15 фото, которые очень хорошо передают характер Ирландии

Как сами ирландцы видят жизнь на своем Изумрудном острове и почему он так называется.
Любовь к зеленому цвету у ирландцев, видимо, в крови, ведь на острове зеленый повсюду: воды Атлантики, зеленые луга и болота, зеленый клевер-трилистник, который давно стал символом страны, День Святого Патрика, когда все наряжаются в зеленые костюмы. Даже из космоса Ирландия практически полностью зеленая, так что не зря остров называют Изумрудным. Тем не менее о том, какая именно Ирландия, могут рассказать только сами ирландцы. Лучший способ познакомиться с ними — отправиться в путешествие по Изумрудному острову и посетить эту страну. Но перед этим все же стоит понаблюдать за ирландцами в соцсетях и посмотреть, над какими стереотипами и проблемами они сами смеются. Ну и конечно, вдохновиться их любовью к своей стране, к прошлому и к уникальной природе.
3D-карта Изумрудного острова, сделанная ирландским графическим художником
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