко измениться.
В кадр может ворваться кто-то неожиданный, а если это попытка сфотографироваться с животным, то держать всё под контролем точно не получится. Мы собрали для вас примеры подобных ситуаций.
Кусь
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Моя сестра сделала селфи как раз в тот момент, когда я брызгал на неё водой
Надеемся, что все спасены
Горное селфи
Шмель врывается в кадр!
Новозеландский горный попугай Кеа
Опасное селфи
Селфи с верблюдом
Это Аладдин. Он король ранчо рядом, и это моя вчерашняя попытка сделать с ним селфи. Ему явно было не очень весело.
Попугай не оценил фото
Несколько лет назад я делал селфи и запечатлел падающую звезду
Осёл укусил моего брата за задницу в тот момент, когда мы пытались сделать с ним селфи
Когда чихнул во время селфи
Когда корова не любит фотографироваться
Попытки сделать селфи с собакой
Собачий язык — то, что нужно в кадре
Селфи с ротвейлером
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