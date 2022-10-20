Смерть во спасение?

Синтия Энн Паркер была белой американкой. Ей довелось жить в те времена, когда коренное население все еще представляло силу и угрозу для бледнолицых.

Несколько поколений ее семьи жило в приграничных районах. Дед Синтии был известным разведчиком и хорошо понимал сложности общения с индейцами. Они зачастую действовали обособленными группами, не связанными друг с другом. И однажды нападение команчей на форт Паркер закончилось трагедией.

Поселение в мгновение окружили вооруженные воины. Нескольким жителям удалось убежать, поскольку мужчины отвлекли внимание группы на себя. В результате их все равно убили. Пожилого деда Синтии пытали на глазах семьи, а потом сняли скальп.

Взятых в плен белых индейцы частично освободили за выкуп. Что ждало девочку? В общем-то, ее участь оказалась счастливой. Ее удочерила семейная пара и вырастила как свою дочь, как настоящую индейскую девушку. Когда Синтия выросла, то вышла замуж за вождя из другого рода. По любви, никакого принуждения и воздействия.