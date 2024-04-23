Британия решила вернуть потомкам аборигенов похищенные мореплавателем Джеймсом Куком копья

Коренные жители Австралии наконец добились возвращения деревянных копий, которые были захвачены в качестве трофеев отрядом известного мореплавателя и первооткрывателя Джеймса Кука более 250 лет назад.

Потомки аборигенов из клана Гвегала, проживавшие на территории современного Сиднея, боролись за возращение артефактов долгие годы. Британские чиновники согласились на возвращение копий спустя семь после первого запроса на репатриацию украденных артефактов.