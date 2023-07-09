Москвич «одолжил» у любовницы 18 миллионов рублей на развод и уехал в Таиланд

Житель Москвы взял в долг 18 миллионов рублей у своей подруги. Он заявил ей, что хочет развестись с супругой и планирует купить ей дом. Как ни странно, это прошло и дама выделила деньги. Она сняла деньги со счёта и оставила дома целую сумку с финансами.

На эту сумму, лихой москвич купил жильё для себя, а на остаток съездил в Таиланд. Ну, чтобы восстановиться после стресса. Хотя дама этого «отпуска» не поняла и обратилась в полицию. Теперь 36-летнему мачо предстоит серьёзный разговор со своей «зазнобой» и компетентным сотрудниками. Интересно, как он будет им всё это объяснять.