Москвич «одолжил» у любовницы 18 миллионов рублей на развод и уехал в Таиланд

На эти деньги он купил себе жильё и отдохнул. Ну а дама обратилась в полицию.
Житель Москвы взял в долг 18 миллионов рублей у своей подруги. Он заявил ей, что хочет развестись с супругой и планирует купить ей дом. Как ни странно, это прошло и дама выделила деньги. Она сняла деньги со счёта и оставила дома целую сумку с финансами.
На эту сумму, лихой москвич купил жильё для себя, а на остаток съездил в Таиланд. Ну, чтобы восстановиться после стресса. Хотя дама этого «отпуска» не поняла и обратилась в полицию. Теперь 36-летнему мачо предстоит серьёзный разговор со своей «зазнобой» и компетентным сотрудниками. Интересно, как он будет им всё это объяснять.
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Он её не обманул. Одолжил на РАЗВОД.
И развёл.
Просто дама не поняла, на какой развод. Уточнять надо когда такую сумму отдаёшь.
Загвоздка теперь в слове "одолжил"... Тут уж даже не знаю что придумать.
Для них $40 за установку ОС и базового пакета программ (+ оргтехника, если есть) - это дорого! Не смотря, что иногда на это уходит полдня в зависимости от комплектующих компа (иногда такой хлам попадается, что во время установки хочется материться без перерыва).
"48-летняя жительница Москвы обратилась в агентство для знакомств, где ей предложили 36-летнего женатого мужчину. Изначально москвичка не знала о том, что мужчина женат, и устроила скандал возлюбленному, когда ей стало об этом известно. Тот объяснил, что его жене просто негде жить. Тогда любовница предложила снять деньги со счета, купить супруге мужчины дом и жить вместе дальше.
Женщина сняла более 18 млн рублей со счета и оставила их в сумке у себя дома. Позднее пара рассталась, и перед уходом мужчина забрал сумку любовницы. Деньги он потратил на покупку жилья для себя и поездку в Таиланд. Своей бывшей возлюбленной он заявил, что деньги и так предназначались для его семьи".
https://news.ru/moskva/moskvich-ukral-u-lyubovnicy-18-mln-rublej-prednaznachavshiesya-ego-zhene/https://news.ru/moskva/moskvich-ukral-u-lyubovnicy-18-mln-rublej-prednaznachavshiesya-ego-zhene/