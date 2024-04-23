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Британия решила вернуть потомкам аборигенов похищенные мореплавателем Джеймсом Куком копья

Британия решила вернуть потомкам аборигенов похищенные мореплавателем Джеймсом Куком копья

Автор:
23 апреля 2024 18:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   Британия   аборигены   артефакты   колония   копья   музей   
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Аборигены добивались возвращения уникального оружия более 7 лет.

Коренные жители Австралии наконец добились возвращения деревянных копий, которые были захвачены в качестве трофеев отрядом известного мореплавателя и первооткрывателя Джеймса Кука более 250 лет назад.


Потомки аборигенов из клана Гвегала, проживавшие на территории современного Сиднея, боролись за возращение артефактов долгие годы. Британские чиновники согласились на возвращение копий спустя семь после первого запроса на репатриацию украденных артефактов.



"Они (копья) являются важной связью с нашим прошлым, нашими традициями и культурными практиками, а также с нашими предками. Наши старейшины много лет работали над тем, чтобы их собственность перешла к традиционным владельцам", — сообщили в местном земельном совете аборигенов.

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Отмечается, что первая встреча австралийских аборигенов с европейцами, то есть с отрядом Джеймса Кука, состоялся в 1770 году в заливе Ботани к югу от современного Сиднея. Встреча эта для аборигенов закончилась печально. Джеймс Кук забрал в Англию 40 деревяных копий поверженных аборигенов и подарил Тринити-колледжу Кембриджского университета.


С 1914 копья хранились в Музея археологии и антропологии Кембриджа и иногда вывозились в австралийские музеи для экспозиции. Известно, что из сорока копий на сегодняшний день сохранились только четыре. Все они теперь будут храниться в австралийском музее, неподалёку от тех мест, где некогда проживали аборигены из клана Гвегала.

Западные СМИ пишут, что в последнее время среди бывших стран-колонистов наметилась тенденция возвращать награбленные артефакты коренным жителям тех или иных стран, которым не очень повезло столкнуться с европейцами в прошлом. Издание Reuters сообщает, что недавно Германия и британские организации вернули Бенинскую бронзу Нигерии, а Нидерланды своим азиатским колониям, Шри-Ланке и Бали, вернули драгоценные камни, серебряные и золотые украшения.

Тем не менее Британия не особенно горит желанием возвращать самые ценные и древние драгоценности и артефакты. Греция, к примеру, уже много десятилетий пытается вернуть украденные мраморные скульптуры храма богини Афины (Парфенона), которые хранятся в Британском музее.


В конце ноября прошлого года из-за них произошёл громкий политический скандал. Приехавший в Британию греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью BBC прямо сказал, что мрамор Парфенона был украден англичанами. После этого заявления премьер-министр Риши Сунак отказался с ним встречаться, а Мицотакис в ответ отказался встречаться с замами британского чиновника.

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Метки: Австралия   Британия   аборигены   артефакты   колония   копья   музей   
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23k
sos1960sos 2 часа назад
Военная мощь клана Гвегала значительно возросла после возвращения копий, что может спровоцировать риск возможного вооружённого конфликта...
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230
Евгений Бобр Полчаса назад
В британии очень много награбленого со всего мира. А копья полюбому муляж еще вернули.
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145k
parallax 44 минуты назад
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2k
ДК 47 минут назад
Пару лет назад был как раз в том месте где "аборигены съели Кука" на Гаваях. Там ему памятник стоит, причем именно памятник является английской территорией, со всех сторон окруженной США.
А нравы у тех аборигенов были суровые, практически за любую провинность наказывали смертью (например, если тень аборигена упала на человека выше рангом). Они сначала думали что Кук и матросы - боги, а потом один из матросов умер, аборигены были крайне расстроены своей ошибкой, ну и начали грабить бывших "богов", Кук взял в заложники местного короля, тем не понравилось, была мощная драка, где Кука и убили, частично даже съев. Потом (после карательной экспедиции!) туземцы поняли что были глубоко неправы и остатки тела (в виде мяса и головы) вернули на корабль... В море Кука и похоронили, поставив на месте убийства памятник до которого добраться не слишком просто (по морю или спуск по тропе километра 3). Зато именно там - самое лучшее на Гаваях место чтобы нырять с маской и трубкой!
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61k
Мойша 51 минуту назад
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55k
Андрей Час назад
Приехавший в Британию греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью BBC прямо сказал, что мрамор Парфенона был украден англичанами. После этого заявления премьер-министр Риши Сунак отказался с ним встречаться
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А на индусов Сунак тоже обидится, когда те попросят вернуть награбленное?
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11k
MakDag Час назад
Верните хохлам лопаты! Их всего три осталось. Одна принадлежала предкам Кулебы, когда те еще в пещерах пердели, и Черное море копали.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
сделали одолжение...ублюдки британские..лучше золото им верните.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2020 постов (2026 в горячем)
Лесник
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