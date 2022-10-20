Смерть во спасение?

Эта история – типичный пример модных в наши дни помогаторов. Которым не мешает сначала узнать, а нуждается ли «жертва» в спасении.
Синтия Энн Паркер была белой американкой. Ей довелось жить в те времена, когда коренное население все еще представляло силу и угрозу для бледнолицых.
Несколько поколений ее семьи жило в приграничных районах. Дед Синтии был известным разведчиком и хорошо понимал сложности общения с индейцами. Они зачастую действовали обособленными группами, не связанными друг с другом. И однажды нападение команчей на форт Паркер закончилось трагедией.
Поселение в мгновение окружили вооруженные воины. Нескольким жителям удалось убежать, поскольку мужчины отвлекли внимание группы на себя. В результате их все равно убили. Пожилого деда Синтии пытали на глазах семьи, а потом сняли скальп.
Взятых в плен белых индейцы частично освободили за выкуп. Что ждало девочку? В общем-то, ее участь оказалась счастливой. Ее удочерила семейная пара и вырастила как свою дочь, как настоящую индейскую девушку. Когда Синтия выросла, то вышла замуж за вождя из другого рода. По любви, никакого принуждения и воздействия.
У Наруа («Найденная» на языке команчей) с мужем родились дети – дочь и двое сыновей. Один из них впоследствии стал вождем, как и отец. Но тот факт, что он родился в смешанном браке, узнал уже будучи взрослым. И при трагических обстоятельствах.
Родственники, выжившие во время резни в форте, продолжили искать Синтию. Ибо бросать своих в плену было не в традиции местных.
В общем-то, от идеи следовало отказаться. Поскольку брата Синтии Джона нашли и выкупили через 6 лет после похищения. Но парень привык к приемным родителям, поэтому сбежал обратно в племя. Он вырос настоящим индейцем и прожил счастливую жизнь: женился на индейской девушке, которая выхаживала его, умиравшего от оспы. Во время войны Паркер воевал на стороне конфедератов. И умер в весьма преклонном возрасте 85 лет на собственном ранчо. Но, так или иначе, вся жизнь его была связана с племенем.
Но родственники упорно шли к своей цели и решили спасти Синтию. Они организовали группу, напали на отряд, который возглавлял муж женщины, и всех перебили. Саму Синтию с маленькой дочкой забрали с собой. Она потеряла мужа и всех, кого любила и знала, с кем провела рядом годы.
Сыновей с ними не было, но для них стала шоком и потеря матери, с которой их навсегда разлучили, и тот факт, что они не чистокровные индейцы, а родились в смешанном браке.
Женщина очень страдала, оплакивая племя и свою жизнь в нем. Дочь Синтии заболела пневмонией, ее не удалось спасти. Убитая горем мать просто потеряла смысл жизни. Она перестала есть и умерла от голода.
Так вышло, что Наруа и ее дети похоронены рядом. Пристанище рядом с близкими не нашел только ее муж. Они воссоединились хотя бы после смерти. И судьба этой женщины наглядно доказывает, что иногда бывают ситуации, когда не поздно, а просто уже не надо. И лучше оставить все как есть во избежание еще больших горестей, бед и потерь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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