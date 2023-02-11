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15 фото, которые очень хорошо передают характер Ирландии

15 фото, которые очень хорошо передают характер Ирландии

Автор:
11 февраля 2023 08:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   в мире   интересно   ирландия   люди   фото   
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Как сами ирландцы видят жизнь на своем Изумрудном острове и почему он так называется.

Любовь к зеленому цвету у ирландцев, видимо, в крови, ведь на острове зеленый повсюду: воды Атлантики, зеленые луга и болота, зеленый клевер-трилистник, который давно стал символом страны, День Святого Патрика, когда все наряжаются в зеленые костюмы. Даже из космоса Ирландия практически полностью зеленая, так что не зря остров называют Изумрудным. Тем не менее о том, какая именно Ирландия, могут рассказать только сами ирландцы. Лучший способ познакомиться с ними — отправиться в путешествие по Изумрудному острову и посетить эту страну. Но перед этим все же стоит понаблюдать за ирландцами в соцсетях и посмотреть, над какими стереотипами и проблемами они сами смеются. Ну и конечно, вдохновиться их любовью к своей стране, к прошлому и к уникальной природе.


3D-карта Изумрудного острова, сделанная ирландским графическим художником

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Субботнее утро в пабе Ирландии

Кстати, о странностях: костюмы к Хэллоуину в Ирландии тоже очень странные

Ящик для дров и угля, который есть почти в каждом доме

На улице Дублина в День святого Патрика

Ирландия — идеальная страна для велопутешествия: ниже маршрут 2600 км по побережью

Живописное ущелье Данлоу, где дорога проходит прямо по старинному мосту, Национальный парк Килларни

Очередь на просмотр недорогой квартиры в Дублине

Вопросы доступного жилья в Ирландии стоят очень остро.

На парковке супермаркета

Ирландцы любят шутить об аэропорте Дублина и очень медленном обслуживании: Терракотовая армия превратилась в замерших пассажиров

В Ирландии мало лесов, но очень много болот, поэтому веками дома отапливали торфом и дерном

Сейчас такое топливо также популярно у жителей частных домов.

Фонарные столбы в Дублине, которые держатся за руки

Молодая ирландка в 1950-х годах, а сегодня чья-то бабушка

Девушка выглядит довольно круто, согласитесь?

Ирландцы придумали лучшее назначение для кармана джинсового комбинезона

Лес Ирландии у берегов Атлантики и сельская Ирландия

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Метки: Жизнь   в мире   интересно   ирландия   люди   фото   
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1  комментарий
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Владимир 2 часа назад
>> В Ирландии мало лесов, но очень много болот, поэтому веками дома отапливали торфом и дерном

Указывают обратное )
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