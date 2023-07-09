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Москвич «одолжил» у любовницы 18 миллионов рублей на развод и уехал в Таиланд

Москвич «одолжил» у любовницы 18 миллионов рублей на развод и уехал в Таиланд

Автор:
09 июля 2023 20:06
Сообщество : Жить в России
Метки: дама   женщина   жилье   любовник   отпуск   таиланд   
3328
1

На эти деньги он купил себе жильё и отдохнул. Ну а дама обратилась в полицию.

Житель Москвы взял в долг 18 миллионов рублей у своей подруги. Он заявил ей, что хочет развестись с супругой и планирует купить ей дом. Как ни странно, это прошло и дама выделила деньги. Она сняла деньги со счёта и оставила дома целую сумку с финансами.

На эту сумму, лихой москвич купил жильё для себя, а на остаток съездил в Таиланд. Ну, чтобы восстановиться после стресса. Хотя дама этого «отпуска» не поняла и обратилась в полицию. Теперь 36-летнему мачо предстоит серьёзный разговор со своей «зазнобой» и компетентным сотрудниками. Интересно, как он будет им всё это объяснять.

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Метки: дама   женщина   жилье   любовник   отпуск   таиланд   
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19  комментариев
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3k
Alex 7 часов назад
Где бы мне найти такую любовницу, которая легко может 18 лямов отвалить?
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547
Звёздный князь 3 часа назад
Ну, так, а в чём проблема-то?
Он её не обманул. Одолжил на РАЗВОД.
И развёл.
Просто дама не поняла, на какой развод. Уточнять надо когда такую сумму отдаёшь.
Загвоздка теперь в слове "одолжил"... Тут уж даже не знаю что придумать.
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13k
? ? ? 3 часа назад
телефончиком этой красавицы никто не поделится?
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5k
Василий 4 часа назад
Вот придурок. А нанять корпоративного юриста и открыть фонд, ну не знаю, пускай будет "Озеленения Луны". Туда пихнуть бабки, дальше не установленные следствием переводы и т.д. НОНО! Я только за закон и порядок. Ни к чему не призываю. Так делать не надо :)
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43k
Валерий 4 часа назад
самое прикольное что я иногда делаю ремонты у таких богатеньких мадам--та ещё нервотрёпка к слову сказать и очень часто от таких заказов просто отказываюсь, так вот большинство из них, да практически все если откровенно у которых делал электромонтаж, патологически жадные и за лишнюю тысячу загрызут, а вот если им начинают лепить всякий бред --всё, ты прям супер специлист и умелец на все руки! построить дом за три-четыре цены от первоначального проекта? да легко--бригада спецов(у которых нет даже перфоратора) ведь плохого не насоветует, а когда я делаю замечание что неплохо бы в электрощит добавить пару УЗО для её же защиты--да ты чё такие бабки отдавать! а бабок там семь тысяч рублей
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7k
perekrestok 5 часов назад
Мужику придется доказывать что 18 лямов заработал. Иначе любовница заявит что деньги украдены и пипец мужику. Если сможет доказать что честно заработал то какие к нему могут быть претензии? Надеюсь он все продумал когда деньги забирал.
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3k
Aleks 5 часов назад
Чуток измененная история из серии, телефонный мошенник выманил у доверчивой пенсионерки 100500 миллионов. Пенсионерку заменили на любовницу, я таких историй могу пару сотен за день написать.
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19k
Bill 6 часов назад
Было бы смешнее, если бы в Таиланде он сменил себе пол - посмотреть на реакцию богатой дамы.
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112
3zo672nyb9t0 6 часов назад
деньги брались на развод? на развод! любовницу развел? развел! так что не понравилось?
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10k
Нико 6 часов назад
"взял в долг"???

"48-летняя жительница Москвы обратилась в агентство для знакомств, где ей предложили 36-летнего женатого мужчину. Изначально москвичка не знала о том, что мужчина женат, и устроила скандал возлюбленному, когда ей стало об этом известно. Тот объяснил, что его жене просто негде жить. Тогда любовница предложила снять деньги со счета, купить супруге мужчины дом и жить вместе дальше.

Женщина сняла более 18 млн рублей со счета и оставила их в сумке у себя дома. Позднее пара рассталась, и перед уходом мужчина забрал сумку любовницы. Деньги он потратил на покупку жилья для себя и поездку в Таиланд. Своей бывшей возлюбленной он заявил, что деньги и так предназначались для его семьи".

https://news.ru/moskva/moskvich-ukral-u-lyubovnicy-18-mln-rublej-prednaznachavshiesya-ego-zhene/https://news.ru/moskva/moskvich-ukral-u-lyubovnicy-18-mln-rublej-prednaznachavshiesya-ego-zhene/
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143
Александр Шевченко 6 часов назад
А все всё жалуются типа денег нет ... писдят ...
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14k
Shtoppi 6 часов назад
нормально он эту свою лохушку-любовницу на бабки развел
, правда не понятно почему он просто ноги не сделал.
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1k
Herr Mannelig 6 часов назад
ну герой, что тут сказать
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389k
Алексей 7 часов назад
ни хрена себе !!! разводы как подорожали
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